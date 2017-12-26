宝海精聚：（87）她是舌战群儒的“外交女神”，近日罕见“失误”，却被无数网友圈粉

她 是舌战群儒的“外交女神”，近日罕见“失误”，却被无数网友圈粉！













在我们的印象中





外交部发言人华春莹





都是这样的画风





端庄

得体

不失礼貌的微笑

发言精准，措辞精辟





从容不迫，涵养美丽





但这次，她突然变了

你见过这样的华春莹吗

这···这什么情况





原来，12月19号





今年6月出生的大熊猫“香香”





在东京上野动物园正式与游客见面





这是时隔29年





上野动物园再次展出熊猫宝宝

同一天





中国外交部例行记者会上





一名日本记者用英语询问华春莹





对大熊猫“香香”在东京上野动物园





公开亮相有什么评论

因为发音的问题





华春莹把“香香”误听成





日本外务省事务次官“杉山”





进而严肃地回答





“我们希望日方与中方能够相向而行，





按照中日间的四点原则共识





和四个联合的文件，





来妥善处理好有关的问题。”

听完华春莹的发言





在场的中国记者赶紧解释





“刚那个日本记者提的问题





是关于大熊猫香香的。”

华春莹恍然大悟





“啊！那个香香，





我以为你说······”





随后哈哈大笑起来

这突如其来的“意外”





和爽朗的大笑





瞬间点燃了网友的热情





人们纷纷被“华姐”圈粉





来，让我们看视频感受下





说起华春莹





她是我国外交部第27位发言人





也是目前为止





仅有的5位女性发言人之一

据华春莹高中的班主任介绍





华春莹出生在干部家庭





父亲是江苏省淮阴县原纪委书记





母亲是淮安市清河区原政协副主席





华春莹跟其母亲姓





而她的妹妹跟父亲姓

虽然出生在干部家庭





但她从小在同学中





没流露出任何“优越感”





高中时的她一直留着短发





任班级团支部书记





学生会主席





平时她沉着大气





很有主见独立性





高三那年，因为喜欢踢球





她想组织一场男女足球对抗赛





不料遭到班主任坚决反对





但她还是背地里悄悄组织了比赛

右二为华春莹





1988年，18岁的华春莹





以全县第一名的成绩被南京大学录取





刚进入南大外文系时





由于她是苏北人





英语口语欠佳





但到大二时





她已能说一口流利的英语





在老师的印象里





“当时华春莹的学习并不是数一数二的





也就中上等吧，但她很有主见





独立性很强，学习也比较用功”





其实





很多成功人士当时在学校其实并不是最优秀的那一个





但他们个共同的特点





就是有潜力，有毅力





如同华春莹般





在学校里安静的一个小女孩





却成为通过不断地努力与积累





成为现在机智、敏捷而又沉着的外交部发言人

校园中





大家都喊她迎春花





因为她的名字倒过来





正好是莹春华嘛





而且生日刚好在4月





“那时外语系漂亮女生很多





华春莹不属于耀眼闪亮的那种





但气质很好，很文静





成熟，待人处事落落大”





同学遇到什么感情问题，烦恼的事





华春莹也总帮着分析，出点子





而且总说的头头是道





虽然她是宿舍里





4年中唯一 一个没谈恋爱的





她把时间都用在学习上了





学习特别认真，笔记记得很细

毕业时华春莹选择考外交部





还让同学们有点吃惊





“我们上一届，也就是87届





有4个男生被招进了外交部





但88届就华春莹一个人”





进入外交部





她从西欧司科员做起





先后任驻新加坡使馆随员、三秘





外交部西欧司三秘、副处长





驻欧盟使团二秘、一秘、参赞





外交部欧洲司参赞





2012年担任外交部新闻司副司长





同年11月，担任外交部发言人

“今天早上我在广播里听到新任外交部发言人叫华春莹





心里就在想，不会是那个我教过的学生吧





等看到新闻上登的图片





虽然已经20多年了





我一眼就认出来了





就是华春莹





笑起来还是那个样子很恬静的”





华春莹大的大学老师特别开心自己的学生能代表国家进行发言





作为新任的女发言人





华春莹坦言





深感责任重大





“我将竭尽全力





帮助大家及时、准确、全面地





了解中国的外交政策





我也期待着与大家进行真诚的沟通





平等的交流、良好的合作





为增进中国与世界的相互了解





和理解、信任和合作做出积极努力”





在其位，谋其政





担任外交部发言人5年来





华春莹金句频出

在前不久的9月份





美国要求中俄对朝鲜采取直接行动





华春莹霸气回应





“朝核问题的矛盾焦点不是中国





局势不断紧张升级的推手不是中国





解决半岛核问题的关键也不在中国





任何形式的‘甩锅’都是不负责任的





也无助于问题的解决”





说白了





这个“锅”我们不背





霸气不霸气

去年9月5号





针对美国总统专机抵达杭州机场





中美工作人员发生争执一事





华春莹也犀利回应





“美国人常说自己是世界老大





怎么到这时候这点自信都没有了”

还有去年6月份





有近60个国家先后表态





支持中国的南海立场





但别有用心的《华尔街日报》





宣称真正支持中国的只有8个国家





在记者会上被问到这个问题时





华春莹霸气回怼





“我们知道个别西方媒体





有时会把白的说成黑的





现在才知道





他们居然连简单的数数和加减也有问题”

也许在一些人看来





发言人有什么难的





不就是照着“台本”回答几个问题





但其实简单几句话背后





最见一个人的素养





李肇星曾说





“外交部发言人





既是人，也不是人





这是因为发言人代表一种机制





发言人就是一个代言人





他所说的话不代表他自己





而是代表政府





从这个意义上说





发言人不是一般意义上的‘人’”

成功的发言人必须具有





政治素养高，业务素质高





思维敏捷、快速的反应能力





以及一定的公关





组织能力和亲和力





稍微动脑想想





单是练就其中某一项能力





也绝非一朝一夕





何况更多时候考验的





是各项能力的综合

发言人因频出金句





不小心成为“网红”





年轻一代看似玩闹的背后





实则也是对大国外交的自豪与关心





方寸讲台





代表国格也彰显本色





处乱不惊





最动人处是真情流露





为最美外交官点赞



