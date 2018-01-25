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猫王收音机惊现身临其境现场，这样的通行证我也想要！

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2018-1-25 19:27:41

我发现！现在综艺有点变得严肃了，为什么这么说呢？

比如已经连着办了好几季的，最近还因为GAI被退赛的闹得沸沸扬扬的《我是歌手》，不管你是什么大咖，小咖还是什么咖，来这里一切都靠演唱水平说话，在这里没有明星只有“歌手”！

还有让人们对演员这个职业心生敬意的《演员的诞生》，没实力的流量明星来这里简直就能碾成末儿，同样也是要靠演技、靠演业务能力说话的。

然后最近湖南台又顺势也推出了一档靠业务能力说话的“严肃”的综艺节目《声临其境》，这节目一出来，我就发现了一个奇怪的现象，这个世道变了，大叔开始变成流量担当了。

在微博上 “声临其境 赵立新”那热搜指数噌噌往上飚啊！

但讲真，赵立新老师一开嗓，真的是被震惊了。

 

在《声临其境》的首个环节中，嘉宾通过配音表演和变声聊天来让观众猜测，赵立新用了低沉的男音，再加之四种语言的随意切换，听得现场观众满头雾水，在这短短几句话里却揉杂了四个国家的语言，让新声团的成员不禁质疑他是各国语言只学了几句就来秀才华。

赵立新则凭借对四国语言的修习，顺畅且幽默地抵挡质疑，不仅引来全场的惊叹叫好，最后还引用了莎士比亚的“to be or not to be ”，让全场捧腹大笑 

在节目中自带高级感的配音范实力圈粉

即使已经被圈粉，还是要在别人的提醒下，才能将戏里戏外的赵立新对应在一起。已经看过《芳华》的你，是否也是在此刻才意识到：啊，原来是他！

 

    赵立新确实是荣誉满满，一个集绅士与才华于一身的男人。就连节目里的道具让他拿起也是那么起范！比如这个通行证，让赵立新老师拿起来也是非常有韵味哦！我马上截图上网搜了同款——我觉得赵老师离带货高手不远了——这个产品叫猫王收音机。

 

 

收音机的整体的复古设计但又有些小活泼，木质的机身，由匠人经27道工序手工打磨，每一寸都完美精致，由樱桃木，胡桃木，红心木，花梨木四种材料打造。古典的结构，都很尊崇了收音机最原始的模样，为了迎接新时代，除了当收音机外，它还可以当蓝牙音箱。

古典又略带点前卫的气质，确实很符合赵立新老师的。追爱豆，就是要学习爱豆的气质，那我现在势必要添置一天猫王收音机了，于是我现在准备敲完这行字就上淘宝下单！拜拜

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