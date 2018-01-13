读海精朗：（31）浅浅喜欢，淡淡挂念

徐 志摩说：“一生至少该有一次，为了某个人而忘了自己，不求有结果，不求同行，不求曾经拥有，甚至不求你爱我，只求在我最美的年华里，遇到你。”





在你的心里是否有一个人眷念不已，难以忘怀。这个人或许是你的初恋情人，或许是你暗恋的人，或许是你崇拜的人，或者是与你心灵相通之人。





在最美好的年华里，遇见心仪的人，如果是两情相悦，互相爱慕，谈一场浪漫的爱恋，真是人生最美好的事情，不要求开花结果，只要求曾经拥有，这般的情缘就足够回味一辈子，唯美一生的情怀。





如果没有两情相悦，只是单方面的爱慕，也是一种美好。因为心里总是有一个人让你牵挂，让你惦念。





可能这种思念很痛苦，但也是快乐并痛苦着，看着对方的快乐你也会开心，看着对方的悲伤你也会难过。









这种单相思可能很折磨人，却能一直陪伴你走过多少个孤寂的夜晚，这样的你心里不会孤单，因为心中想念的那个人永远伴随着你。





人的情感很微妙，有时候喜欢一个人只是一瞬间，突然之间的怦然心动，意乱情迷，这就是一见钟情；有时候喜欢一个人或许要经历很长的时间，才会不知不觉的动心起来，这就是日久生情。





不管是一见钟情，还是日久生情，你钟情于对方，对方也不一定青睐你。所以人生总是有遗憾，不能十全十美。









人生不必太美，喜欢过就足够，有那么一个人，让你魂牵梦绕，让你思念，就可以温暖你一生的光阴，可以让你想起来倍加温馨，倍加柔情，也是一种幸福！





席幕容说：“我从来没有要求你给我你长久的一生，只是希望，能在开满了栀子花的山坡上，与你深深地爱过一次，再别离，那么再长久的一生，也不过就只是回首中的一瞬…”



