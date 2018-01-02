读海精朗：（26）2018，愿我们一直都在

2018 ， 愿我们一直都在！





再回首，2017便成了故事





多少美好，凝结成了心的深意





多少不舍，繁星一样流散





记住该记住的，忘掉该忘掉的





愿新的一年





不再为一点小事伤心动怒





学会将光阴织成相宜静好的模样





用一份好心态





乐观向上地活着





期待那些简简单单的小欢喜





也不再为一些小人愤愤不平





做一株向阳的花朵





少一些得失的计较与苦恼





多一些宽容的豁达与慈悲





心，贴近阳光





热爱每一分流动的时间





不被负面情绪所左右





让自己潇潇洒洒





从容自若的面对生活





在新的一年里





遇见更好，更有趣的自己





一种平淡，并非平庸





是安心，是简单，是真性情，是真自我





尽以极致，做一些事





无论大小繁复，开心就好





冠以精致，善待一些人





无论远近亲疏，坦荡就好





生活，或许有困境与磨难，





只要不失希望，只要心怀梦想，





幸福就不会遥远





好好做自己，保持内心的澄澈





不张扬，不偏执





守住手心里的暖





走好生命这一段独一无二的旅程





阳光多一点，再多一点





微笑多一点，再多一点





身心健康地一直走在人生的路上





即使老了，都还有一颗赤子之心





即使再归来，都还是喜上眉梢的春风少年





余生很长





愿幸福与爱都在





愿我们都被这个世界温柔以待





愿2018我们一直都在

2018，愿我们一直都在

（作者丨淡墨轩）



