双性恋男友爱上了男房东

今年三月，我们两人从北京回到家乡深圳发展，为了彼此之间有个照顾，我和男友决定一起租房。因为我先找到工作，所以找房子的事情就落在了男友的身上，很快，他就找到了一间不错的房子，他将东西都搬进去并且整理得很整齐，还添加了一些日常用品，更是让我心头一暖。



接下来，我依旧按时上班，他接着找工作，但半个月过去了，他的工作还没有落实下来，不是公司不符合他的要求，就是他不喜欢那些公司的氛围或者管理制度太让人觉得压抑。我分身乏术，只得劝他不要太着急，慢慢来。



我们的房东就住在隔壁，平时有事没事就过来聊天，渐渐的他和我男友开始称兄道弟，这算得上男友回到深圳之后交上的第一个朋友。房东倒是很热心，常常帮男友留意工作，还到网上帮他看招聘信息，看到合适的，就打电话给我男友。



当时我也没有往心里去，房东说自己在一个月前和女友分手了，或许现在只是因为寂寞想多交些朋友，一个人生活有时候也很不容易，那种感觉我非常能理解，所以当时我怎么也没有想到因为房东其实是同性恋。我以为他只是需要朋友来解闷，所以也就没有在意男友平时跟他在一起打打闹闹。



男友每次见到他的时候，总是显得有聊不完的话，脸上的笑容绽放得非常的灿烂，没错，偶尔我也会有吃醋的感觉，但很快又被我自己否认了，骂自己神经病，怎么小气到要去吃一个男人的醋。



令我完全没有想到的是，有一次因为闹肚子，半夜起来，发现身边没人，男友不知道什么时候已经不在床上了。手机和衣服都在桌上，半夜他穿着睡衣能去哪里？因为肚子闹得厉害，所以也没有顾及那么多。等我从洗手间出来的时候，我忽然预感有些不对劲，鬼使神差地踮着脚尖来到了房东的门前。



我竖着耳朵，贴在门缝边，没多久，便听到屋里传来男友呻吟的声音。顿时心乱如麻，挥出拳头死命敲打房门。男友和房东一起出现在门口，发愣的看着我，男友先反应过来，向我走过来，拉我的手，我一把甩开，冲回自己的房间。



我趴在床上大哭起来，等我稍微平静下来之后，男友才说他最近才知道自己是个双性恋，迫于工作和生活的压力，慢慢地喜欢上整天陪着他的这个男人。我的爱情，没有给我任何反驳的机会，让我直接彻底地输给了一个男人。



一直都以为，只要自己努力去奋斗，就会有拥有自己想要的生活。这里不是要对双性恋或同性恋群体发难，只是说，大多数的爱情都是有类似套路——输给时间的爱情，都是输给了自己，因为太过漫不经心，太过相信它的无坚不摧，以及太过严重地轻视了它的脆弱性。



如果，你真的爱一个人，想要一起厮守下半辈子，那么就移出一点点时间来关心你身边的这个人，关心你的爱情。

