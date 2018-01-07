书海精翻：（70）慢，最好的生活状态

慢是一种生活态度，更是一种人生境界。
在快节奏的今天，
疲惫之余，
当我们静下来捧读一卷古诗词，
欣赏着古人的“慢生活”，
会不由得艳羡起来。
鸟语花香，
约二三知己小酌数杯，
闲庭信步，
看云卷云舒，花开花落，
这是何等惬意，何等快然之事~
陶渊明——洒脱的慢生活
采菊东篱下，悠然见南山。
——《饮酒》
暧暧远人村，依依墟里烟。
——《归园田居》
奇文共欣赏，疑义相与析。
——《移居》
古今隐逸诗人之宗——陶渊明，他的生活可真真是“慢”出了境界。岁月极美，春花，秋月，夏雨，冬雪。
在慢的时光里去感受这些美，把灵魂沉静安放其中，自能养就心中一段诗意。
慢下来，去听一朵花开的声音，去看花朵上的蜜蜂嗡嗡采撷春光时的欢快；慢下来，去倾听早晨的第一声鸟叫，去看升起的第一缕朝霞。
慢下来，去倾听孩子对你的倾诉，他小小心里的欢乐与烦恼；慢下来，听听自己内心的声音。
王维——静谧的慢生活
人闲桂花落，夜静春山空。
——《鸟鸣涧》
松风吹解带，山月照弹琴。
——《酬张少府》
读诗佛王维，仿佛幽居在空山深林，看一束阳光的斜晖，透过密林的空隙，洒在林中的青苔上，再抚上一曲，琴声入耳，便是自在闲适。
若你心情不好时，可随他般寻一僻静处，听听轻音乐，任音符不慌不忙的从耳边飞逝，在脑中留下并不深刻的印迹，却历久弥新。
生活，只能慢慢来，才能像这些轻快的音符一样，活出自己真正的味道来。
苏轼——悠然的慢生活
小舟从此逝，江海寄余生。
——《临江仙》
起舞弄清影，何似在人间。
——《水调歌头》
纵一苇之所如，凌万顷之茫然。
——《赤壁赋》
东坡居士的悠然“慢生活”，夹存在漂泊的一生中，是在生活的缝隙中觅得的安然闲静。
人生的“轻舟”，在急流险滩之间穿越了“万重山”之后又是什么呢？
那便是一马平川了，就要把前行的速度放慢下来，轻摇桨橹，悠哉游哉，高声吟唱，那两岸的风景竟如此的摇曳生姿。
杨万里——闲雅的慢生活
午梦扁舟花底，香满两湖烟水。
——《昭君怨》
日长睡起无情思，闲看儿童捉柳花。
——《闲居初夏午睡起》
读“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”，才愈知杨万里诗中的清新闲雅，午睡起，闲看儿童玩乐，更是对生活本真之态。
你我也可如他般，给生活以本真自然。
在阳光明媚的清晨，漫步溜达着，寻一家茶馆坐下，泡一杯清香的绿茶，静静地欣赏着熙熙攘攘的行人，聆听着由各种声音构成的都市交响曲，彻底放松身心，一直坐到晌午……
陆游——恬淡的慢生活
从今若许闲乘月，拄杖无时夜叩门。
——《游山西村》
小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花。
——《临安春雨初霁》
趁着好时光，出外闲游，再与故人聊聊家常，便是陆游之乐。
把生活的脚步放慢一点，学会欣赏，学会平常，可留一段时光读清风明月，也可留一行脚步给瓜豆田园。
慢，可以放松筋骨，也可以卸载压力；可以修炼意志，也可以陶冶性情；可以冥想探幽大千世界，也可以返璞归真延年益寿。
李白——率性的慢生活
举杯邀明月，对饮成三人。
——《月下独酌》
且就洞庭赊月色，将船买酒白云边。
——《游洞庭五首》
两人对酌山花开，一杯一杯复一杯。
——《山中与幽人对酌》
最爱浪漫的诗仙，生活怎能少了酒的作伴？游遍大江南北的他，率性潇洒，毫无伪装的负累，这才是属于自己的生活。
只求一杯酒一轮明月，便让自己过得风生水起，自在随意。
人生是一场劳碌，风风火火、辛辛苦苦的磨练自己，都只为了生活，可冷落了美景，闲置了好心情，怎能对得起短暂的一生？
学会放慢自己的脚步吧！在慢的生活里去感受生活别样的美。
慢下来的时候，仿佛时间也跟着一起慢了下来，一天的时光竟然可以拉的那么长。
饱满的时光里，盛的是一份悠然与惬意。
所谓的慢生活，就是无论世事如何纷繁、喧扰，总能找到一处清凉之所在，总能让自己的心变得从容，淡定。
即使是再枯燥的生活，也能流出诗意的泉水，也能活出自己独特的风景。
慢是一种生活态度，更是一种人生境界。
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