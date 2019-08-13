网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光网新产品交流>>觅溯新三防老人手机，一部能远程监护老人的手机

觅溯新三防老人手机，一部能远程监护老人的手机

加入收藏

2019-8-13 11:57:17

现阶段很多生活和工作中的应用都通过智能手机来实现，手机经过这几年的发展，从最基本的打电话发短信到现在的玩游戏聊微信、各种app及支付功能，变为了无所不能的神器。当年轻人乐不思蜀的玩着手机时，可曾想过老年人的感受？由于老人们上了年纪以后视力和听力都有所下降，很多复杂的功能也是操作不了，为老人选择一款合适的手机，成为了年轻人的当务之急。

现在来看，智能机消费人群主力还是年轻人，所以目前还没有说独立的专门为老人定制的手机系统。但在帮助老人使用手机时，我们可以通过别的方法做到类似的效果。到底什么样的手机适合老年人使用，米酥科技来告诉你。

深圳市米酥科技有限公司（简称米酥科技），成立于2013年，觅溯“MISU”品牌源于香港，是一家专注于老人细分市场的创新型科技企业，致力于设计适合老人使用的“安全健康”，“轻松简单”，“智能适用”的科技产品，立足全国，面向世界，让老人们在这个信息化时代也能享受科技生活带来的便利与乐趣。


防走丢——有一种关爱叫老人不再失联

生命安全高于一切，老人走丢新闻屡见不鲜，我国每年有近100万老人走失，找回率仅有9%，且有25%的老人会出现再次走失。如何帮助走丢老人找到回家的路，成了全社会关注的问题，用觅溯新三防手机，那么老人走失找回率将会是100%。

GPS+WIFI 大数据双重定位技术，采用高德地图上亿个WIFI路由器大数据定位，全面覆盖， 无论是在大街小巷还是超市茶馆，都能精准定位，子女打开手机APP就能看到父母所在位置；另外每间隔18分钟更新一次足迹，实现全天候连续监护，可查看父母历史足迹，掌握父母行踪，了解父母喜好，给予更多关爱；遇险遇困时，长按sos按键三秒，可以自动按序拨打电话簿里的号码。


防诈骗——为老年人防诈骗筑一道防护墙

根据美国司法部数据，每年有数百万老年人被电话诈骗，总额可达到30亿美元。近年来，不少人都有被各种骚扰电话、短信轮番轰炸的经历，对此有良好判断力的老年人会将电话直接挂断，但也有不少老年人会一直和推销员聊下去，直到被骗。

一些骗子冒充公检法、熟人、电商客服等进行电话诈骗，觅溯新三防手机——子女在APP上可以帮父母设置拒绝陌生人来电，只有好友和存储在通讯录的联系人才能打进来，那么这样就彻底拦截了骚扰诈骗电话；此外，子女代收短信即所有短信直接发到子女手机上了，杜绝了诈骗短信发到老人手机上以及防止老人轻点来历不明链接 ，拒绝落入骗子设置的圈套，让骗子无缝可钻。


防健忘——做父母的记忆闹钟

小时候，父母总是习惯把爱藏在提醒里，提醒自己“快起床”，“天冷加衣”，“做题不可以粗心”等等，随着父母年纪的增长，记忆力也会变得越来越差，可以说健忘是老年人的通病之一，此刻，换我们提醒他们，给他们多一点关爱。

觅溯新三防手机，子女通过app编辑文字或语音提醒父母一些重要事情，比如坚持锻炼身体、按时吃饭、到点接送孙子放学等， 到时间父母手机自动发出铃声提醒，直接打开阅读文字或者听语音，体现了子女对父母无微不至的关爱，让父母的生活有条不紊。

近日，觅溯新三防手机已经在淘宝、拼多多和官方网站同步上市。一经上市不仅得到广大消费者的一致好评，核心技术已申请5项发明专利，并获得各种相关奖项，成为老人手机领域耀眼的新锐品牌。米酥科技坚持一颗公益之心，持续专注于老人细分市场的，致力于设计适合老人使用的“安全健康”，“轻松简单”，“智能适用”的科技产品，让老人们在这个信息化时代也能享受科技生活带来的便利与乐趣。

已投票人数：0人

截至时间： 2019-10-12 11:57:17

觅溯手机什么这么受老年人追捧？（ 多选 最多1项 ）

1——适用
2——功能强大
3——外观独特

先投票才能查看结果

标签： 觅溯手机(1)

阿甘正传 (2020)

影评(0)

收藏(2)

阿甘正传/Lal Singh Chadha(2020)
--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光网新产品交流 13678

RSS订阅

时光网新产品交流

496名成员180个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:10分

 