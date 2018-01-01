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景海精摄：（105）世界那么大，带你去看看

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2018-1-1 11:40:13

 

界究竟有多大？

 

也只有在看了从未见过的风景之后才知道。

澳大利亚最牛的游泳池，划海为池，想去么？
西班牙的山怎么和家里的百叶窗一个样呢？
不列颠群岛海边的岩石。
火山喷发本是件可怕的事，

没想到竟可以这样浪漫煽情。
大海啊大海，永远不会告诉你它真实的样貌。
利比亚大沙漠里的绿洲，水竟是那么的明亮！
甜甜圈洞瀑布有一个奇景。冬天，这里的水在晚上结冰，一到白天就会自动融化。你信吗？
在亚马孙河上，你会惊奇这里的荷叶居然那么大！

孩子呆在上面妥妥没问题！
还是天太冷，看，冰面都裂开了口子！
在冰山国家公园的卵石岸湖，你一定会质疑那里的鹅卵石一定事先被人涂上的颜色！可它却是纯天然的。
墨西哥玛丽埃塔岛沙滩生得真的很隐蔽。它深藏在小岛的肚脐眼里，乍一看就是一个巨形鸟巢。
这绝对是从上帝的花园里掉落下的岩石。

找一点为支撑，便亘古平衡。
在南极，连波浪都冻成了冰！
两海夹一岸，好细的小蛮腰。
新西兰的萤火虫洞穴，就像超现实的电影特效。
闪电+龙卷风，你说凶猛不凶猛？

从未见过这么大个头的蘑菇！
绝壁高耸，请问两位山羊兄弟是怎么上去的呢？
说起世界上最温柔的瀑布，还真要数罗马尼亚的比加尔瀑布。青苔细水，银河落九天。
我们总被周围庞大的、壮美的东西所吸引，但在这个奇妙的星球中，还有一些不可思议的景象来自微观世界。
小蜗牛没有翅膀的飞翔，接借助蒲公英的力量。
原来只知道蚂蚁小、蚂蚁勤劳，但它究竟有多小？

瞧瞧，一颗水滴也要被运回巢。
神了，鸟的巢还能筑在叶子里？！这就是柬埔寨缝叶莺的绝活儿，它可以把叶子缝起来！
植物也可以爱音乐、很艺术。
条纹鲭鱼张开嘴，原来就是个网筛子！吓死人啊！
水流的漩涡，形如太极，意境悠长。


标签： 世界(746) 景海(192) 精摄(194) 那么大(4) 带你(4) 去看看(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2208617/blog/8026892/
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