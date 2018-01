猫王收音机惊现身临其境现场，这样的通行证我也想要！

我发现!现在综艺有点变得严肃了,为什么这么说呢?

比如已经连着办了好几季的,最近还因为 GAI 被退赛的闹得沸沸扬扬的《我是歌手》,不管你是什么大咖,小咖还是什么咖,来这里一切都靠演唱水平说话,在这里没有明星只有“歌手”!

还有让人们对演员这个职业心生敬意的《演员的诞生》,没实力的流量明星来这里简直就能碾成末儿,同样也是要靠演技、靠演 员 业务能力说话的。

然后最近湖南台又顺势也推出了一档靠业务能力说话的 “严肃”的综艺节目 《声临其境》 ,这节目一出来,我就发现了一个奇怪的现象,这个世道变了,大叔开始变成流量担当了。

在微博上 “声临其境 赵立新”那热搜指数噌噌往上飚啊!

但讲真, 赵立新老师一开嗓, 那 真的是被震惊了。

在《声临其境》的首个环节中,嘉宾通过配音表演和变声聊天来让观众猜测,赵立新用了低沉的男音,再加之四种语言的随意切换,听得现场观众满头雾水,在这短短几句话里却揉杂了四个国家的语言,让新声团的成员不禁质疑他是各国语言只学了几句就来秀才华。

而 赵立新则凭借对四国语言的修习,顺畅且幽默地抵挡质疑,不仅引来全场的惊叹叫好,最后还引用了莎士比亚的 “to be or not to be ” ,让全场捧腹大笑 。

在节目中 用 自带高级感的配音范实力圈粉 !

即使已经被圈粉,还是要在别人的提醒下,才能将戏里戏外的赵立新对应在一起。已经看过《芳华》的你,是否也是在此刻才意识到:啊,原来是他!

赵立新 确实是荣誉满满,一个集绅士与才华于一身的男人。

