网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>我们都是夜猫子>>有猫王小王子的陪伴，五一不再无聊

有猫王小王子的陪伴，五一不再无聊

加入收藏

2018-5-2 20:42:14

五一即将来临，相信很多朋友都准备好了满满当当的出游计划。出游放松心情，陶冶情操虽好，但想到到处是人海，还不如待在家，也能岁月静好。

岁月静好说来轻巧，但如何做到“静好”又不无聊呢？小编来给你支招。

1、准备几部经典电影

平时工作繁忙，没时间好好看的经典电影，可以趁五一假期细细品味。那些好看又经典的电影能带给你能量，在你陷入困境时会给你精神上的支撑，帮助你渡过生命中的黑暗时期。

 

2、好好学习充电

学习是你无论如何都不能放弃的事情。人可一日不食肉，不可一日不学习。如果你还觉得自己终日惶恐不安的，就更应该去学习，学习怎样去赚钱。而要具备赚钱能力，首先得让自己变得有价值。如果你同时具备销售能力和营销策划能力，那么你就会变得很有价值，然后再去学习写文案，写能赚钱的那种文案。这样的你不管进到哪家公司都是香饽饽，甚至创业也是具备了一定条件。

 

3、家里养有宠物狗的陪陪它，带它出去遛遛

陪伴家里那只粘人的宠物狗，特别是在它用水汪汪的眼睛看着你的时候，会让你的心瞬间变得柔软，幸福感倍增。晚饭过后还可以带它出去遛遛，感受下轻松美好的假期。原来养只萌宠还有这个好处，不仅愉悦身心，还能打发无聊。

 

4、在家陪陪爸妈聊聊天

听听妈妈唠叨爸爸的那些坏习惯，再听听爸爸“控诉”妈妈的话唠，然后再听听他们拌嘴的故事，你会觉得，原来爱情可以这么平凡简单，你知道我所有的坏习惯，却能一直相互扶持，白头到老。

 

5、种花养草收拾房间

时常收拾下乱糟糟的房间，给生活做些减法，也给心灵腾些空间。在阳光正好的阳台养几盆花草，顺便也养养浮躁的心，岁月静好，心若向阳，便春暖花开。

 

6、走访好友，联络情感

好久没联系的好朋友这时可以联络下，聊聊最近的生活状态，聊聊工作中哭笑不得的事。生活中有几个品性合得来的朋友，才没那么多的苦闷。当然他得是积极向上，充满正能量的朋友。他会给你指点迷津，会在你需要帮助的时候伸出援助之手。

 

7、晨起去菜市场走走，感受下人间烟火

菜市场里叫卖声，大妈们的讨价还价声，还有各种各样嘈杂的声音，走进他们，你才会感受到生活最真实的面貌，你也才会真切地体会什么是人间烟火。

 

8、学做一两道菜，犒劳努力奋斗的自己

平常工作日忙得没时间做饭，吃快餐吃到吐的你有多久没好好吃饭了。何不趁有时间学做一两道菜，煲一碗汤，温暖下自己的胃，也顺便暖暖心窝。

 

9、背起瑜伽垫，去附近的公园练练瑜伽

瑜伽是生活中的一种修行。带上瑜伽垫，带上一颗让自己变得更好的心，在公园找一块空地，练练瑜伽，给身体放个假，呼吸下新鲜空气，把所有烦恼跑到九霄云外。

 

10、窝在沙发一处听听电台，感受下休闲时光里的小确幸

在这个嘈杂而纷繁的时代，总有一杯温度刚好的咖啡，一本恰合心境的好书，大过心中的一切，小而美的幸福感，无关金钱，无关奢望，它是另一种生活，在别处。这种幸福便是在休闲时光里听听收音机里的电台，感受生活的小确性。猫王小王子木质版收音机就特别适合文艺范的你。

 

猫王小王子的设计是对声音的一种传承，灵感来源于猫王典藏级收音机，古典木质感的外形让你对它一见倾心，出色稳定蓝牙4.0秒速连接无线网，音色清澈，犹如天籁之音，精工制造，不惧繁复工序，尽显精致可爱。有它在五一休闲时光陪伴你，你将不会感到孤单，有了它，生活也更充实、温暖。

--------------------

楼主

回复 举报
2018-5-4 10:21:12

看看书、听听音乐挺好

--------------------
回复 举报

1 楼

小乖乖薛兆丰 27550050

小乖乖薛兆丰

2018-5-4 10:43:33

五一不出去，绝对是正确的选择

--------------------
回复 举报

2 楼

半夏微凉095 30787883

半夏微凉095

2018-5-4 14:02:03

哪都是人，出去看人啊

--------------------
回复 举报

3 楼

阿什顿大道 30985492

阿什顿大道

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
我们都是夜猫子 12568

RSS订阅

我们都是夜猫子

13381名成员3174个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 