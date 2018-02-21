猫王2收音机，让每一段经典都能《声临其境》

我喜欢音乐，不论是流行歌曲还是古典纯音乐，我都喜欢。在我看来，音乐大概是最了解人类内心世界的声音，喜怒哀乐、悲欢离合总有一个声音会叩击你的心灵。

因为有声音，这个世界才更加的丰富多彩，甚至有一些人会带上设备专门采集世界的各种声音，当你闭眼凝听这些世间的声音，你会发现妙不可言。是的，也许 “声音”才是这个世界最美妙的东西。

最近， 一档靠 “声音”实力说话的节目 刷屏了 ，它就是《声临其境》，由 湖南卫视推出的全国首档原创声音魅力竞演秀 。不仅有陈建斌、唐国强、张铁林等老戏骨加持，也有朱亚文、韩雪、马思纯等青年演员增加活力，现场重现各经典影视桥段，用 “声音”飚戏 ， 十分过瘾，期期充满亮点。

很多嘉宾的表演都令人印象深刻甚至大跌眼镜。 在首播的节目里，赵立新老师一出场就自带光环， 四国语言自如切换，配音时气场十足 。 在配 《功夫熊猫》 段落时 ，味道和情节都拿捏的很准， 情绪的推进跟声音相得益彰。

赤足上阵并全程英文给海绵宝宝配音的韩雪， 也 是 节目的一 大惊喜。 谁也不曾想到，这么一个看起来高冷又优雅的古典美女，竟然可以把海绵宝宝配得如此可爱，多角色的转化中情绪控制得也恰到好处，韩雪用戏剧配音能力展现了她实力派的一面。

自带 BGM 的男人 尹正 也让人刮目相看，上一秒声音还沉浸《士兵突击》的硬汉气魄中，下一秒就抽离到了《家有喜事》中 ，模仿张国荣的贴心闺蜜腔，丝毫不违和， 剧情递进 ，从 “ 关心 ” 到 “ 抱怨 ” ，家长里短喋喋不休， 语速也变得超级之快，但优秀的台词掌控能力让人不禁叫好。

《声临其境》节目的声音 大 咖们表演精彩连连，也源于节目对于专业领域的孜孜追求，就连节目的道具设置上也十分考究。可以看到在节目预告片中， 有一个外形 经典 、 复古 ， 尤其 吸引眼球的收音机， 频繁 出现。

节目中频繁 出现的 复古收音机正是猫王收音机旗下 最为经典的 猫王 2 收音机 ，这是一款有颜值与 实力同时在线的 产品，跟《声临其境》的节目主题也是 相得益彰 。

节目里嘉宾们用声音打动观众，重新的展现每一个经典的影视片段，单纯的用声音推动作品，让戏剧同样可以给人听觉上的冲击，听声音即可临其境，靠声音也是打动观众的。

而 猫王收音机 虽然是 一个逆时代而行的产品，但却很成功。我想人们还是对曾经的声音娱乐媒体充满了怀念吧！但我相信，这不是单纯的怀念旧时光，而是 “听声音”这件事本身就很美好！在只听声音感受这个世界的时候，人的思绪会沉淀、自我会变得宁静，不管是动人的故事，悦耳的音乐还是引人入胜的评书故事，你几乎可以零干扰的去感受声波里的感动。

就像你迷恋广播里他动人的声音，无关于穿着相貌等其他的条件，只单纯的欣赏耳朵里的感动，不是很好么！

《声临其境》和猫王收音机它们都是在用声音，塑造你所看到的世界，让这个世界有了情绪和温度。猫王 2 收音机 作为《声临其境》里频繁出现的道具 ，这应该是希望每一位 朋友 都不忘了 “声音”也是展现戏剧魅力和世间情感的一种重要方式。