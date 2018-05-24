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你现在的位置：首页>>群组>>音乐·人生>>吴青峰诚意之作《Everybody Woohoo》正式全网上线

吴青峰诚意之作《Everybody Woohoo》正式全网上线

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2018-5-24 14:57:18

 

　　今日，歌手吴青峰首支个人单曲《Everybody Woohoo》全网上线，这是"新人"吴青峰首度以全新solo歌手身份回归乐坛。作为"新人"的首只solo单曲，自然包含着满满的诚意，不仅是青峰首次挑战Disco曲风，更有洗脑的活泼旋律搭配简单直白的口语歌词，让每一位期待的歌迷都眼前一亮，单曲一经上线便获得无数好评。

 

　　花费二个月制作新歌  只为完美呈现复古摩登曲风

　　作为吴青峰个人solo的首支单曲，《Everybody Woohoo》由新成立的音乐品牌大房小山音乐严选自15首吴青峰原创demo。为表诚意，从单曲的选歌试听开始，青峰就展现了要有别于以往的决心，每一首风格不同的创作，都是他一个人在家里用电脑完成了所有的编曲。一直以来，青峰的独到品味与极端性格是他本人的闪光点，也造就了他在音乐上面的无可限量和不可预测。果然此次选歌，在这15首完整的demo里，青峰就偷偷藏了一首复古disco的曲风。刚听到，就给大家带来很大的惊喜，于是大家一致决定让资深"新人"吴青峰顺着自己调皮爱玩的天性，用这种"哪有什么都能说出个意义"的新曲风敲开乐坛的大门。

 

　　单曲确定后，很快进入制作环节。为了要让《Everybody Woohoo》复古华丽的Disco曲风彻底对味，在制作人林暐哲和程杰的率领之下，这次新歌尝试了一种新的漫长的制作方式。吴青峰和12位第一次合作的乐手轮流在录音室实验玩耍，总计为期50天的录音过程，大家轮番上阵，录完又重新录，一次又一次不停的产生新的版本，就这样一路升级进化，最终打造出这首复古摩登的全新歌曲！

 

 

　　青峰首次合作9m88  新组合让粉丝大呼"惊喜"

 

　　《我的追星之旅》让吴青峰获得了许多不同的音乐体验，而认识到台湾爵士女声9m88这个特别的声音，就是当时在纽约看了一场9m88的表演，她独特的声音和表演都给青峰留下深刻印象。在《Everybody Woohoo》制作过程中，青峰偶然和制作团队分享，大家一致觉得这首歌很适合有个特别的女声出现，于是立刻决定找9m88一起来"Woohoo"一下！两个热爱音乐的人意想不到的默契碰撞出加倍的疯狂，仿佛自动点燃每个人身体中的舞动细胞，带领大家跳入超现实的奇迹之境。听过新歌的粉丝也表示："9m88的音色好好听，和青峰的声音很搭，感觉耳朵沦陷了！"

 

 

　　《Everybody Woohoo》是青峰第一次尝试Disco的音乐风格，对于第一首Disco曲风的挑战，吴青峰也兴奋的说"一直有很多新鲜的事情可以做，是一件让人雀跃的事情。"歌曲的好评也展示了这首歌曲的成功，一直以来青峰的音乐实力都被大众所接受与认可，在音乐的路上的他也从未停止过前进的步伐。接下来solo歌手吴青峰还会给大家带来什么样的惊喜，一起期待吧！

 

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