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舌海精学：（50）上海话里个“腔”和“调”

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2018-1-21 17:56:01

海闲话里有种讲法：做人上品，叫“有腔调”；做人不上品，叫“像啥腔调”。


　　文 / 畸笔叟


　　上海闲话里有种讲法：做人上品，叫“有腔调”；做人不上品，叫“像啥腔调”。不过，腔调里向，腔归腔，调归调。腔是风度，调是规矩。其实，上海人讲规矩是有传统个，阿拉老早习惯了。但是，光有规矩还勿来塞，还要有风度。

　　葛末，上海闲话里到底有多少腔多少调呢？有道是“九腔十八调”，应该腔少调多，但是，上海闲话里，有很多带“腔”俚语，却没有几个带“调”。

　　这或许是因为，上海人觉着规矩就是规矩，懂了就好，不必多说；而风度则要时时“校路子”。不去管伊，先罗列出来看看。

　　贼头狗脑、不光明正大叫“贼腔”；搭足架子，不理不睬叫“死腔”；没有正形，挤眉弄眼叫“怪腔”；蒙头转向，一百样侪弗晓得叫“戆腔”。需要说明的是，这四种常用“腔”既被用于骂人，也被用于亲人密友间昵称。尤其是“侬只死腔”，就好像上海话里“侬只棺材”一样，绝对是“我的甜心”之同义词，骂则骂矣，心里还是欢喜个。

　　娘娘腔，似乎不需要注释。不过，“娘娘腔”老早在上海话里还有“不爽快、没担当”的意思，例如问侬一桩侬肯定晓得的事体，问侬讨一样侬肯定有的物事，只要侬有半点迟疑，立刻会飞来一句：“哪能介娘娘腔箇啦！”

　　到店里吃东西，食物落在台面上还要捡起来吃，叫做“瘪三腔”。一日到夜一只面孔苦搭搭，逢人诉苦不断，像祥林嫂的叫做“寡妇腔”。走路左摇右晃，开口每句闲话侪带爷娘，叫做“流氓腔”。油腔滑调叫“油腔”。不看场合，故意发嗲卖萌的叫“小小人腔”。

　　讲了介许多“腔”，再来讲“调”。我想来想去，能称作上海俚语的，竟只想出两个：一个“弗入调”，一个“胡调”。

　　入调不入调，最早可能来自音乐。通俗地讲，唱歌跑调，就是“弗入调”。我看到过一份资料，上面说，人类中本来就有40%是天生跑调者；还说，跑调者是因为自己的听觉出了问题，他根本没听出自己跑调，他才敢无畏地放任自己。如此说来，如今的KTV里，天天侪有交关人“弗入调”。

　　在平常生活中，不讲规矩就是“弗入调”。随地大小便，地铁上吃物事，肯定属于“弗入调”。朋友聚会，请吃饭、请喝酒皆无妨，室内公共场所请抽烟就有点“弗入调”了。受人之托，满口答应，转头就忘，更是“弗入调”。

　　“胡调”里个“胡”，有可能是老早对异族的概称。若真是如此，那么“胡调”就等于“不是我们的调”。到什么山，唱什么歌，入什么乡，随什么俗。俗，就是风气，就是规矩，就是调调。有些人身居异乡一二十年，心里依然不服当地那个调，别说旁人看得别扭，自己肯定也不舒坦。

　　综上所述，含有“腔”与“调”的上海俚语几乎都有一些贬义。这当然不会是巧合，很可能与上海人的思维方式有关。上海有句老话，叫做“规矩是做出来的”。做规矩，就是要告诉侬啥事体不好做。不做不对个事体，做人就对了。 

标签： 上海话(12) 舌海(52) 精学(54) “腔”和“调”(4) 里个(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2208617/blog/8028905/
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