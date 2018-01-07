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书海精翻：（70）慢，最好的生活状态

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2018-1-7 11:17:10

 

是一种生活态度，更是一种人生境界。



在快节奏的今天，

疲惫之余，

当我们静下来捧读一卷古诗词，

欣赏着古人的“慢生活”，

会不由得艳羡起来。

鸟语花香，

约二三知己小酌数杯，

闲庭信步，

看云卷云舒，花开花落，

这是何等惬意，何等快然之事~


陶渊明——洒脱的慢生活

采菊东篱下，悠然见南山。

——《饮酒》

暧暧远人村，依依墟里烟。

——《归园田居》

奇文共欣赏，疑义相与析。

——《移居》

古今隐逸诗人之宗——陶渊明，他的生活可真真是“慢”出了境界。岁月极美，春花，秋月，夏雨，冬雪。

在慢的时光里去感受这些美，把灵魂沉静安放其中，自能养就心中一段诗意。

慢下来，去听一朵花开的声音，去看花朵上的蜜蜂嗡嗡采撷春光时的欢快；慢下来，去倾听早晨的第一声鸟叫，去看升起的第一缕朝霞。

慢下来，去倾听孩子对你的倾诉，他小小心里的欢乐与烦恼；慢下来，听听自己内心的声音。


王维——静谧的慢生活

人闲桂花落，夜静春山空。

——《鸟鸣涧》

松风吹解带，山月照弹琴。

——《酬张少府》

读诗佛王维，仿佛幽居在空山深林，看一束阳光的斜晖，透过密林的空隙，洒在林中的青苔上，再抚上一曲，琴声入耳，便是自在闲适。

若你心情不好时，可随他般寻一僻静处，听听轻音乐，任音符不慌不忙的从耳边飞逝，在脑中留下并不深刻的印迹，却历久弥新。

生活，只能慢慢来，才能像这些轻快的音符一样，活出自己真正的味道来。


苏轼——悠然的慢生活

小舟从此逝，江海寄余生。

——《临江仙》

起舞弄清影，何似在人间。

——《水调歌头》

纵一苇之所如，凌万顷之茫然。

——《赤壁赋》

东坡居士的悠然“慢生活”，夹存在漂泊的一生中，是在生活的缝隙中觅得的安然闲静。

人生的“轻舟”，在急流险滩之间穿越了“万重山”之后又是什么呢？

那便是一马平川了，就要把前行的速度放慢下来，轻摇桨橹，悠哉游哉，高声吟唱，那两岸的风景竟如此的摇曳生姿。


杨万里——闲雅的慢生活

午梦扁舟花底，香满两湖烟水。

——《昭君怨》

日长睡起无情思，闲看儿童捉柳花。

——《闲居初夏午睡起》

读“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”，才愈知杨万里诗中的清新闲雅，午睡起，闲看儿童玩乐，更是对生活本真之态。

你我也可如他般，给生活以本真自然。

在阳光明媚的清晨，漫步溜达着，寻一家茶馆坐下，泡一杯清香的绿茶，静静地欣赏着熙熙攘攘的行人，聆听着由各种声音构成的都市交响曲，彻底放松身心，一直坐到晌午……


陆游——恬淡的慢生活

从今若许闲乘月，拄杖无时夜叩门。

——《游山西村》

小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花。

——《临安春雨初霁》

趁着好时光，出外闲游，再与故人聊聊家常，便是陆游之乐。

把生活的脚步放慢一点，学会欣赏，学会平常，可留一段时光读清风明月，也可留一行脚步给瓜豆田园。

慢，可以放松筋骨，也可以卸载压力；可以修炼意志，也可以陶冶性情；可以冥想探幽大千世界，也可以返璞归真延年益寿。


李白——率性的慢生活

举杯邀明月，对饮成三人。

——《月下独酌》

且就洞庭赊月色，将船买酒白云边。

——《游洞庭五首》

两人对酌山花开，一杯一杯复一杯。

——《山中与幽人对酌》

最爱浪漫的诗仙，生活怎能少了酒的作伴？游遍大江南北的他，率性潇洒，毫无伪装的负累，这才是属于自己的生活。

只求一杯酒一轮明月，便让自己过得风生水起，自在随意。

人生是一场劳碌，风风火火、辛辛苦苦的磨练自己，都只为了生活，可冷落了美景，闲置了好心情，怎能对得起短暂的一生？

学会放慢自己的脚步吧！在慢的生活里去感受生活别样的美。


慢下来的时候，仿佛时间也跟着一起慢了下来，一天的时光竟然可以拉的那么长。

饱满的时光里，盛的是一份悠然与惬意。

所谓的慢生活，就是无论世事如何纷繁、喧扰，总能找到一处清凉之所在，总能让自己的心变得从容，淡定。

即使是再枯燥的生活，也能流出诗意的泉水，也能活出自己独特的风景。

慢是一种生活态度，更是一种人生境界。



标签： 生活(5121) 状态(5) 慢(4) 最好的(27) 书海(87) 精翻(85)
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