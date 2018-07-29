首先，我想说一下我大概是10年开始玩mtime的，从上面学习到了很多关于电影，关于爱情和关于品味的东西。

大概从12年毕业后，就不怎么上这个了，因为我参加工作了，当然更因为智能手机的发展，微信、陌陌和知乎这些社交app，以及现在的很多直播app占据了空闲时间。

大家好像一下子从那种慢慢了解，小心翼翼的试探的模式转换到了快速直接的模式。认识不到一个星期就去kf了，在一起不到一个月就同居了，然后都不怎么想结婚了。当然，可能因为房子还是那么贵的原因。

我换了好几份工作，最近马上就要从工作了两年多的公司离职。恩，这就开始正题了。居然要在快离职的时候，发现这家公司的一个妹子可能喜欢我。也有可能是我自己想多了，人家只是想和你多聊天而已。从高中开始男生女生分开坐之后十几年都没有过的体验，每天坐在一起上班，调侃拌嘴。不是特别漂亮，脾气还不怎么好，微胖，还是眼镜妹。是因为坐在一起时间久了的原因，还是怎么的，居然有点喜欢了。但是我们除了在工作的时候聊很多，私下里都不怎么聊天。她有时候会给我的朋友圈点赞，或者回复，但是从来不会主动给我发信息。

其实还有另外一个妹子，从开始认识到现在只见了一次面，中间经历的是：我删了她三年，然后又突然联系，见面之后，隔了一段时间又删除，接着她又主动加我。然后因为某些事情半年没有理她。但是过年她又主动理我，然后摊牌，我觉得经过这么长时间，要成早就成了，决定做普通朋友。现在又因为吃鸡游戏联系在一起，半死不活的联系着。

老姐给我打电话，让我抓紧，说我年纪不小了。我说我可能有点喜欢一个女孩子，她让我主动约别个出去玩，吃饭看电影什么的。我说自己不像年轻的时候那么冲动了，而且也不确定别人是不是也喜欢自己，更不确定自己是不是真的喜欢，呵呵~





