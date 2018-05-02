有猫王小王子的陪伴，五一不再无聊

五一即将来临，相信很多朋友都准备好了满满当当的出游计划。出游放松心情，陶冶情操虽好，但想到到处是人海，还不如待在家，也能岁月静好。

岁月静好说来轻巧，但如何做到 “静好”又不无聊呢？小编来给你支招。

1 、准备几部经典 电影

平时工作繁忙 ，没时间好好看的经典电影，可以趁五一假期细细品味。那些好看又经典的电影能带给你能量，在你陷入困境时会给你精神上的支撑，帮助你渡过生命中的黑暗时期。

2 、好好学习充电

学习是你无论如何都不能放弃的事情。人可一日不食肉，不可一日不学习。如果你还觉得自己终日惶恐不安的，就更应该去学习，学习怎样去赚钱。而要具备赚钱能力，首先得让自己变得有价值。如果你同时具备销售能力和营销策划能力，那么你就会变得很有价值，然后再去学习写文案，写能赚钱的那种文案。这样的你不管进到哪家公司都是香饽饽，甚至创业也是具备了一定条件。

3 、家里养有宠物狗的陪陪它，带它出去遛遛

陪伴家里那只粘人的宠物狗，特别是在它用水汪汪的眼睛看着你的时候，会让你的心瞬间变得柔软，幸福感倍增。晚饭过后还可以带它出去遛遛，感受下轻松美好的假期。原来养只萌宠还有这个好处，不仅愉悦身心，还能打发无聊。

4 、在家陪陪爸妈聊聊天

听听妈妈唠叨爸爸的那些坏习惯，再听听爸爸 “控诉”妈妈的话唠，然后再听听他们拌嘴的故事，你会觉得，原来爱情可以这么平凡简单，你知道我所有的坏习惯，却能一直相互扶持，白头到老。

5 、种花养草收拾房间

时常收拾下乱糟糟的房间，给生活做些减法，也给心灵腾些空间。在阳光正好的阳台养几盆花草，顺便也养养浮躁的心，岁月静好，心若向阳，便春暖花开。

6 、走访好友，联络情感

好久没联系的好朋友这时可以联络下，聊聊最近的生活状态，聊聊工作中哭笑不得的事。生活中有几个品性合得来的朋友，才没那么多的苦闷。当然他得是积极向上，充满正能量的朋友。他会给你指点迷津，会在你需要帮助的时候伸出援助之手。

7 、晨起去菜市场走走，感受下人间烟火

菜市场里叫卖声，大妈们的讨价还价声，还有各种各样嘈杂的声音，走进他们，你才会感受到生活最真实的面貌，你也才会真切地体会什么是人间烟火。

8 、学做一两道菜，犒劳努力奋斗的自己

平常工作日忙得没时间做饭，吃快餐吃到吐的你有多久没好好吃饭了。何不趁有时间学做一两道菜，煲一碗汤，温暖下自己的胃，也顺便暖暖心窝。

9 、背起瑜伽垫，去附近的公园练练瑜伽

瑜伽是生活中的一种修行。带上瑜伽垫，带上一颗让自己变得更好的心，在公园找一块空地，练练瑜伽，给身体放个假，呼吸下新鲜空气，把所有烦恼跑到九霄云外。

10、 窝在沙发一处听听电台，感受下休闲时光里的小确幸

在这个嘈杂而纷繁的时代，总有一杯温度刚好的咖啡，一本恰合心境的好书，大过心中的一切，小而美的幸福感，无关金钱，无关奢望，它是另一种生活，在别处。这种幸福便是在休闲时光里听听收音机里的电台，感受生活的小确性。猫王小王子木质版收音机就特别适合文艺范的你。