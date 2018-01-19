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英伦也可以像猫王·RADIOOO摩德族一样叛逆

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2018-1-19 15:07:13

如果你以为“英伦范”只是《唐顿庄园》里绅士和淑女们一边闲聊八卦一边享用下午茶的乡村风情；或是《神探夏洛克》里雾气蒙蒙的伦敦小巷里那些若隐若现的风衣格子巾文明杖……

 

他们的举止彬彬有礼，或穿着呢料大衣，搭配格纹西服，收腿的裤子，及膝靴子，当然，还有标配的长柄雨伞、邮差包，以及出席正式场合时女士佩戴的精美头饰。

如果仅仅只是这些，那你就out了！

英伦style与伦敦常年阴雨绵绵天气形成有趣的对比：最前卫，也最保守；既复古，又先锋；既做的了绅士，也玩的起颓废。

含蓄典雅

复古的英伦范，虽然脱去了维多利亚时代的繁复，仍旧是端庄典雅的，决不会像巴黎，米兰和纽约这么性感，但它还是会适当地修饰女人的线条。

 

男式正装则表现为合适的剪裁，得体的穿着，以及细节的经营。同样的衬衣，不同的穿着，简单的配饰，不同的搭配。一个简单的改变就让男士拥有了多变的造型；但无论怎么变，英伦风本身稳重、绅士的感觉依旧存在。

 

服饰可能会流于外在，英伦范的真正内涵是那种传承自古老英国贵族的优雅得体、含蓄担当。当你流连英国的百货公司时，看到喜欢的衣服，不要犹豫，大胆把钱花在置装上，好的穿衣品味能极大提升自信心，这是一笔非常棒的投资。

 

叛逆大胆

当代英伦范儿的灵魂是什么？是敢想敢穿，是想怎么捯饬怎么捯饬，是做自己，是大胆配色，是复古与风潮并行，是never looking too polished

看起来要不羁，要有心思，要有“我就是这个范儿”和“我可不跟着时尚走”的劲儿。在造型上切记混搭！永远混搭！穿着机车夹克要戴小礼帽，花边小吊带则配牛仔背心，一身黑西装搭配大红格仔围巾，穿修身风衣但光脚套球鞋，等等。

 

一袭正装之下，露出一截花哨的袜子，是近年来男装复古的流行风潮。英国的绅士历来对出挑的袜子情有独钟，他们把袜子当成社会地位、运动精神以及私人俱乐部会员身份的象征。

这些花里胡哨的男袜，大概就是英国战后一代叛逆、大胆的最佳诠释吧。即使穿着正装，富有心思的袜子搭配也能让你的装扮脱颖而出。但切记图案选择上不要有大面积的卡通人物和文字，最好的效果应该是让看到的人莞尔一笑。

 

猫王·RADIOOO摩德族收音机（音箱）就是这样一款又叛逆与典雅结合的产品，它是英伦Mod”摩德族为文化灵感，“Vespa”为设计灵感，这款产品机身小巧，安静优雅中带着雅痞风格的别致味道。以深蓝为底色的米字旗，加上电镀玫瑰金色金属边和旋钮，呈现出一种集复古风格、经典韵味、现代科技于一身的细致工匠美。光是静静地摆在那里，就是视觉上的享受。

 

猫王·RADIOOO摩德族用它表现优异的播放功能，承载着复古潮流、英伦摇滚精神的精美外观，让我不仅在使用过程中有精神享受，还能作为一个有范儿的工艺摆设让家里别具一格，让我有视觉享受

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