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读海精朗：（22）偷余生一点光阴，洗去心灵的灰尘

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2017-12-24 6:06:46

 

生，就是一个积满颜料的大染缸。当生活的杂念日渐累积，我们就需要给心灵找寻一所静心的场地，来拂去身体的疲惫和心里的忧患。


偷余生一点光阴，洗去心灵的灰尘


我想，偷一点日常的光阴

在某个，空闲的日子里

或某个黄昏，或和某个人

来一段既温馨，又柔软的时光花事

当温婉的旋律轻轻窜出

那些音符，便在指尖散发出轻盈的节奏

有的似细水长流，有的似雨滴轻落

有的，似秋天里的风亲吻肌肤

余下的时光里

我的眼里只有空气的流动

夹着草木的清香

似乎，那些繁琐的日子早已随着尘埃落尽

那时，世间万物

或残缺，或圆满，或就此老去

都无关乎心情

即便是，枯枝残叶都是一种美意

那时，有风声涌进心里

我听见，远处有歌声传递

至某个角落，某个无人的巷口

天边有云朵丢下话语

你来，我带你离开


人生，就是一个积满颜料的大染缸。当生活的杂念日渐累积，我们就需要给心灵找寻一所静心的场地，来拂去身体的疲惫和心里的忧患。

世间种种，所谓的凡尘杂事，只不过是一纸云烟，看淡一点，看轻一点，就远离了本身的烦恼，和尘念。

世间万物，总有一天 终究老去。繁荣也好，清苦也罢，我们最终会在一段苍老的光阴里，做一个迟暮归人。


生活，就是一个被时光天天打磨的物体，只有用心经营，用最好的心态面对，才不会辜负光阴，亏待自己。

光阴的日程，越来越远，青春和岁月也越来越短。当时光的墙壁刻满斑驳，我们还有什么理由，不去珍惜生活赐予我们的恩惠。

生活的闲情逸致就是，能在一钵一粥，一花一茶里品味出不同味道的芳香。所谓生活，既要给自己充实的时间去打磨，又要给自己一份念想来填充空白。


人生不必奢求太多，做真实的自己，把有限的生命过成无限，把烦闷的生活精简成一道道美景。相信总有一段故事，会让你念念不忘，留恋一生。

所有生命里走过的一切，都将成为过往烟云。我不奢求荣华富贵，名利地位。我只求流年静美，岁月无恙，在有限的生命里，余生安稳就好。

有诗意的生活，人生才更有乐趣，日常里，往往是把最平常的东西，打造成一种诗情画意的格调，这才能证明自己，内心拥有的都是最美好的。


才能在平淡的日子里，嗅出草木的香气和生活的本意。


作者简介：秋日细雨，笔名廖秋，已出版散文《寂寞的烟花》，诗集《白月光的孤独》。随笔文集《流过的泪，是爱过的证明》


标签： 光阴(6) 心灵(139) 灰尘(2) 一点(6) 读海(46) 精朗(46) 偷余生(2) 洗去(2)
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