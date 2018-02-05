猫王小王子，一款可以增加年味气氛的收音机

一进腊月门，便有过年来。这一年啊只要 一进腊月门 ，那年味就会变得越来越浓了。

腊月 是农历年中的最后一个月 ， 辛苦工作一年的人们开始感受到家的温暖 ， 故乡的一切随风而至 ， 归心似箭 。 这时侯冬季田事已经告竣 ， 故有 “ 冬闲 ” 之说 ； 农事已 “ 闲 ” ， 但人们生活的节奏并未因此而放慢 ， 而是怀着愉悦而急切的心情 ， 加快了向春节迈进的步伐 。

腊月 · 由来

腊者，接也 ~ 新故交接 ， 故大祭以报功也 。 自上古时起 ， 人们就在腊月祭祀祖先参拜神灵依照传统 。

家家户户都要举行 “ 猎祭 ” 猎杀野兽，拜神敬祖祈福求寿，避灾迎祥 “ 腊 ” ，通 “ 猎 ” ， 因此 “ 猎祭 ”

后来就被写为 “ 腊祭 ” 。

腊月 · 岁尾

腊月正值寒冬 ， 民谚有 “ 云腊七腊八冻掉下巴 ”。 正值 “ 三九 ” 寒天的腊月 ， 在历代文人墨客的诗句中

往往与 “ 雪 ” 、 “ 寒 ” 等意象密不可分 。

腊月 · 腊八

腊月里一个非常重要的节日 ， 便是腊八 。 这一天人们往往互赠腊八粥 ， 祈求来年风调雨顺 、 五谷丰登 、 合家康宁 。 腊八粥又称 “ 大家饭 ”， 起源于宋 ， 用红小豆、糯米煮成 ， 传说中是为了纪念民族英雄岳飞 。 到了明代 ， 于 “ 腊八 ” 之前数日 ， 各家就将红枣捶破泡汤 ， 至初八早晨再加粳米、白果，核桃仁、栗子、菱米等煮制 。 自此起 ， 腊八粥逐渐演变成了民间庆贺丰收的习俗 。 同时 ， 在这天家家户户也会腌制 “ 腊八蒜 ” 剥蒜浸入醋中 ， 到年三十儿吃饺子时备用 。

香喷喷的饺子配上可口的腊八蒜 ， 醋香蒜碧 ， 别有风味 。

腊月 · 集市

腊月里辛苦劳作了一年的人们 。 急切地期待着春节的到来 ， 过年对国人而言是隆重而不可轻怠的 。 往往刚一入腊 ， 准备工作便热热闹闹地开始了 。 早年间 ， 为了筹备年货 ， 人们会在闲暇时候前往 “ 腊月市 ” 购买腊肉、粥果、各色野味 ， 为腊月里的种种习俗做准备 。

其实腊月重点就是要有气氛，人们的说话气氛、装饰的气氛、声音的气氛，说到这个气氛就让我想起了收音机，记得小时候一到过年的时候特别喜欢广播里播放的很中国风的民乐曲子。春节要的就是这个劲儿，所以猫王 小王子 无论从外形设计上和功能上也都比较适合出现在中国风的春节的环境里。

猫王小王子的整体的复古设计但又有些小活泼，木质的机身， 精心 打磨，每一寸都完美精致，由樱桃木，胡桃木，红心木，花梨木四种材料打造。古典的结构，非常适合装点中国风的木制家具。

在这个收音机都不好买的年代，终于又可以用它在过年的时候听广播里的新春民乐曲子了，找回童年的气氛。