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猫王小王子OTR，让你的五一假期更有色彩

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2018-5-1 14:38:29

踩着4月的尾巴，倒数着五月的时光。花开颓靡的时候，夏天就真的来了。

五月是海的季节，这个时候的太阳还不辣，换上刚刚好的小碎花长裙，放下披肩的长发，带上一顶美美的草帽，裸露的手臂晒着暖暖的阳光，这个时候的海风也不大，支起帐篷，躺着细沙，仰头就是最纯净的海边星空，听着海浪轻拍的声音，数着漫天星辰，听着喜欢的音乐，放空一切，这样的夜晚刚刚好。

 

在这个最好的季节，过一个特别的假期，去看海，去吹风，去爬山，去狂欢，去寻找心中的诗和远方，把工作的烦恼和生活的压力抛在身后，给疲惫的身体注入新鲜的氧气。这样的旅行，怎么能没有音乐呢？

“我们的破破烂烂的手提箱又一次堆放在人行道上，我们还有更长的路要走”杰克凯鲁亚克的这句话简直戳中了每一个心中藏着一片草原的人，所以象征着“在路上”精神的猫王小王子OTR足以让每个热爱旅行和行走在路上的人为之尖叫。

 

外包装仿皮设计的手提袋麻绳吊绳的设计彰显满满的格调汽车烤漆工艺的运用使得猫王小王子OTR金属外壳的复古风色调个性而高调，我们要的就是这个感觉！Lets be colorful ！把生活过的五颜六色，让自己活得痛快潇洒！

追求不羁和自由探索生命之路，嬉皮士精神永远不会褪色，我们热爱自由的心永不停歇，时间可以改变一个人，生活可以摧毁一个人，但就像每个人始终拥有自己的信仰一样，内心的渴望不会湮灭。猫王小王子收音机无疑一款经典的创作，作为收音机它的意义已经超越了收音机的本身，人们为之狂热的是对猫王小王子的那种情怀，内心那一种永远在路上的情怀。

 

带着它去旅行，去海边，去山间，去远方。带着它去兜风，播放着许巍的《旅行》， 看着眼前一闪而过的风景，大声呐喊内心的声音，带着它去每一个陌生的城市，坐在咖啡厅里点一杯咖啡，一首老鹰乐队的《Hotel California》，带着它去海边，当夜幕降临，静静的躺在沙滩上，枕着头顶的漫天星辰，听着浪涛拍打沙滩的声音，闻着海面吹来咸咸的海风，听一首《Its Time》，没错，就是现在，on the road，去追求你想要的诗和远方！

 

没有谁能拒绝自由的诱惑，那一种心底的渴望，被城市生活越打压却越强烈的渴望，是一种本能，让我们不顾一切的去寻找灵魂的自由，已经沉默太久了，你不需要一个理由，你只需要一种感觉，在路上的感觉，这个五一，带上让猫王小王子OTR去旅行，告别城市的喧嚣，远离烦恼和压力，用音乐唤醒你的渴望，找回最真实的你自己！

“远离追捧与争议，追求自由的呼吸，猫王的精神就在于此，享受永远在路上的感觉，On the road , 生活就是道路”

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