网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>我们都是夜猫子>>猫王小王子蓝牙音箱，颜值续航两不误的春运神器！

猫王小王子蓝牙音箱，颜值续航两不误的春运神器！

加入收藏

2018-2-9 19:49:33

如果你和我一样有复古情怀，如果你也对高颜值的手工制品爱不释手，如果你正为春运回家途中如何打发无聊而愁苦，这款来自“猫王之父”曾德钧倾力打造的别具一格的蓝牙收音机音响——猫王·小王子音响，绝对值得你一看。

 

我在网络上，是一名抖音博主，但在生活中，是一个对复古情调及其痴迷的人，老旧的打字机，相机，手工的桌椅和饰品……我都爱不释手。小时候没有电视，每次跟爸妈坐在饭桌上，都用收音机收听各种电台节目，爸爸喜欢听书，妈妈喜欢听老歌，我的耳边，也早已习惯了从收音机里传来的“沙沙”声。也许是来自这些小时候的记忆，时隔多年，当我看到猫王小王子收音机胡桃木款的时候，立马就被它复古的外表所打动了。

 

它的整体采用原木打造，由匠人经二十多道工序手工打磨，因此每一条边每一个角才能如此精致圆滑。外表保持了从前收音机的设计，是对经典的致敬，也是对经典的传承。整体大小不过一个巴掌大，手感好得没话说。一拿到它，我就马上用于视频的录制，从前都是用电脑音箱播放背景音乐，现在我把猫王小王子直接摆在镜头里，连接蓝牙用手机来播放需要的音乐，颜值与实用性并存，为我的视频增加了不少格调。音量的效果也非常好，在室内就不用说了，在户外录制时，音质和音量也都超乎我的预料。本来担心这么小的音响，电池应该不太够用，没想到猫王小王子在正常音量下可以持续收听10小时！ 

 

马上就是春节了，我每年都会开车回家过年，有了猫王小王子后，它自然也被我纳入了春运的计划之中，一边开着车，一边用它播放音乐，对我来说是旅途中最好的享受，也不用担心电量问题，省下很多麻烦。也有人问我，为什么不直接用手机听歌听电台呢？手机里的FM过于干净，真正的收音机带有质感，收音机里偶尔传来的那种“沙沙”声，手机听FM是完全不一样的，如果你也追求细微的品质和质感，你就会懂了。

当然，如果你不是那么喜欢复古的人，猫王小王子还推出了OTR系列金属款，重量比原木得要更重，但造型也非常好看，不管用不用它，只要放在某个地方，就是天然的摆设。

 

在这个嘈杂而纷繁的大时代中，每个人都有属于自己的小确幸，许多生活上的追求，无关金钱，无关效率，只为自己的内心找到一片平静祥和之地。猫王小王子的出现，带我回到了最纯真简单的年代。

--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
我们都是夜猫子 12568

RSS订阅

我们都是夜猫子

13372名成员3158个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 