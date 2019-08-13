觅溯新三防老人手机，一部能远程监护老人的手机

现阶段很多生活和工作中的应用都通过智能手机来实现，手机经过这几年的发展，从最基本的打电话发短信到现在的玩游戏聊微信、各种app及支付功能，变为了无所不能的神器。当年轻人乐不思蜀的玩着手机时，可曾想过老年人的感受？由于老人们上了年纪以后视力和听力都有所下降，很多复杂的功能也是操作不了，为老人选择一款合适的手机，成为了年轻人的当务之急。

现在来看，智能机消费人群主力还是年轻人，所以目前还没有说独立的专门为老人定制的手机系统。但在帮助老人使用手机时，我们可以通过别的方法做到类似的效果。到底什么样的手机适合老年人使用，米酥科技来告诉你。

深圳市米酥科技有限公司（简称米酥科技），成立于2013年，觅溯“MISU”品牌源于香港，是一家专注于老人细分市场的创新型科技企业，致力于设计适合老人使用的“安全健康”，“轻松简单”，“智能适用”的科技产品，立足全国，面向世界，让老人们在这个信息化时代也能享受科技生活带来的便利与乐趣。





防走丢——有一种关爱叫老人不再失联

生命安全高于一切，老人走丢新闻屡见不鲜，我国每年有近100万老人走失，找回率仅有9%，且有25%的老人会出现再次走失。如何帮助走丢老人找到回家的路，成了全社会关注的问题，用觅溯新三防手机，那么老人走失找回率将会是100%。

GPS+WIFI 大数据双重定位技术，采用高德地图上亿个WIFI路由器大数据定位，全面覆盖， 无论是在大街小巷还是超市茶馆，都能精准定位，子女打开手机APP就能看到父母所在位置；另外每间隔18分钟更新一次足迹，实现全天候连续监护，可查看父母历史足迹，掌握父母行踪，了解父母喜好，给予更多关爱；遇险遇困时，长按sos按键三秒，可以自动按序拨打电话簿里的号码。





防诈骗——为老年人防诈骗筑一道防护墙

根据美国司法部数据，每年有数百万老年人被电话诈骗，总额可达到30亿美元。近年来，不少人都有被各种骚扰电话、短信轮番轰炸的经历，对此有良好判断力的老年人会将电话直接挂断，但也有不少老年人会一直和推销员聊下去，直到被骗。

一些骗子冒充公检法、熟人、电商客服等进行电话诈骗，觅溯新三防手机——子女在APP上可以帮父母设置拒绝陌生人来电，只有好友和存储在通讯录的联系人才能打进来，那么这样就彻底拦截了骚扰诈骗电话；此外，子女代收短信即所有短信直接发到子女手机上了，杜绝了诈骗短信发到老人手机上以及防止老人轻点来历不明链接 ，拒绝落入骗子设置的圈套，让骗子无缝可钻。





防健忘——做父母的记忆闹钟

小时候，父母总是习惯把爱藏在提醒里，提醒自己“快起床”，“天冷加衣”，“做题不可以粗心”等等，随着父母年纪的增长，记忆力也会变得越来越差，可以说健忘是老年人的通病之一，此刻，换我们提醒他们，给他们多一点关爱。

觅溯新三防手机，子女通过app编辑文字或语音提醒父母一些重要事情，比如坚持锻炼身体、按时吃饭、到点接送孙子放学等， 到时间父母手机自动发出铃声提醒，直接打开阅读文字或者听语音，体现了子女对父母无微不至的关爱，让父母的生活有条不紊。

近日，觅溯新三防手机已经在淘宝、拼多多和官方网站同步上市。一经上市不仅得到广大消费者的一致好评，核心技术已申请5项发明专利，并获得各种相关奖项，成为老人手机领域耀眼的新锐品牌。米酥科技坚持一颗公益之心，持续专注于老人细分市场的，致力于设计适合老人使用的“安全健康”，“轻松简单”，“智能适用”的科技产品，让老人们在这个信息化时代也能享受科技生活带来的便利与乐趣。