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猫王2收音机，让每一段经典都能《声临其境》

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2018-2-21 21:34:28

我喜欢音乐，不论是流行歌曲还是古典纯音乐，我都喜欢。在我看来，音乐大概是最了解人类内心世界的声音，喜怒哀乐、悲欢离合总有一个声音会叩击你的心灵。

因为有声音，这个世界才更加的丰富多彩，甚至有一些人会带上设备专门采集世界的各种声音，当你闭眼凝听这些世间的声音，你会发现妙不可言。是的，也许“声音”才是这个世界最美妙的东西。

最近，一档靠“声音”实力说话的节目刷屏了，它就是《声临其境》，由湖南卫视推出的全国首档原创声音魅力竞演秀。不仅有陈建斌、唐国强、张铁林等老戏骨加持，也有朱亚文、韩雪、马思纯等青年演员增加活力，现场重现各经典影视桥段，用“声音”飚戏十分过瘾，期期充满亮点。

 

很多嘉宾的表演都令人印象深刻甚至大跌眼镜。在首播的节目里，赵立新老师一出场就自带光环，四国语言自如切换，配音时气场十足在配《功夫熊猫》段落时，味道和情节都拿捏的很准，情绪的推进跟声音相得益彰。

赤足上阵并全程英文给海绵宝宝配音的韩雪，节目的一大惊喜。谁也不曾想到，这么一个看起来高冷又优雅的古典美女，竟然可以把海绵宝宝配得如此可爱，多角色的转化中情绪控制得也恰到好处，韩雪用戏剧配音能力展现了她实力派的一面。

自带BGM的男人尹正也让人刮目相看，上一秒声音还沉浸《士兵突击》的硬汉气魄中，下一秒就抽离到了《家有喜事》中，模仿张国荣的贴心闺蜜腔，丝毫不违和，剧情递进，从关心抱怨，家长里短喋喋不休，语速也变得超级之快，但优秀的台词掌控能力让人不禁叫好。

《声临其境》节目的声音咖们表演精彩连连，也源于节目对于专业领域的孜孜追求，就连节目的道具设置上也十分考究。可以看到在节目预告片中，有一个外形经典复古尤其吸引眼球的收音机，频繁出现。

 

节目中频繁出现的复古收音机正是猫王收音机旗下最为经典的猫王2收音机，这是一款有颜值与实力同时在线的产品，跟《声临其境》的节目主题也是相得益彰

 

节目里嘉宾们用声音打动观众，重新的展现每一个经典的影视片段，单纯的用声音推动作品，让戏剧同样可以给人听觉上的冲击，听声音即可临其境，靠声音也是打动观众的。

猫王收音机虽然是一个逆时代而行的产品，但却很成功。我想人们还是对曾经的声音娱乐媒体充满了怀念吧！但我相信，这不是单纯的怀念旧时光，而是“听声音”这件事本身就很美好！在只听声音感受这个世界的时候，人的思绪会沉淀、自我会变得宁静，不管是动人的故事，悦耳的音乐还是引人入胜的评书故事，你几乎可以零干扰的去感受声波里的感动。

就像你迷恋广播里他动人的声音，无关于穿着相貌等其他的条件，只单纯的欣赏耳朵里的感动，不是很好么！

《声临其境》和猫王收音机它们都是在用声音，塑造你所看到的世界，让这个世界有了情绪和温度。猫王2收音机作为《声临其境》里频繁出现的道具，这应该是希望每一位朋友都不忘了“声音”也是展现戏剧魅力和世间情感的一种重要方式。

所以，有些事情用心听，你会认识一个更美好的世界。

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