猫王小王子OTR，让你的五一假期更有色彩

踩着 4月的尾巴，倒数着五月的时光。花开颓靡的时候，夏天就真的来了。

五月是海的季节，这个时候的太阳还不辣，换上刚刚好的小碎花长裙，放下披肩的长发， 带上一顶美美的草帽， 裸露的手臂晒着暖暖的阳光，这个时候的海风也不大，支起帐篷，躺着细沙，仰头就是最纯净的海边星空，听着海浪轻拍的声音，数着漫天星辰， 听着喜欢的音乐，放空一切， 这样的夜晚刚刚好。

在这个最好的季节，过一个特别的假期 ，去 看海，去吹风，去爬山，去狂欢，去寻找心中的诗和远方 ，把工作的烦恼和生活的压力抛在身后，给疲惫的身体注入新鲜的氧气。这样的旅行，怎么能没有音乐呢？

“我们的破破烂烂的手提箱又一次堆放在人行道上，我们还有更长的路要走”杰克▪ 凯鲁亚克的这句话简直戳中了每一个心中藏着一片草原的人，所以象征着 “在路上”精神的 猫王小王子 OTR足以让每个热爱旅行和行走在路上的人为之尖叫。

外包装 仿皮设计的手提袋 和 麻绳吊绳的设计 彰显满满的格调 ， 汽车烤漆工艺的运用使得 猫王小王子 OTR金属外壳 的复古风色调个性而高调，我们要的就是这个感觉！ Let’s be colorful ！把生活过的五颜六色，让自己活得痛快潇洒！

追求不羁和自由探索生命之路，嬉皮士精神永远不会褪色，我们热爱自由的心永不停歇， 时间可以改变一个人，生活可以摧毁一个人，但 就像每个人始终拥有自己的信仰一样， 内心的渴望不会湮灭。 猫王小王子收音机无疑一款经典的创作，作为收音机它的意义已经超越了收音机的本身，人们 为之狂热的是 对猫王小王子的那种情怀， 内心那 一种永远在路上的情怀。

带着它去 旅行，去海边，去山间，去远方。 带着它去兜风，播放着许巍的《 旅行 》， 看着眼前一闪而过的风景，大声呐喊内心的声音，带着它去每一个陌生的城市，坐在咖啡厅里点一杯咖啡， 听 一首 老鹰乐队的《 Hotel California》 ，带着它去海边，当夜幕降临，静静的躺在沙滩上，枕着头顶的漫天星辰，听着浪涛拍打沙滩的声音，闻着海面吹来咸咸的海风，听一首《 It’s Time》，没错，就是现在，on the road，去追求你想要的 诗和远方！

没有谁能拒绝自由的诱惑，那一种心底的渴望，被城市生活越打压却越强烈的渴望，是一种本能，让我们不顾一切的去寻找灵魂的自由，已经沉默太久了，你不需要一个理由，你只需要一种感觉，在路上的感觉，这个五一，带上让猫王小王子 OTR去旅行，告别城市的喧嚣，远离烦恼和压力，用音乐唤醒你的渴望，找回最真实的你自己！

“远离追捧与争议，追求自由的呼吸，猫王的精神就在于此，享受永远在路上的感觉，On the road , 生活就是道路”