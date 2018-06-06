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吴青峰《Everybody Woohoo》MV上线 跳脱"意义"的框架

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2018-6-6 14:25:47

 

 

　　吴青峰首支solo单曲《Everybody Woohoo》MV于今日全网上线，MV由金曲鬼才导演比尔贾操刀，镜头配合音乐的节奏不停切换，极具律动感，色彩和光影交织变换搭配洗脑的旋律，营造出欢快愉悦的氛围，让人忍不住循环播放。

 

 

　　吴青峰solo MV首发  一起按下Woohoo开关 

 

　　《Everybody Woohoo》由吴青峰本人作词作曲，这是吴青峰以全新SOLO歌手身份再战乐坛。带着打破过去所有框架的决心，势必用尽全力在音乐里放肆玩乐，就像青峰在重新出发之际的自我整理"今年开始，要做一些以前做不到的事"。《Everybody Woohoo》这首歌的出现，就是探讨的关于"意义"这件事，有些听起来没什么意义的话，其实意义就在这"没有意义"当中，如果一切可以用更轻松的眼光看待，我们就能跳脱"意义"的框架，不再被局限。

 

 

　　MV请到和青峰一起合唱的新生代女生9m88一起拍摄，拍摄当天吴青峰看到9m88在音乐中完全投入的表演，忍不住自我喊话9m88的表演很棒，来激励自己。全新创作及全新歌手身份再现乐坛的吴青峰，以旺盛的新人企图心突破过去框架。MV透过视频诠释歌曲中探讨"意义"的真相，"Everybody Woohoo"就像是一个驱动开关，倒数321引爆出自己都不知道的内心角色，发号司令驱动一切Woohoo。MV中展现了吴青峰少见的镜头形象，放下所有内心的包袱，全身投入强烈的Disco节奏之中，自动形成一股强大的气场，一切冲突与火花都在内心爆炸。过去害怕镜头的青峰透露克服心魔的方式就是喃喃自语，他笑说每次要正式来之前都会深呼吸，然后一直默念"我不怕，我脸皮很厚！"，不断洗脑自己。MV拍摄过程中，青峰如同这首歌曲所说的一样，打破所有框架，重新定义自己。拍摄过后青峰还特别传信息给张钧甯说，"我真的很佩服你们当演员的人！"

 

 

　　身为乐坛"新人"，吴青峰表示这段时间自己很努力做功课，希望可以当一个称职的新人，但他也不改顽皮本性说："这次拍摄MV真的试了很多我没做过的事情，包括要很不怕镜头这件事情，还有很多高难度动作！新人很努力，今天的表现应该可以获得金鸡百花奖！哈哈我要当一个很有愿景的新人！"

 

　　青峰和群演互动  笑说好像在拍"卧虎藏龙"

 

　　导演为了呈现《Everybody Woohoo》中Disco曲风的热闹狂欢节奏，特别安排大批身穿萤光色服装的临演和青峰互动，其中更挑选了六个强壮的演员，把吴青峰抬起来往上抛接，近距离的对手戏让吴青峰笑说："这部MV根本是动作片，我觉得今天我自己简直是在拍《卧虎藏龙》。六壮士每次都是以把我甩到飞上天花板为目标，每一次开拍前他们都会互相精神喊话：来喔！天花板喔！我都很怕他们一下太用力，因为那个屋顶真的挑高不高，而且老实说他们手劲真的满强的！"

 

 

　　为了青峰出道首支MV《Everybody Woohoo》能够呈现更完美的效果，拍摄团队可谓卯足全力，单是拍摄场景就从海滩一路换到摄影棚。半夜开始化妆的青峰，从凌晨四点半开拍，一直到第二天凌晨四点才收工，接近24个小时的拍摄，对体力是一大考验，但身为"新人"的青峰不但没有喊累，还越晚越有精神，甚至看到某个场景很好看，还自己争取加拍一个对嘴镜头，青峰笑说"新人的苦都和着牙齿往嘴里吞！"

 

　　《Everybody Woohoo》为solo歌收吴青峰打下了一个好的开始，而新的尝试仍在继续，相信接下来的吴青峰同样不会辜负大众的期望。

 

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