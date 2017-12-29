涂鸦不是犯罪，小王子OTR为你的想象留白！

提到街头艺术，尤其是提到 “ 涂鸦 ” 的时候，好像变成了一个边界话题。有些人认为街头艺术是一种犯罪，它可能会被控告为破坏、故意损害他人财产、故意毁坏财物、反社会行为 ……2012 年的一项研究试着把街头艺术定义为一类犯罪，用从犯罪学和异常行为的理论从犯罪学的角度阐释它。

有的人则会认为这是一种艺术形式。

为了避免被冠上犯罪的头衔，我们可以看到很多荒废的场所渐渐地成为街头艺人们的乐土。其中，不乏很多有趣、甚至引人思考的涂鸦艺术作品：

法国涂鸦艺术家 Seth ，去年来到中国， 就 在上海康定路 600 弄的拆迁废墟中留下了十四幅涂鸦作品。

随着城市化更新， 城市 越来越繁华，也越来越寸土寸金。房价一天比一天高，那些旧居民区似乎就变得 “ 特别碍眼 ” ，必须除之而后快。而在光鲜亮丽的背后，其实还有很多故事可以挖掘，有很多事情值得我们关注。

Seth 总是喜欢使自己的作品与周围的环境产生化学反应，他这次在中国朋友的帮助下，创作出这些与周围和谐共存、又充满中国文化气息的作品，让人联想起了弄堂过去的温馨画面，同时又是对时过境迁的一种无声唏嘘。

英籍华裔艺术家 Siu ， 也在这座城市中找寻填满空白的可能，完成了巷子里的涂鸦作品 。

Seth 画了小女孩， Siu 用线条增添了另一重世界，他把自己的线条系列作品称为 “ 兔子洞 ” 。

这些老房子不在了，人们的生活可能会穿越到不同的地方。希望兔子洞能带人们去任何他们想去的地方。

如果你问 Siu 为什么会选择做这样的街头艺术，他会这么回答你：

“ 透过这些作品，我向这个世界表达我所思考的。当我还是个孩子的时候，看到街头那些涂鸦，我总是认为那是坏人干。而这个想法正是大人们让我们这么认为的：他们在犯罪！我宁愿一直像小时候那样，创作着自己的标签，除了在墙上，画任何自己想画的画。直到我来到上海，我在老上海创作，从中我发现了新的并且有趣的环境。我会事先得到周边居民的允许，向他们叙述我的创作想法，他们也会很热情得和我诉说发生在这里的有趣回忆。从中我得到了更多，街头艺术允许我创作出更大的作品，没有限制。 ”

在我看来，涂鸦就是一种自我灵感绽放的行为，每一个人都权利去绽放属于自己的精彩，就像这些涂鸦创作一样，可能城市也会因为这些涂鸦而变得缤纷。

何时我们才能有这样的共识：涂鸦艺术不是犯罪，限制人的想象才是？

我们就是要打破这样的常规，就是创造属于自己的精彩，只要是爱的就要精雕细琢，哪怕在外人看来是老旧的东西，也要让他绽放光彩。

就像猫王 小王子 OTR 一样，为了唤醒人们关于电台的那段美好旧时光，独具匠心打造出猫王小王子 otr 这个产品，受到无数粉丝追捧，让“老旧”的收音机在这个数码时代依旧绽放光彩。并且猫王 小王子 OTR 有鼓励大家能够涂鸦出自己彩色的梦，我们可以看到白色的这个款机器就是鼓励大家这么做！