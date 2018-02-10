猫王小王子OTR：过年怎么少得了新年红

一道送分题：在中国，过年的时候必不可少的颜色是什么？

正确答案：红色。

红色是中华民族最喜爱的颜色，甚至成为中国人的文化图腾和精神皈依，代表着喜庆、热闹与祥和。中国红氤氲着古色古香的秦汉气息；延续着盛世气派的唐宋遗风；沿袭着灿烂辉煌的魏晋脉络；流转着独领风骚的元明清神韵。以其丰富的文化内涵，盘成一个错综复杂的中国结，高度概括着龙的传人生生不息的历史。

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所以春节不管怎么样也要买一件红色的物件，给自己，给亲人冲冲喜气，反正我每年都这样。

买衣服都是红色万一跟人撞衫怎么办 ? 而且某些国外大牌的中国红设计简直是车祸现场。

如果你是个热爱生活的人，喜欢文艺生活的人，我推荐你猫王小王子收音机 OTR 嬉皮红 。

为迎接美好新年的到来 ，猫王收音机特别推出的 新年红限量小王子 OTR ，外形精致小巧 ， 色调喜庆而不失优雅 ， 新年换新装，开运一整年！

外型采用了锌铝合金五面一体无缝压铸，金属表面进行了表面采用了汽车烤漆的金属工艺， 88*61*49mm 的外观三围，重量约 450g ，单手可控，不过手感略重。猫王小王子 OTR 的正面无论是扬声器的条形出声孔，还是调频收音的旋钮、音量调节旋钮、功能旋钮都采用了老式收音机上传统的旋钮设计 ，旋钮金属材质与整体的设计风格保持一致。

而功能主要包括了 FM 调频收音、 AUX 音频接口、蓝牙音箱、电源复位，并通过雕刻工艺在箱体上进行标示，虽然增加了蓝牙音箱功能，但是猫王小王子 OTR 依旧保持着怀旧的气息。

猫王小王子 OTR 支持 FM 调频收音、无线蓝牙、 AUX 音频输入三种功能，左下角设置了一个功能指示灯，通过指示灯显示的不同颜色可以轻松识别当前的播放模式。猫王小王子 OTR 内置了 1000mAh 容量的聚合物锂电池，在日常的使用中，在一般音量时，可提供蓝牙播放约 8-10 小时，收音播放约 20 小时；而在最大音量时，蓝牙播放可续航约 4 小时，收音播放续航约 10 小时。

一款复古式风格满满的猫王小王子 OTR ，在功能上除了 FM 调频收音，还加入了当今潮流的蓝牙技术，集 FM 收音机、蓝牙音箱、 AUX 三种播放模式的猫王小王子 OTR ，如果你是一个喜欢复古，喜欢怀旧的人，相信在猫王小王子 OTR 的前面你也会为之着迷。