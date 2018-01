英伦也可以像猫王·RADIOOO摩德族一样叛逆

如果你以为 “英伦范”只是《唐顿庄园》里绅士和淑女们一边闲聊八卦一边享用下午茶的乡村风情;或是《神探夏洛克》里雾气蒙蒙的伦敦小巷里那些若隐若现的风衣格子巾文明杖……

他们的举止彬彬有礼,或穿着呢料大衣,搭配格纹西服,收腿的裤子,及膝靴子,当然,还有标配的长柄雨伞、邮差包,以及出席正式场合时女士佩戴的精美头饰。

如果仅仅只是这些,那你就 out 了!

英伦 style 与伦敦常年阴雨绵绵天气形成有趣的对比:最前卫,也最保守;既复古,又先锋;既做的了绅士,也玩的起颓废。

含蓄典雅

复古的英伦范,虽然脱去了维多利亚时代的繁复,仍旧是端庄典雅的,决不会像巴黎,米兰和纽约这么性感,但它还是会适当地修饰女人的线条。

男式正装则表现为合适的剪裁,得体的穿着,以及细节的经营。同样的衬衣,不同的穿着,简单的配饰,不同的搭配。一个简单的改变就让男士拥有了多变的造型;但无论怎么变,英伦风本身稳重、绅士的感觉依旧存在。

服饰可能会流于外在,英伦范的真正内涵是那种传承自古老英国贵族的优雅得体、含蓄担当。当你流连英国的百货公司时,看到喜欢的衣服,不要犹豫,大胆把钱花在置装上,好的穿衣品味能极大提升自信心,这是一笔非常棒的投资。

叛逆大胆

当代英伦范儿的灵魂是什么?是敢想敢穿,是想怎么捯饬怎么捯饬,是做自己,是大胆配色,是复古与风潮并行,是 never looking too polished !

看起来要不羁,要有心思,要有 “我就是这个范儿”和“我可不跟着时尚走”的劲儿。在造型上切记混搭!永远混搭!穿着机车夹克要戴小礼帽,花边小吊带则配牛仔背心,一身黑西装搭配大红格仔围巾,穿修身风衣但光脚套球鞋,等等。

一袭正装之下,露出一截花哨的袜子,是近年来男装复古的流行风潮。英国的绅士历来对出挑的袜子情有独钟,他们把袜子当成社会地位、运动精神以及私人俱乐部会员身份的象征。

这些花里胡哨的男袜,大概就是英国战后一代叛逆、大胆的最佳诠释吧。即使穿着正装,富有心思的袜子搭配也能让你的装扮脱颖而出。但切记图案选择上不要有大面积的卡通人物和文字,最好的效果应该是让看到的人莞尔一笑。

猫王 ·RADIOOO 摩德族 收音机(音箱)就是这样一款又叛逆与典雅结合的产品,它是英伦 “ Mod ”摩德族为文化灵感,“ Vespa ”为设计灵感,这款产品机身小巧, 安静优雅中带着雅痞风格的别致味道。以深蓝为底色的米字旗,加上电镀玫瑰金色金属边和旋钮,呈现出一种集 “ 复古风格、经典韵味、现代科技 ” 于一身的细致工匠美。光是静静地摆在那里,就是视觉上的享受。