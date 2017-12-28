赏海精品：（30）壮观！新的世界七大奇迹之一——港珠澳大桥元旦将正式通车！

港 珠澳大桥

终于快要通车啦！

它是世界建筑史上里程最长、投资最多、施工难度最大、也是最长的跨海大桥；

它被英国卫报评为“新的世界七大奇迹”之一；









它把港珠澳三地的陆地通行，从4个小时缩短到了30分钟；









在大桥的建设过程中，科学家和工程师们创造了400多项新专利、7项世界之最；









而这座堪称交通工程界“珠穆朗玛峰”的港珠澳大桥，将于2018年1月1日正式通车！









港珠澳大桥的通车，将会直接形成珠海—香港—澳门的半小时时空圈，在珠海居住，到澳门娱乐，去香港购物将不再是梦！









赶快和小编一起来看看港、珠、澳三地有哪些必打卡的美景和美食吧！





香港





购物天堂





香港，旅游的圣地，潮流和传统文化交融在这里，它是东西方文化碰撞出的小世界 。









来香港，如果只是为了买买买，那真的会留下太多遗憾。









香港独特的风景与有趣的文化实在太多，除了购物，还有很多东西值得体验。





|| 在迪士尼乐园让童话成真





迪士尼乐园是每个女生和小朋友理想中的完美乐园，强烈的代入感，能让你恍惚间觉得自己变成了童话世界的主人公。









|| 太平山顶俯瞰维港





搭乘百年山顶缆车，随着红色古老车厢缓缓爬坡，来到太平山顶，眼前便是最美的香港。尤其是晚上灯火全开之后，精致的维港夜景，堪称最经典的香港特色。









|| 在海洋公园找回童真





香港海洋公园是一座集海陆动物展览、机动游戏和大型表演于一身的主题公园，是亲子游的必去之地。这里不仅有精彩的动物表演和刺激的娱乐项目，更能让你重返童年。









|| 星光大道向明星索“签名”





在星光大道上有多位香港电影明星及著名导演的手印和签名，不但可以向明星索“签名”、跟他们“握手”，甚至还能够与国际功夫巨星李小龙、香港卡通角色麦兜来个合影。









|| 在杜莎夫人蜡像馆与明星“合影”





在这里，明星不再是遥不可及，你可以零距离和名人明星，摆好poss，和他们来个合照吧。









|| 乘坐叮叮电车寻幽探胜





从迷漫着浓烈的怀旧风情的西环开始，旧日市集西港城见证了逾百年的时代变迁。不用担心迷路，不要担心时间，一切交给电车司机，让叮叮车载着你去看最本土的景观，体验最特色的人文风情。









|| 在天星小轮与香艳邂逅





坐在有百年历史的轮渡上层，吹着习习海风，慢悠悠感受波浪的起伏，目之所及皆是美景。夜晚徜徉在维多利亚港的夜景之中，窗外的美景定会让你忘记一天的疲倦。









|| 庙街体验电影港生活





与其说庙街是个购物之地，倒不如说这是你回忆少年心事的地方。它无数次的出现在香港电影里,你隔着时空透过小城录像厅的屏幕睁大眼睛与它曾经共同呼吸。









|| 中环街市体味市井人生





中环就代表着香港的形象，旧式街市构成了一种香港独有的建筑空间，也构成了一种属于香港民间的生活文化。它代表了香港人多元、包容、灵活和富有人情味的一面。









|| 茶餐厅里碗碟皆故事





在老式茶餐厅，空气中弥漫的不仅是食物鲜味，还有城市里百转千回的人情世态，以及店家对生活品质和美学的承传坚持，能让人体味到最地道的香港精神。









除了“东方之珠”、“购物天堂”，香港还是个名副其实的“美食天堂”。





|| 鲜虾云吞面





|| 牛腩粉





|| 烧腊





|| 鱼蛋粉





|| 猪脚面





||咖喱鱼丸





|| 丝袜奶茶

珠海





百岛之城





这里的天蓝的不可思议，空气中都弥漫着浪漫的气息。虽不似北上广般蜚声中外，却是国民眼中“最具幸福感的城市”。









珠海比三亚更适合度假，家门口就拥有十多座绝美海岛，随时都能到岛上去流浪。





|| 横琴岛 - 离澳门最近的岛屿





横琴岛四面环水，风景秀丽，空气清新，素有“山不奇水奇，树不奇石奇，地不奇岛奇”的美称，而且有十步一瀑布，百步万棵树的自然景观。









|| 庙湾岛 - 中国的“马尔代夫”





庙湾的海是蔚蓝的，船儿点点，浪花声声；庙湾的山是挺拔的，守望着无边无际的蓝天；庙湾的阳光是灿烂的，天空纯净，鸟儿飞翔，世界明亮又美丽。









|| 外伶仃岛 - 唯一能看到香港市区的海岛





外伶仃岛虽比邻珠海，却可以看到香港市区的景色；而充满诗情画意的月夜钓螃蟹，出海捕鱼，外岛浮潜等都是海岛休闲的正确“解锁方式”。









|| 东澳岛 - 古朴自然的小渔村





来到东澳岛，你既可以去看看那气势磅礴的豪迈海景，又能漫步在温婉秀美的山野林中；既能观赏原始纯净的自然风光，又能追寻悠远旷达的历史足迹。









珠海比厦门更接地气，整座城散发着浓浓的小资情调，却也藏着数不清的古村古巷。





|| 北山村 - 闹市中的古村落





北山村就像是都市文化与艺术的结合体，它位于城市一隅，岭南风格的石巷里满是岁月剥落的痕迹。









|| 山房路 - 南粤小镇的民国风情





如果说北京的胡同是京味的诠释，那么珠海的山房路就是对南粤风韵的解读。









|| 斗门镇 - 骑楼街长寻皇裔





盘根的老树，脱落的漆刻，斑驳欲坠的坊牌，黄白相间的骑楼……这是渐行渐远的年代，更是一份文化与历史的韵味犹存。









她有比上海更有趣的夜晚，逛夜市，看海洋动物表演，赏绚丽的灯光城，这里的夜晚很悠闲，但却从不乏味。





|| 夏湾夜市 - 体味珠海的市井生活





夏湾夜市是珠海无人不知的美食街，这里也许不是吃珠海特色美食的地方，但却是体验当地夜生活文化的最佳地点。









|| 长隆海洋王国 - 与动物亲密接触





白天你可以和海洋动物亲密接触，晚上还有花车巡游、烟花表演，“烟花幻彩横琴海”大型表演更是获得了“最佳国际盛事成就奖”。









她还有比广州更好吃的美食，丰盛的海鲜、地道的粤菜、市井的小吃，嘴巴根本停不下来。





|| 膏蟹





|| 斗门河虾





|| 白蕉禾虫





|| 南屏脆肉鲩





澳门





东方拉斯维加斯





澳门，一个极具魔力的地方，它既可以让人在纸醉金迷中迷失自我，亦可以在这里找寻历史的沧桑。









漫步历史街区找寻旧时光





|| 大三巴牌坊





沉淀着岁月沧桑，经历过风雨洗礼！四百多岁的大三巴老人，每天都在给脚下的年轻人讲述那些慢慢老去的故事和渐渐浓厚的文化。









|| 恋爱巷





浪漫的粉红色，夺目的亮黄色，加上葡式建筑增添的异域风情，使得恋爱港散发出一种全新的生命力，让人重新燃起对生活的热情与憧憬。









|| 玫瑰堂





螺旋状的主柱给教堂增添了一份柔和之美，而头顶的那盏拱形的吊灯，颇有巴洛克的宗教风味。









|| 大炮台





绿草如茵，古木参天，古炮雄距于旁，充满了祥和、安宁的气息。放眼望去，澳门的风貌更是一览无遗。









逛一逛顶级娱乐城





|| 新濠天地





新濠天地是澳门顶级的娱乐城，如果不体验一场由著名的太阳剧团主创、世界灵感创作大师佛朗哥·德拉戈先生亲自指导的舞台剧《水舞间》的话，那真的是白来一场澳门。









|| 威尼斯人





这里建有巨大的“大运河购物中心”，过百家国际名店入驻。室内还建有巨大的人造天空，蓝蓝的天空飘着朵朵白云，即使外面在下雨，在这里也能够心情如春。









吃一顿地道的澳式葡国菜





|| 葡式蛋挞





|| 双皮奶





|| 猪扒包





|| 水蟹粥





|| 虾籽捞面









港珠澳大桥通车后，珠海、澳门至香港的交通时间将由现在的水路约1h，陆路近4h，缩短至0.5h，首次实现珠海、澳门与香港的陆路对接。







