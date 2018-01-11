读海精朗：（29）这才是生活的真相

陈果，复旦大学人气“思修课”讲师，她的授课视频曾蹿红网络。近日，她出现在《新闻联播》分享教学心得。谈好奇心、谈朋友、谈孤独、谈爱情、谈得失……她有着一套自己的人生哲学：做一个有趣的人，比做一个有用的人更有价值。感受下这位“生活哲学家”的“话疗”：





《你好，好奇心！》





（节选） 演讲者/陈果





我害怕丧失爱的能力，害怕灵感枯竭。





这





世界上我最害怕两样东西：第一，我害怕有一天，我不爱这个世界了，不爱生活了，丧失爱的能力了。第二，我害怕灵感枯竭了。所以，每次上课之前我都非常紧张，担心灵感抛弃了我，担心站在讲台上的时候，只是一个枯竭的传声筒。









直到有一天我发现，只要我偶尔在看一些书的时候，看一些电影的时候，偶尔在学校旁听一些老师们讲课的时候，偶尔跟我的同学进行交谈的时候——他们的一个问题，或者一个表情，或者脑海当中浮现的一丝念想，突然间让我感觉到有意思、好玩——然后引出我的一大串问题的时候……我就知道，灵感永远不会枯竭，因为我的内心深处抱有那样多的好奇心。





是欲望，不断地挤压着我们的好奇心。





世界





上所有伟大的东西，就像在人类文明史上开出的一朵优美的花。但是你要知道，这一切优美的花，都来自于好奇心这颗种子。你的内心在想到好奇心的时候，会出现好奇心的第一幅肖像，那就是一个“问号”。什么叫好奇心？那就是对这个世界感到新奇。









好奇心还有第二幅肖像，那就是小孩子。爱因斯坦说好奇心是人性当中一株神圣但是非常脆弱的幼苗，人人生而有之，但是对于绝大多数人来说，它在生命当中过早地夭折了。为什么小孩子总是具有那样强烈的好奇心，为什么大人们没有？是因为小孩子对生活没有企图，没有目的，毫不功利。









孩子们跟大人真正的不同就在于， 世界对于孩子们来说是灵感的源泉，世界对大人们来说堕落为谋生的渠道 。 世界对孩子们来说是有趣的，对大人们来说是有用的 。世界对孩子们来说，他们是真正热爱的。我曾经跟我的学生分享过一句话， 只有当你热爱生活，生活才有可能真正热爱你 。





每一个简单的生命，都别出心裁。





我们





很多时候总觉得，好奇心在日常生活当中不会带给我们现实的好处，但是你要知道，能让我们终身快乐的，恰恰是那些没用的东西，能让人类的文明显得如此灿烂的，就是那些没用的东西。









我喜欢诗歌，很多时候我对诗歌的喜欢也恰恰来自于一些简单的好奇。我最喜欢的一首诗，是英国诗人威廉·布莱克的《天真的寓言》，一沙一世界，一花一天堂，双手握无限，刹那是永恒。当时我第一次看到这首诗的时候，心里非常感动。









我有一个学生是生命科学院植物学专业的，跟我分享了这首诗之后，他就去把一朵小花给解剖了。后来他给我写邮件，说在解剖小花时，越解剖越心怀虔诚，他打开那朵小花之后，发现它的色彩、形态、香气，未经雕琢，却具有一副天然的和谐。原来生命界里的每一个简单的生命，都是这样一个别出心裁的世界。一旦当你将它放大，就会发现别有一番洞天。









不要丢失好奇心，我们应该竭尽全力去保护这棵生长在我们天性当中的神圣而脆弱的幼苗。它不只是对世界的好奇，它代表了对生活的热爱，它代表了对生活始终饱含兴趣，深情款款。





Stay Hungry, Stay Foolish。





古代





有一位君王叫做商汤王，他在澡盆上面刻了九个字，苟日新、日日新、又日新。每次洗澡，他都要用这九个字来提醒自己，人外洗身，内当修心。我们的身体其实每天都焕然一新，不管你愿意不愿意，意识到意识不到，身体细胞每天都在新陈代谢。我们的精神，应当与我们的身体保持和谐统一，这才叫身心不分裂。









那什么能够使我们的精神，就像身体细胞一样不断地新陈代谢，维持自我更新的动力？那个动力其实就是好奇心。因为好奇心带动求知欲，求知欲就是对于生命的好奇，对于人生的好学。所以好奇心就像身体细胞的新陈代谢一样，使得你的精神之水一直在流动。它永远不会腐化，因此你的精神永远不会衰老。









怎么样能够保持好奇心这棵嫩苗的不夭折，不衰竭？那就是常怀谦虚之心。人只有自知无知，才能永远求知。人只有自知无知，才会保持对身边一切的新奇。这就是乔布斯最动人的一句话“Stay Hungry, Stay Foolish（求知若饥，虚心若愚）”。









生活处处充满神奇的东西，你要允许一些美丽的意外，在你的生命当中像花一样开放。很多时候你在看到一些真正美丽的东西之后，人也会更加心怀谦虚。 当你接触到一些真正优秀和精彩的人之后，你才知道人生该如何去努力，走哪个方向，该如何自我完善 。













补上一节“思修课”笔记 陈果 ● 如是说

陈果，1981年生于上海，复旦大学哲学博士，现任复旦大学“思想道德修养与法律基础课”教师。她以哲学的理性思维方式为学生答疑解惑，她的课被学生评为“我最喜爱的复旦课程”。

谈人生意义：创造意义拯救自己





史上很多哲学家曾说，人生或许就是没有意义的。然而，我一直觉得，就算人生是一场荒谬，生活最终难逃一死。既然我们只有一次机会活此一生，那么为什么不拿出勇气认认真真地去对待这一场“荒谬”，去创造一些意义来把自己从这“荒谬”中拯救出来？





就算人生是一个游戏，那就认真去做这个游戏，就像小孩子做游戏时那样专心致志、全神贯注。既然我们只活一次，那么只有完完全全地活一场，最后离开世界时才不留遗憾。





谈生活：过于强调残酷或温暖都是走极端





生活并不总是让你失望，它确实常常带给你一些希望。过于强调残酷或温暖都是走极端，有白天有黑夜，有希望有苦难，才是生活的真相。它们的总和才是完整的生活。

谈得失：你的诚意不会辜负你自己





人的得失有两个层面：物质和精神。很多品格高尚的有德之人，他们愿意用物质上的损失来成全其精神上良知的清白，这何尝不是一种“得”？





你真正对一个人好的时候，就是这样做你才心安，而不是以善易善，用你的好来交易他的好。我们对别人好，也是因为我们渴望去释放自己内心的善念与诚意。当然对方也许会辜负你，但你的诚意不会辜负你，因为你会喜欢和欣赏这样一个有诚意的自己。这是一件很美好的事情。

谈孤独：孤独不等同于寂寞





孤独是从人群中偷来的享受，她高傲、优美，完全是精神的自由。孤独，是需要我们有独处的时间，做到“如我所是”，完全不需要装扮、做作，不需要戴着帽子抽根烟来装深沉。





狂欢是一群人的寂寞，孤独是一个人的狂欢。





谈烦恼：无法忍受烦恼你就无法忍受生活





对于烦恼，要么你努力去改变，能改变当然很好，如果不能改变，只能学着改变你自己的心态，与之共处、与之和解。烦恼就是生活的一部分，你要是无法忍受这一点，你就无法忍受生活。所以，学会接受，学会带着它去生活，学会在烦恼中尽力去创造快乐。

谈爱情：把最好的“我们”献给世界





一对理想恋人，他们抱成团，然后把那个最好的“我们”献给这个世界和这个世界上的其他男人和其他女人，老人和孩子。就是因为爱上了这个人，所以你更懂得如何去爱别人，不是说爱上这个人，而与整个世界隔绝。





谈友情：交朋友不是因为朋友“有用”





朋友应是 “无用”的。和他在一起的时候就会感到自由自在。执手相看无语，却心事了然。





如果你把朋友当做了男女朋友的备用，那你就侮辱了友情和爱情。





谈教育：没有“标准答案”





真正健康的教育，让人接受白天但不否认黑夜，让人享受成功但也学会承受失去。





在实际的教学中，我很少向学生们灌输某一个标准答案，而是尽力激发和鼓励他们独立思考、共同探讨一些有争议的道德问题。从多样性入手去寻求共识，正是道德教育最好的切入口。









谈哲学：哲学让生活多了一个选项





很多时候，痛苦来自于我们沉浸于自己的情绪中无力自拔，而哲学会使你碰见任何问题，常能换一种思维角度，看到问题的另一面，让生活多一个选项。事实上，人生问题没有标准答案，因为没有标准答案，所以值得长久地思考与探讨。





最好的哲学入门书往往不是哲学书，而是一些高质量的文学书。哲学书往往显得太过抽象、概念化，逻辑性很强却不能触动人心。而好的文学书往往很打动人，因为它对人性有一种很深的穿透力，它发人深省的思想常常起源于一些感人至深的情感，在静静地阅读它们的过程中，人们会不知不觉中萌生一些自省和洞见，而这其实就是哲学之路的开始。









谈“丧”文化：欺骗才是真正的负能量





在我看来，告诉人们真相的都是正能量，蒙蔽他人的欺骗才是真正的负能量。但是，什么是真相呢？真相有时是残酷的，有时是美好的。这才是完整的真相。只表达残酷或只播撒阳光，都是对真相的片面截取，都是扭曲的。