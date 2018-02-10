网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>我们都是夜猫子>>猫王小王子OTR：过年怎么少得了新年红

猫王小王子OTR：过年怎么少得了新年红

加入收藏

2018-2-10 17:19:08

一道送分题：在中国，过年的时候必不可少的颜色是什么？

正确答案：红色。

红色是中华民族最喜爱的颜色，甚至成为中国人的文化图腾和精神皈依，代表着喜庆、热闹与祥和。中国红氤氲着古色古香的秦汉气息；延续着盛世气派的唐宋遗风；沿袭着灿烂辉煌的魏晋脉络；流转着独领风骚的元明清神韵。以其丰富的文化内涵，盘成一个错综复杂的中国结，高度概括着龙的传人生生不息的历史。

..............

所以春节不管怎么样也要买一件红色的物件，给自己，给亲人冲冲喜气，反正我每年都这样。

买衣服都是红色万一跟人撞衫怎么办?而且某些国外大牌的中国红设计简直是车祸现场。

如果你是个热爱生活的人，喜欢文艺生活的人，我推荐你猫王小王子收音机OTR嬉皮红 

为迎接美好新年的到来，猫王收音机特别推出的新年红限量小王子OTR，外形精致小巧色调喜庆而不失优雅新年换新装，开运一整年！

 

外型采用了锌铝合金五面一体无缝压铸，金属表面进行了表面采用了汽车烤漆的金属工艺，88*61*49mm的外观三围，重量约450g，单手可控，不过手感略重。猫王小王子OTR的正面无论是扬声器的条形出声孔，还是调频收音的旋钮、音量调节旋钮、功能旋钮都采用了老式收音机上传统的旋钮设计 ，旋钮金属材质与整体的设计风格保持一致。

 

而功能主要包括了FM调频收音、AUX音频接口、蓝牙音箱、电源复位，并通过雕刻工艺在箱体上进行标示，虽然增加了蓝牙音箱功能，但是猫王小王子OTR依旧保持着怀旧的气息。

 

猫王小王子OTR支持FM调频收音、无线蓝牙、AUX 音频输入三种功能，左下角设置了一个功能指示灯，通过指示灯显示的不同颜色可以轻松识别当前的播放模式。猫王小王子OTR内置了1000mAh 容量的聚合物锂电池，在日常的使用中，在一般音量时，可提供蓝牙播放约 8-10 小时，收音播放约 20 小时；而在最大音量时，蓝牙播放可续航约 4 小时，收音播放续航约 10 小时。

 

一款复古式风格满满的猫王小王子OTR，在功能上除了FM调频收音，还加入了当今潮流的蓝牙技术，集FM收音机、蓝牙音箱、AUX三种播放模式的猫王小王子OTR，如果你是一个喜欢复古，喜欢怀旧的人，相信在猫王小王子OTR的前面你也会为之着迷。

    开年用猫王小王子OTR新年红纪念版放出最嘹亮的声音，一抹出彩夺目的新年开运色浓醇如波尔多美酒般的复古红，喜庆而不失优雅完美烘托新年气氛

--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
我们都是夜猫子 12568

RSS订阅

我们都是夜猫子

13373名成员3159个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 