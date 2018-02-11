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有了猫王频道，再也不用为王者荣耀那些智障队友发愁了！

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2018-2-11 20:19:13

身体是铁，被窝是吸铁石，每天都要克服强力的吸引力起床开始新的一天，心里不禁感慨“不够睡啊，不够睡啊，老娘不想起啊”

晃晃悠悠的挪到卫生间，准备刷牙洗脸，冷不丁又到看自己这张破脸简直是没法看了，那糙得就跟桃酥一样，星星点点的那几个痘，搞得这桃酥还是蔓越莓味的。

这马上就要过年，这样的形象我怎么才能展现我闪亮的人生啊！

每天早上都在重复经历这样的心情，每次都在心里暗自下定决心，“为了准点不迟到，一定早点睡”，“为了皮肤，一定早点睡”，“今晚一定要在11点之前睡觉”

可每晚要睡觉的时候又不想睡，拿起手机划了又划，不知不觉得又点进了那个有毒的王者农药，就算玩完游戏也要刷遍朋友圈，把朋友圈拉倒不能再拉，一看时间又12点半了，梦想又破灭了。

 

看来这要想早睡就要放下手机，可睡前戒掉手机谈何容易，不玩手机总感觉缺少点什么，社交软件不挨个点一遍内心就没法宁静。后来回忆起学生时代的旧时光，我想起了电台这个产物。

于是我遇见了猫王收音机，在这里相识了猫王频道。猫王频道是猫王收音机自己的原创电台，每天24小时都会播放节目。现在每晚用手机打开猫王频道（关注“猫王音乐台”公众号即可找到），便放下手机不理，听着猫王频道的电台节目，我接触了到了好多以前未曾发觉的好的音乐，热爱音乐的我，每一次听到好听的歌，都像挖到了宝一样开心，那种幸福感比王者MVP还爽！除了音乐外，每一位主播也都会分享与音乐有关的故事，感动的、诙谐的、欣喜的....时候还能在故事里听到自己的影子，为之动容。

 

在学生时代，我特别喜欢马世芳老师，令我非常非常惊喜的是，他在猫王频道也有主持节目，节目叫《耳边风》，在这里马世芳老师还是一如既往地分享那些他收藏的多年的好音乐，好故事，有些音乐甚至还是流传在音乐磁带的年代，不过听起来还是那么舒服，听着那些旧时光的音乐和马世芳老师低沉声音娓娓道来的故事，说不出什么具体的感受，只觉得很好、很好、很好，想起那句话“草结它的种子，风吹它的叶子，我们站着不说话，就很美好”，对，那一刻我什么都不做，就很美好，很安心。

每晚也都自然而然的伴着猫王频道里的声音的入睡，虽说不见得每次都是十一点前睡着，但是就算是晚些也不会觉得，可能是因为放下了杂乱，也不必为智障队友发愁了，心情放松也算一种休息吧~

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