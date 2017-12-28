猫王收音机纪念你我的芳华

地球转啊转！时针滴答滴！日子在不经意间又快集满了365个，不知道你有没有看了365日出，有没有收到365个祝福呢？
元旦本该是辞旧迎新好日子，但我却有些小伤感，可能是越长大就越害怕长大，害怕未卜的前方再无此刻的美好年华，我们总想把最好的时光留住，可时光却真的像手中的沙，任你紧攥着，也只能无奈地看着它从手缝留下。小时候，坐在山丘，总想着未来，长大后，又坐在山丘，怀念过去。韶华易逝，真想拥有一个神奇的保鲜薄，罩住岁月，让它永远没有保质期。
就在今年的这个贺岁档，我看了好评如潮的《芳华》，片如其名。不禁想到，一代人的芳华已逝，面目全非，虽然他们谈笑如故，可还是不难看出岁月给每个人带来的改变。倒是刘峰和小萍显得更为知足，话虽不多，却待人温和。原谅我不愿让你们看到我们老去的样子，就让荧幕，留住我们芬芳的年华吧。
在某个时刻，我真的好想自己是哆啦A梦，能够时光穿梭，去看一看那个年代的纯真，又或者，能够把那帮年轻人带到现在，。总之我要说的是，我们的确为那些为岁月覆盖的芳华动容，为岁月流逝的刹那唏嘘.....
如果真的可以一直带着少年时的酷，如果誓言真的不怕美人迟了暮，如果岁月的更迭不曾换来物是人非只是日历翻了页，那该有多好呢？
2017年很快就要结束了，我们真的没办法去阻挡时间的流走，但我们可以去试着改变自己，珍惜每一个当下，好好的生活，哪怕是变老，也要和青春凝视微笑；我们没办法预料下一秒，但是我们可以把自己当成那个还爱冒险的年轻人，或许这岁月从未剥夺我们青春的权利呢？
如果让我用一个颜色形容芳华的话，那她一定是白色的，干净的纯白，像极了蓝天上飘散的白云。如果让我用一个声音形容芳华，那她一定是来自电台温暖的声音，声波撩拨着午后操场上少男少女的心弦。
于是我想，在这个迎新辞旧的时间上，最有代表性的物件便是来自猫王收音机的猫王小王子OTR白色款了。
小王子OTR采用的是高密度材质“锌铝合金”，一体压铸成型，无缝超强结构，运用汽车烤漆工艺，这是不是也在寓意着芳华是经得起岁月洗礼的，纵然是过了多年也是生命中流光溢彩的岁月。
猫王小王子OTR除了当做收音机，还可当做蓝牙音箱。音质上饱满细腻犹如高昂的青春。做蓝牙音箱的时候可以你伴着音乐为青春引吭高歌，而当做收音机用时，你就可以乘着温暖的声波重回你的芳华。
一年又一年，这过程太快来不及去留底，谁也没办法去奢求多一刻的暂留，想把芳华留住也不切实际，但人总该有个念想，去纪念那些美好的过往，这个念想可以托付给猫王小王子OTR白色款，也把这个念想寄给你爱的人当这个新年的新年礼物吧！