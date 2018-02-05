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猫王小王子，一款可以增加年味气氛的收音机

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2018-2-5 20:27:48

一进腊月门，便有过年来。这一年啊只要一进腊月门，那年味就会变得越来越浓了。

腊月是农历年中的最后一个月辛苦工作一年的人们开始感受到家的温暖故乡的一切随风而至归心似箭这时侯冬季田事已经告竣故有冬闲之说农事已但人们生活的节奏并未因此而放慢而是怀着愉悦而急切的心情加快了向春节迈进的步伐

 

腊月 · 由来

腊者，接也~新故交接故大祭以报功也自上古时起人们就在腊月祭祀祖先参拜神灵依照传统

家家户户都要举行猎祭猎杀野兽，拜神敬祖祈福求寿，避灾迎祥，通因此猎祭

后来就被写为腊祭

 

腊月 · 岁尾

腊月正值寒冬民谚有云腊七腊八冻掉下巴”。正值三九寒天的腊月在历代文人墨客的诗句中

往往与等意象密不可分

 

腊月·腊八

腊月里一个非常重要的节日便是腊八这一天人们往往互赠腊八粥祈求来年风调雨顺五谷丰登合家康宁腊八粥又称大家饭”，起源于宋用红小豆、糯米煮成传说中是为了纪念民族英雄岳飞到了明代腊八之前数日各家就将红枣捶破泡汤至初八早晨再加粳米、白果，核桃仁、栗子、菱米等煮制自此起腊八粥逐渐演变成了民间庆贺丰收的习俗同时在这天家家户户也会腌制腊八蒜剥蒜浸入醋中到年三十儿吃饺子时备用

香喷喷的饺子配上可口的腊八蒜醋香蒜碧别有风味

 

腊月·集市

腊月里辛苦劳作了一年的人们急切地期待着春节的到来过年对国人而言是隆重而不可轻怠的往往刚一入腊准备工作便热热闹闹地开始了早年间为了筹备年货人们会在闲暇时候前往腊月市购买腊肉、粥果、各色野味为腊月里的种种习俗做准备

其实腊月重点就是要有气氛，人们的说话气氛、装饰的气氛、声音的气氛，说到这个气氛就让我想起了收音机，记得小时候一到过年的时候特别喜欢广播里播放的很中国风的民乐曲子。春节要的就是这个劲儿，所以猫王小王子无论从外形设计上和功能上也都比较适合出现在中国风的春节的环境里。

 

 猫王小王子的整体的复古设计但又有些小活泼，木质的机身，精心打磨，每一寸都完美精致，由樱桃木，胡桃木，红心木，花梨木四种材料打造。古典的结构，非常适合装点中国风的木制家具。

 

在这个收音机都不好买的年代，终于又可以用它在过年的时候听广播里的新春民乐曲子了，找回童年的气氛。

 

当然，为了迎接新时代，除了当收音机外，它还可以当蓝牙音箱和外接音箱。这样也方便你喜欢的音乐渲染腊月的年味气氛。

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