心海精纯：（113）灵魂深处的东西，总是安静的

闭 上眼

就能看到另一个世界

那是心的世界

静下心

就能聆听到大自然的另一种声音

那是最美的声音





安静，是一种归宿。闭上眼，你能看到另一个世界，那是心的世界；静下心，你能聆听到大自然的另一种声音，那是最美的声音；抬起头，你能领悟到生命的真谛，那是存在的意义。人，也许只有在安静的时候，才能抵达灵魂的最深处……









总有一些时光，要在过去后，才会发现它已深深刻在记忆中。多年后，某个灯下的晚上，暮然想起，会静静微笑。那些人，已在时光的河流中乘舟而去，消失了踪迹，心中，却流淌着跨越了时光河的温暖，永不消逝……









人生，总是会有许多始料不及，从来没有时间思考，也没有思考的余地，那些错落在生命的风景，总是匆匆地来，又匆匆地去，在这短暂的来去间，我们还没来得及细细体会，却要学会更多的离别，承受更多的擦肩，面对更多的无常，接受着我们用心守候却不能一直拥有的太多的失去，再聪明的人也不能安排得体，或者，只能用豁达来修饰自己，安慰自己的失落和寂寥，告诉自己，这一切都是曾经出现过，得到过，拥有过，就已经足够了。









在无法相信就要失去的时候，就需要学会告别。告诉自己学会坦然面对，学会接受离别和失去。学会相信：相聚就是离别的序幕，而离别就是相遇的最初。只有真正的能够明白和懂得了失去和离别，才能够真的明白什么是得到和拥有。当一切静静远走的时候，才不会太伤情，太难过……也许，人生就应该是一场无可避免的远行，最终，都会离开，都会失去，都会消失在我们的生命和世界里。









很多人不是孤僻，而是有原则有选择地社交。和喜欢的人千言万语，和其他的人一字不提。真正交深的人，朋友不会多。真性情的人有着强烈的爱憎，无论多大的世界，心灵能共鸣的人不会有几个……









成长的很大一部分，是接受。接受分道扬镳，接受世事无常，接受孤独挫折，接受突如其来的无力感，接受自己的缺点。然后发自内心地去改变，找到一个平衡点。跟世界相处，首先是和自己相处。天黑开盏灯，落雨带把伞，难过先难过，但也不作死。









灵魂深处的东西，总是安静的。当灵魂成为一种信仰时，所有的时间和精力将凝聚在一起，成为人生的力量；当灵魂沉淀为一种思想时，思想将彰显其丰富的内涵和魅力；当灵魂净化为一片山林，一条河流时，我们才真正领悟，真正懂得生命的意义……









最好，岁月无惊。若遇变故、纷乱，也有一颗处变不惊的心，一份进退自如的从容。



