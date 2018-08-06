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被音频专家、音乐dj、数码博主狂赞的自由M3，试听会办成了颁奖礼

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2018-8-6 23:33:41

在台湾经常会有一些音响的试听会，邀请众多对音乐、数码、音响感兴趣的朋友们参加。其实就跟我们说的产品体验会差不多啦！只是在大陆举办产品体验会都会兴师动众的，广邀媒体、kol站台什么的，台湾的音响试听会则更像一个午后欣赏音乐的沙龙，看起来没那么商业。

像视频中就是台湾柏谱集团最新推出的音响“自由M3”的音响试听会。看起来就很像一次简单的行业讨论会，这样也就能更纯粹的体验产品，会减少一些商业会吹的成分。

自由M3是一款主打超高音质的音响。它优秀的音质主要体现在两点：

1、它是首款实现了真正360°全方位无死角传播音乐的方式，利用“圆球锥设计”专利技术，使得整个空间内的声波均匀一致，突破常规音响的听觉体验，会让整个空间都成为无死角的聆听甜蜜区，简单来说，就是不管你在音响的什么方位，听的声音只有音量的不同，没有音质的不同。

2、它采用高、中、低三音路独立单元发声，音色解析清晰，无乐器音色冲撞现象，现场还原度高。输出的音频频率范围达到惊人的40Hz-40kHz，高音通透、低音浑厚。与此同时，它的声压级达到95dB，失真度则被控制在0.2%以下，整个功放系统采用96KHz/24bit对音频进行处理，完全符合无损音频高解析（Hi-Res）标准，是一款Hi-Fi级别的便捷式音响。

参与试听的有音频工程师、有电台DJ、有耳机爱好者....他们也都给出了相对专业的点评和称赞，哦，对，需要提醒的是视频中的音质体现不是自由M3音响的实际音质体现，你听到的是你的音频播放器的音质效果。

所以这款音响这么赞，那在大陆会不会有卖呢？能不能真正的体验这款新产品呢？

这款自由M3将在8月份登陆京东众筹页，然后开启中国大陆市场，期间应该也会在各个城市举办一些音响试听会，根据猜测应该会在参与众筹的人中选出一部分人参加试听会。

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