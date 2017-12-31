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航海精导：（25）中国字，一笔一画都是学问和道理

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2017-12-31 10:32:32


字，无疑是中国传统文化的精粹，作为炎黄子孙，又怎能遗忘？


汉字书写



想想自己有多久没有正襟危坐拿起笔认认真真的写字？有多久没有真正静下心来思考自己的内心？键盘的敲击声逐渐取代了书写的沙沙声，指尖在手机屏幕中九宫格中飞转，科技的日益发达甚至能直接将你的语音转化成文字。有些人甚至提笔忘字，不知不觉中，在遗忘“书写”本身。汉字，无疑是中国传统文化的精粹，作为炎黄子孙，又怎能遗忘？

 

下面请欣赏百草园电台为你选读作家蒋勋的文章——《汉字书写，是美好岁月的回忆》。



汉字书法的练习，大概在许多华人心中都保有很深刻的印象。


以我自己为例，童年时期跟兄弟姐妹在一起相处的时光，除了游玩嬉戏，竟然有一大部分时间是围坐在同一张桌子写毛笔字。


正襟危坐，开始练字了。


“上”、“大”、“人”，一些简单的汉字，用双钩红线描摹在九宫格的练习簿上。我小小的手，笔还拿不稳。父亲端来一把高凳，坐在我后面，用他的手握着我的手。




我记忆很深，父亲很大的手掌包覆着我小小的手。毛笔笔锋，事实上是在父亲有力的大手控制下移动。我看着毛笔的黑墨，一点一滴，一笔一画，慢慢渗透填满红色双钩围成的轮廓。


父亲的手非常有力气，非常稳定。


我偷偷感觉着父亲手掌心的温度，感觉着父亲在我脑后均匀平稳的呼吸。好像我最初书法课最深的记忆，并不只是写字，而是与父亲如此亲近的身体接触。


一直有一个红线框成的界线存在，垂直与水平红线平均分割的九宫格，红色细线围成的字的轮廓。红色像一种“界限”，我手中毛笔的黑墨不能随性逾越红线轮廓的范围，九宫格使我学习“界限”、“纪律”、“规矩”。




童年的书写，是最早对“规矩”的学习。“规”是曲线，“矩”是直线；“规”是圆，“矩”是方。


大概只有汉字的书写学习里，包含了一生做人处事漫长的“规矩”的学习吧！学习直线的耿直，也学习曲线的婉转；学习“方”的端正，也学习“圆”的包容。


东方亚洲文化的核心价值，其实一直在汉字的书写中。


最早的汉字书写学习，通常都包含着自己的名字。


很慎重地，拿着笔，在纸上，一笔一画，写自己的名字。仿佛在写自己一生的命运，凝神屏息，不敢有一点大意。一笔写坏了，歪了、抖了，就要懊恼不已。




我不知道为什么“蒋”这个字上面有“艹”？父亲说“蒋”是茭白，是植物，是草本，所以上面有“艹”。“勋”的笔画繁杂，我很羡慕别人姓名字画少、字画简单。当时有个广播名人叫“丁一”，我羡慕了很久。


写“爨宝子碑”（ [cuàn]）写久了，很佩服书写的人，“爨”笔画这么多，不觉得大，不觉得繁杂；“子”笔画这么少，这么简单，也不觉得空疏。两个笔画差这么多的字，并放在一起，都占一个方格，都饱满，都有一种存在的自信。




名字的汉字书写，使学龄的儿童学习了“不可抖”的慎重，学习了“不可歪”的端正，学习了自己作为自己“不可取代”的自信。那时候忽然想起名字叫“丁一”的人，不知道他在儿时书写自己的名字，是否也有困扰，因为少到只有一根线，那是多么困难的书写；少到只有一根线，没有可以遗忘的笔画。


长大以后写书法，最不敢写的字是“上”、“大”、“人”。因为笔画简单，不能有一点苟且，要从头慎重端正到底。现在知道书法最难的字可能是“一”。弘一的“一”，简单、安静、素朴，极简到回来安分做“一”，是汉字书法美学最深的领悟吧！




您刚才听到的文章选自作家蒋勋的作品——《汉字书写，是美好岁月的回忆》。

 

殊不知，做人处事的规则就在那一笔一划的变化中，直线的耿直，曲线的婉转，圆的包容，方的端正，这是汉字书写的核心，是书法美学的内质。忙碌快节奏的生活中，我们更需要时常静心提笔写字，时常去感受这书写的美妙，从中体会人生的奥妙所在，汉字书写，不应让它成为回忆，我们应用一生践行。


作者：蒋勋，台湾知名画家、诗人与作家。

 

标签： 航海(24) 道理(7) 学问(6) 中国字(2) 都是(14) 精导(24) 一笔一画(2)
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