猫王小王子蓝牙音箱，颜值续航两不误的春运神器！

如果你和我一样有复古情怀，如果你也对高颜值的手工制品爱不释手，如果你正为春运回家途中如何打发无聊而愁苦，这款来自 “猫王之父”曾德钧倾力打造的 别具一格的蓝牙收音机音响 —— 猫王 ·小王子音响，绝对值得你一看。

我在网络上，是一名抖音博主，但在生活中，是一个对复古情调及其痴迷的人，老旧的打字机，相机，手工的桌椅和饰品 …… 我都爱不释手。小时候没有电视，每次跟爸妈坐在饭桌上，都用收音机收听各种电台节目，爸爸喜欢听书，妈妈喜欢听老歌，我的耳边，也早已习惯了从收音机里传来的 “沙沙”声。也许是来自这些小时候的记忆，时隔多年，当我看到猫王小王子收音机胡桃木款的时候，立马就被它复古的外表所打动了。

它的整 体采用原木打造，由匠人经二十多道工序手工打磨， 因此 每一条边 ， 每一个角 才能如此 精致圆滑。 外表保持了从前收音机的设计，是对经典的致敬，也是对经典的传承。整体大小不过一个巴掌大，手感好得没话说。一拿到它，我就马上用于视频的录制，从前都是用电脑音箱播放背景音乐，现在我把猫王小王子直接摆在镜头里，连接蓝牙用手机来播放需要的音乐，颜值与实用性并存，为我的视频增加了不少格调。音量的效果也非常好，在室内就不用说了，在户外录制时，音质和音量也都超乎我的预料。本来担心这么小的音响，电池应该不太够用，没想到猫王小王子在正常音量下可以持续收听 10 小时！

马上就是春节了，我每年都会开车回家过年，有了猫王小王子后，它自然也被我纳入了春运的计划之中，一边开着车，一边用它播放音乐，对我来说是旅途中最好的享受，也不用担心电量问题，省下很多麻烦。也有人问我，为什么不直接用手机听歌听电台呢？ 手机 里的 FM过于干净，真正的收音机带有质感，收音机里偶尔传来的 那种 “沙沙”声， 和 手机听 FM是完全不一样的 ，如果你也追求细微的品质和质感，你就会懂了。

当然，如果你不是那么喜欢复古的人，猫王小王子还推出了 OTR系列金属款，重量比原木得要更重，但造型也非常好看，不管用不用它，只要放在某个地方，就是天然的摆设。