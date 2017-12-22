歌海精嗨：（17）静安寺这扇门背后，竟藏了1.2亿改造的远东第一乐府！

静安寺这扇门背后，竟藏了1.2亿改造的远东第一乐府！
百乐门，
在上海无人不知，无人不晓。
她曾被誉为“远东第一乐府”，
是老上海时代富人阶层的交际场所。
无数绅士名媛层在这里停下脚步，
留下了他们歌舞升平灯红酒绿的摩登生活。
在沉寂了80年后，
这栋静安寺背后的名贵交际场所再度复兴，
你肯定听说过百乐门，
但你未必知道这扇“门”的背后......
外人眼中的她，高贵又奢华，
当我们再度踏进这扇门，
更多的是寻觅到一种 全新潮人夜生活方式。
360°豪奢环幕KTV包房、升降式Live House演出、绝美少帅舞池，
不止是上流人士的享乐之地，潮咖也可以嗨翻一整夜！
百乐门的谐音是Paramont Hall，英文原意是“胜过一切的建筑”。拥有远东首个弹簧地板舞池、绝美玻璃舞池、首支华人组建的爵士乐队、U字形经典回马廊……百乐门创下的一系列传奇，使得静安寺一带成为了老上海“十里洋场”西端的核心区域。
在经历了3年，花费1.2亿投资的修缮后，这个曾经的“远东第一乐府”越发地雍容华贵起来。你肯定听说过百乐门，但你未必知道真正跨进过这扇“门”，未必知道这扇门的背后，是怎样的复古又摩登，怀旧又时尚。
3700平米，Art Deco艺术风格重现海派摩登夜生活
四扇平开门的设计，暗含着设计师“方便情侣挽手进出”的独具匠心。身穿旗袍的礼仪小姐巧笑嫣兮，仿佛一下子就把人带到了那个歌舞升平的老上海。
进入大厅后，顶部埃及进口水晶打造的“元宝形状”吊灯，南非进口安哥拉棕和马达加斯加进口蓝翡翠大理石铺设的Art Deco风格大厅地板，中西融合。
楼梯：拾级而上的优雅复古味
老上海时代的达官显贵、商贾贵人、名媛名流们，都曾经沿着这座由土耳其进口的索菲特金大理石铺设的楼梯拾级而上，留下他们举手投足间的风范，留下她们风姿绰约下的倩影。
百乐门的弯形楼梯，被历史保护建筑部门定为“特别保护”。
两边的墙上，正悬挂着老上海时期的历史建筑照片和油画，一路细细看过，你的思绪也会不由得跟着穿梭到过往。
极富历史底蕴的百乐门logo，就藏在每个看似不经意的细节之中。
黄铜电梯指针：复古的时光印记
电梯厅内，最吸引人的莫过于这个纯铜开模定制的指针楼层指示牌，指针会随着楼层的变化而移动，不经意间流露出时间的复古印记，使得这里更有了上世纪三、四十年代的复古气息。
马达加斯加进口蓝翡翠大理石铺设的电梯厅地板，与身着旗袍的到访者相映成辉。那个年代的奢华，就在这里复苏。
意想不到的专业LIVE HOUSE演出场地
（向右滑动哦）
来到二楼的演艺大厅，你肯定不会想到，这里早已摇身一变，成了一个专业的LIVE HOUSE演出场地。这里更可以举行包场活动，公司年会、品牌发布会、电影发布会等都是绝佳承办地。
升降式舞台、可开合LED屏幕，专业流行歌手与乐队的演出……时下年轻人都会喜欢的潮流元素，却在这个海派复古气氛十足的空间里，被演绎得淋漓尽致。
只有在百乐门才能找到的同名款香槟
这里还是一个精致的鸡尾酒吧。
你大可以在这里，点上一杯新潮鸡尾酒，或欣赏台上现代乐队的演出，或与朋友聊聊天，这种海派复古和时尚潮流相冲撞的神奇感受，只有在百乐门才能感受到。
这里的调酒师都有着8-15年的从业历史，曾在外滩周边酒吧或是五星级酒店工作过的履历。所以调酒水平自然不在话下。
我们在这里发现了一瓶只有在这里才能找到的，名为“百乐门1933”的同名款香槟，来自著名的黑桃A酒庄，和黑桃A香槟产自同一条生产线。瓶身上独一无二的百乐门Logo，仿佛正诉说着印刻于此的百乐门历史……
12月31日，百乐门LIVE HOUSE更是会有一场新年狂欢倒计时派对！不仅有知名乐队的现场演出，还邀请了著名DJ现场表演，让你在这复古与EDM的奇妙化学反应里，迎来新年的到来。
LIVE HOUSE
营业时间：20:00-02:00
人均：200元
二楼：“查理卓别林”圆厅
而位于二楼的这个圆厅，被命名为“查理卓别林”圆厅。当年，乘坐游轮进行环球旅行的著名喜剧大师卓别林先生两次到访上海，都到百乐门舞厅跳舞。
当年美式Club低调中不乏奢华的气质在这里得以重现，黑色的真皮沙发更是高端纽约高级俱乐部的标配。
现如今这个圆厅不止是对卓别林的致敬，更可用作小型高端私人派对的场所。房间配备了弧形平板电视机，更拥有KTV功能，还可以练舞等。
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