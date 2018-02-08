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罗云琦新歌!著名音乐人何沐阳为新歌【笑口常开好运连连送祝福!】

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2018-2-8 19:59:55

 

　　罗云琦新歌《笑口常开好运连连》还未发行就得到几个大型年会春晚的认可并邀请献唱，其中受邀参加了CCTV-7春节特别节目《回家过年》全国关爱老年春节大联欢，还得到著名音乐人，歌唱家，作曲家加策划人“何沐阳”老师的夸奖和赞赏。http://www.kugou.com/share/1geuIc0t4V3.html

 

　　何沐阳创先后为北京奥运会、上海世博会等国家重大活动担当重要歌曲的创作人，所创作的凤凰传奇成名曲《月亮之上》开创了现代民歌的创作热潮，《彩云之南》、《坐上火车去拉萨》等更是传唱大江南北。歌曲《美丽中国》、《天耀中华》连续两届成为中央电视台春晚零点倒数敲钟前的压轴作品。

 

　　他创作的每首歌似乎都能找到一个着力点：用民族元素来创作现代化的歌曲、为每个地域写一首歌曲，这就是他的“音乐版图”。声音具有磁性魅力和唱功不凡的何沐阳，曾创作出大量音乐作品，在演唱《跟你一辈子》时，在情感和声线的处理上，把最原始的创作概念，完整呈现，更是把历经沧桑后的男性情感表达的淋漓尽致，与孙楠的演唱，传递出不一样的味道，与徐千雅的声音，更有一种最原始的感动。一个优秀的音乐人，各种不同的音乐题材在他的创作之下，都在不失原味的状态下赋予全新的意义。

 

 

　　罗云琦在追求艺术的道路上，总能遇到贵人相助，罗云琦表示，非常仰慕何沐阳老师和非常喜欢何沐阳老师的歌曲，希望能与何沐阳老师合作一首单曲，罗云琦原名“小紫藤”香港籍，从一个小网红出道至今一路好运连连，现中央6台1月1号至今日每天热播“成龙”大哥的《龙之战》罗云琦也参与主演之一，戏中充分的体现了她的爱国情怀。《龙之战》由广电总局出品，由导演高峰指导，刘佩琦主演，罗云琦参与主演。

 

　　歌曲《笑口常开好运连连》罗云琦与何沐阳老师一起祝大家“小年快乐，2018笑口常开好运连连”。

 

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