书海精翻：（70）慢，最好的生活状态

慢 是一种生活态度，更是一种人生境界。









在快节奏的今天，





疲惫之余，





当我们静下来捧读一卷古诗词，





欣赏着古人的“慢生活”，





会不由得艳羡起来。





鸟语花香，





约二三知己小酌数杯，





闲庭信步，





看云卷云舒，花开花落，





这是何等惬意，何等快然之事~









陶渊明——洒脱的慢生活





采菊东篱下，悠然见南山。





——《饮酒》





暧暧远人村，依依墟里烟。





——《归园田居》





奇文共欣赏，疑义相与析。





——《移居》





古今隐逸诗人之宗——陶渊明，他的生活可真真是“慢”出了境界。岁月极美，春花，秋月，夏雨，冬雪。





在慢的时光里去感受这些美，把灵魂沉静安放其中，自能养就心中一段诗意。





慢下来，去听一朵花开的声音，去看花朵上的蜜蜂嗡嗡采撷春光时的欢快；慢下来，去倾听早晨的第一声鸟叫，去看升起的第一缕朝霞。





慢下来，去倾听孩子对你的倾诉，他小小心里的欢乐与烦恼；慢下来，听听自己内心的声音。









王维——静谧的慢生活





人闲桂花落，夜静春山空。





——《鸟鸣涧》





松风吹解带，山月照弹琴。





——《酬张少府》





读诗佛王维，仿佛幽居在空山深林，看一束阳光的斜晖，透过密林的空隙，洒在林中的青苔上，再抚上一曲，琴声入耳，便是自在闲适。





若你心情不好时，可随他般寻一僻静处，听听轻音乐，任音符不慌不忙的从耳边飞逝，在脑中留下并不深刻的印迹，却历久弥新。





生活，只能慢慢来，才能像这些轻快的音符一样，活出自己真正的味道来。









苏轼——悠然的慢生活





小舟从此逝，江海寄余生。





——《临江仙》





起舞弄清影，何似在人间。





——《水调歌头》





纵一苇之所如，凌万顷之茫然。





——《赤壁赋》





东坡居士的悠然“慢生活”，夹存在漂泊的一生中，是在生活的缝隙中觅得的安然闲静。





人生的“轻舟”，在急流险滩之间穿越了“万重山”之后又是什么呢？





那便是一马平川了，就要把前行的速度放慢下来，轻摇桨橹，悠哉游哉，高声吟唱，那两岸的风景竟如此的摇曳生姿。









杨万里——闲雅的慢生活





午梦扁舟花底，香满两湖烟水。





——《昭君怨》





日长睡起无情思，闲看儿童捉柳花。





——《闲居初夏午睡起》





读“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”，才愈知杨万里诗中的清新闲雅，午睡起，闲看儿童玩乐，更是对生活本真之态。





你我也可如他般，给生活以本真自然。





在阳光明媚的清晨，漫步溜达着，寻一家茶馆坐下，泡一杯清香的绿茶，静静地欣赏着熙熙攘攘的行人，聆听着由各种声音构成的都市交响曲，彻底放松身心，一直坐到晌午……









陆游——恬淡的慢生活





从今若许闲乘月，拄杖无时夜叩门。





——《游山西村》





小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花。





——《临安春雨初霁》





趁着好时光，出外闲游，再与故人聊聊家常，便是陆游之乐。





把生活的脚步放慢一点，学会欣赏，学会平常，可留一段时光读清风明月，也可留一行脚步给瓜豆田园。





慢，可以放松筋骨，也可以卸载压力；可以修炼意志，也可以陶冶性情；可以冥想探幽大千世界，也可以返璞归真延年益寿。









李白——率性的慢生活





举杯邀明月，对饮成三人。





——《月下独酌》





且就洞庭赊月色，将船买酒白云边。





——《游洞庭五首》





两人对酌山花开，一杯一杯复一杯。





——《山中与幽人对酌》





最爱浪漫的诗仙，生活怎能少了酒的作伴？游遍大江南北的他，率性潇洒，毫无伪装的负累，这才是属于自己的生活。





只求一杯酒一轮明月，便让自己过得风生水起，自在随意。





人生是一场劳碌，风风火火、辛辛苦苦的磨练自己，都只为了生活，可冷落了美景，闲置了好心情，怎能对得起短暂的一生？





学会放慢自己的脚步吧！在慢的生活里去感受生活别样的美。









慢下来的时候，仿佛时间也跟着一起慢了下来，一天的时光竟然可以拉的那么长。





饱满的时光里，盛的是一份悠然与惬意。





所谓的慢生活，就是无论世事如何纷繁、喧扰，总能找到一处清凉之所在，总能让自己的心变得从容，淡定。





即使是再枯燥的生活，也能流出诗意的泉水，也能活出自己独特的风景。





慢是一种生活态度，更是一种人生境界。



