微海精入：（126）看完这个女老师的朋友圈，原谅我忍不住笑了……

看 完这个女老师的朋友圈，原谅我忍不住笑了……









大家好





我是一名老师，





你们可以称呼我为：





可爱的小视老师









年关将近，期末考试也近在眼前，





为了让我的学生们早点进入实战状态，





最近组织了一场 期末模拟考 。





本来我信心十足，





以为我的学生们是社会的精英，国家的栋梁，





万万没想到，





他们个个是脑洞大开的段子手。





阅完试卷，





我当即吃了三颗速效救心丸！













「 语文 」









孩子，





你确定你妈看完以后不会打你吗？













丰满的老师？





这答案我还是挺满意的。









老师，我画的就是草图啊，





你怎么不给我分呢？





我这画了好多草呢！









孩子，你这直击灵魂的疑问，





让你爹地颜面何存？









孩子似乎看穿了一切，





对未来有些小绝望。









同学，请藏好这份答卷，





否则你家会爆发世界大战。









不约儿童，不约儿童，





叔叔，我们坚决不约儿童！

这家长都在孩子面前讨论啥啊？









孩子，你要多读书，少看广告。





孩子，你知道的太多了，









妈妈看到后会打你屁屁的。





嗯，你这速度，





一般人还真比不上。









“我没有受到什么启发？”





这孩子可真实诚啊～～









看到这些令人啼笑皆非的答案





真不知该怎么判分





不过要说最令我崩溃无助抓狂想哭的是：





批阅作文





你看看这些熊孩子们写的作文





个个语出惊人，一个比一个6









小小年纪竟有如此觉悟，





少年，你到底经历了什么？









孩子，谁给你的勇气，梁静茹吗？









妈妈：我没有你这样的孩子。







这么形容你爸爸，





你家里人知道吗？







“父亲老了很多，蛋上也有很多皱纹？”





“对不起，老师，孩子漏写了一个字，脸蛋。”







沃•兹基硕德＝我•自己说得





你咋不上天呢？







来吧，同学，





跟老师去办公室聊聊人生。







最可气的是有一道语文实践题：





如果你的爸爸妈妈再给你添一个弟弟妹妹，





你会说些什么？





答案真是五花八门画风清奇











“我不想要弟弟妹妹，因为我想独吞家产。”





妈妈：“？？？？”





孩子你可别傻了，





等你长大后你就会发现，





你家里根本没有什么家产。









“好的，那就生吧。记得生个好看一点的”





妈妈：“？？？？”





孩子，因为颜值，





你曾经遭受过什么不公平待遇吗？









“妈妈，你就别想啦！





你都38岁了，能怀上吗？”





很会为妈妈考虑啊，





高龄产妇确实很危险的，





没毛病了真是孝顺的孩子。









“不想要弟弟妹妹！





如果再添一个我就不是独生女了，





我出了事，你们也不会全力去救我，





因为你们心里一定会想着：





没关系，死了一个，还有一个呢！”





孩子，你的求生欲可以说是非常强了。









当然，





也有贴心娃儿支持爸妈要二胎的，





原因可以说是非常实在了。





“我觉得应该添一个弟弟：





男的可以养家；





男的还能为祖国xiao劳；





男的比女的能吃苦；





男人不会花钱，只会zheng钱。”





孩子，隐约感觉到你爸过得有点惨。









就想问问在做的各位兄弟姐妹爸爸妈妈，





你们给我评评理，





这样的作文我怎么给分？





我恨不得给零分！





于是我气冲冲地想在总分处划个不及格，





没想到孩子们还留了一手：





老师，我衷心祝愿您能活（ ）岁





这真是一道送命题啊！









语文考试发挥的余地比较大，





那数学一定能限制他们的想象力了吧，





毕竟，数学这一门课，





1是1，2是2，你还能玩出别的花样？





可事实证明我小看了00后，





他们的思维很特别，他们的戏特别多。









「 数学 」









孩子，你这答案，





老师我真挑不出什么毛病。







老师，是我的手不够美，





还是我画的不够好？





我重新画一遍可以吗？







“你能帮小明解决这个问题吗？”





“小明，你要独立思考，不能依靠别人。”





说的没毛病，凡事要靠自己，





不能光指望别人帮你呀。









老师，我是为了李雷的健康着想呀！





这有什么错吗？







小明：万水千山总是情，给点分数行不行？





老师：人间自有真情在，给个0分也是爱！







当了这么多年的老师，





还是头一次遇见这么棒棒的学生，





不禁感叹，





此等应试题已经跟不上00后的节奏了。









怎么啦，老师？





我的眼神不够坚定吗？







汉子，汉子，偷汉子，

俺还来偷汉子。



我明明就是对划线部分提问的啊？



都是大实话，

老师到底什么样的答案才能让你开心呢？



美术考试题：画小蝌蚪找妈妈。 可以说是画出了孩子们的心声



阅卷阅到这里的我怕是要气到昏厥，

我忍着憋着告诉自己：

孩子们都是小可爱，打不得骂不得，

可我还是忍不住，

把这些试卷发到了家长群，发到了朋友圈，

顺便吐槽了几句：

“你看看你们在孩子眼里都是什么样子？！”

“平时少给孩子看广告啊！”

“少在孩子面前吵架骂人啊！”

……

未曾料到，

班里一个孩子给我交了这份可怕的期末总结。

有本事冲我来，别在家长会上吓唬我爸！

期末考试成绩出来了，我觉得我妈生二胎是非常明智的选择。

这场考试对于我的意义就是，知道了班级到底有多少人。

期末考试不给老师们露一手，他们还真以为自己教得好。







赶紧再吃三颗速效救心丸！





保命要紧！保命要紧！！！





下辈子我再也不当老师了！