航海精导：（27）2018年上海新增50个打卡地标

上 海 最有魔力的地方 就在于

每天平地而起的一座座高楼

就好像一双无形的双手

推着你努力向 （挣） 前 （钱）

其实抛开房价





上海的 生活舒适度 其实要 超过许多城市





衣：





上海有全国最多的商场





各种品牌的全球旗舰店





食：





上海有各种菜系的餐厅





众多米其林级别





住：





上海有世界第一家深坑酒店





各具特色的民宿





行：





上海有全国最长的地铁线路





两个国际机场，还有共享单车





玩：





上海有迪士尼、欢乐谷





两个动物园，三个海洋世界





2018年已到





农历新年也正马不停蹄的赶来！





今年上海即将全面爆发





50个新增打卡地标





正在赶来的路上！





新的一年





上海人又有这么多好玩的地方可以去！









大型游乐园篇





01





Hello Kitty室内乐园





中国国内唯一一座





Hello Kitty作为 国际上最知名的IP ，可爱的形象不仅吸引小朋友，还俘获了全球女性的芳心。老夫的少女心啊~





世茂集团将在上海打造目前中国 国内唯一一座Hello Kitty主题室内乐园 ，面积约 6000平方米！ 少女们，这是2018年最值得期待的一件事情啦~

地址： 上海市黄浦区南京东路829号上海世茂广场8、9、10三层





交通： 地铁1、2、8、10号线





预计开业： 2018年10月





02





上海长滩音乐厅





北上海最大的音乐厅





投资约5亿元， 北上海最大的音乐厅 ——上海长滩音乐厅，以“水晶”为主题，标志着宝山乃至全上海文化新高地的诞生。





音乐与水，似乎天生有缘。维也纳音乐厅生长在美丽的多瑙河畔，悉尼歌剧院雄踞帕拉玛塔河入海口，等到上海长滩音乐厅开放之日，爱音乐的旁友就造起来吧！

地址： 宝山区牡丹江路1875号





交通： 地铁3号线友谊路站





预计开业： 上海长滩体验中心已对外开放，音乐厅预计2018年





03





上海油罐艺术公园





全球首例油罐改造空间案例





油罐本身是非常有趣的空间，体积庞大内里中空，所以上海油罐艺术公园的诞生，定将带来不一样的体验~





占地6万余平方米 的油罐艺术公园将集展览空间、广场、花园、绿地、书店、教育中心和餐厅于一体，其中 室内建筑面积达1万余平方米 。阿拉上海宁敬请期待吧~

地址： “油罐艺术公园”东临黄浦江，西至龙腾大道，南近龙耀路隧道





交通： 地铁11号线龙耀路





预计开放： 2018年





04





迪士尼玩具总动员





上海迪士尼第七个主题园区





2017年12月7日，上海迪士尼度假区宣布，上海迪士尼乐园的 第七个主题园区“迪士尼玩具总动园” 主题园区将于2018年4月26日开幕。迪士尼粉儿们，钱包准备好了吗？





“迪士尼玩具总动园”主题园区取材于迪士尼·皮克斯最经典的动画系列之一——《玩具总动员》。园区将包括 弹簧狗团团转、抱抱龙冲天赛车和胡迪牛仔嘉年华 三个项目！





香港迪士尼玩具总动员乐园

地点： 上海迪士尼乐园





交通： 地铁16号线迪士尼





预计开园： 2018年4月26日





05





上海海昌海洋公园





好玩儿成都将PK迪士尼





上海海昌海洋公园，堪称中国近20年海洋主题公园的里程碑之作。届时，它将成为上海迪士尼度假区的有力竞争对手。





包含 12个展示场馆、4个大型海洋动物互动体验项目、3个特效影院以及15项大中型游乐设备。 上海人，你期待吗？

地址： 上海浦东新区南汇新城滴水湖畔





交通： 地铁16号线滴水湖站





预计开业： 2018年暑期









商场篇





虽然商场开业时间经常会往后延迟





但不得不说的是





每一个商场的即将开放都十分让人期待





以后吃喝玩乐打卡圣地再也不愁啦！









06





上海陆家嘴L+Mall





好玩浦东首家“百货+商场”









陆家嘴又将迎来一大商业体——L+ MALL，整体商业体量 14万平方米 ，由 地上11层、地下1层 组成，目前Starch、柴门、MAWANG、Must Grill、摩罗街、亚阁、金玡居、熬八年在内等众多“首家”品牌已经进驻L+ MALL。

地址： 浦东新区浦东南路889号





路线： 地铁2号线陆家嘴站





预计开业： 不晚于2018年12月31日





07





LuOne凯德晶萃





具有浓郁的老上海情结









项目的名字——LuOne，灵感来源于已经被合并到黄浦区的“卢湾”，具有浓郁的老上海情结。LuOne凯德晶萃广场项目总建筑面积约 14万平方米 ，包含一座地 下2层、地上7层的购物中心和一栋31层办公楼 ，将打造“卢湾”精品生活。

地址：黄浦区马当路徐家汇路路口





交通：地铁九号线、十三号线马当路





预计开业：2018年初





08





Lu淮海南丰荟





老牌商场即将改头换面









2018年多家老牌商场一起改头换面。位于热闹的淮海中路的南丰荟也将翻新，重新定位自己。没错，繁华的淮海路又添时尚新地标，你感受到这里买买买气息了吗？

地址： 淮海中路188号





交通： 地铁1号线黄陂南路站、8号线大世界站





预计开业： 2017年第四季度









09





百联崇明商业广场





崇明首个超级商业综合体地标









崇明首个超级商业综合体地标终于要来了！总建面高达 23.6万㎡ ~主题百货店、下沉式崇明特色风情街、大卖场、电影院、卡拉ok、餐饮、社区服务、社区教育、健康美容、休闲娱乐等，几乎涵盖现代商贸领域所有业态。

地址： 崇明城桥镇翠竹路2377号





交通： 申崇6线育麟桥路西门路站下





预计开业： 2018年底





10





徐家汇中心（ITC）





定位上海第一的城市综合体









上海的旁友们徐家汇居然要再造一个 30多万平米的上海最大商场！ 相当于3个国金中心、1.5个香港海港城！他就是——徐家汇中心。38万㎡超甲级写字楼、32万㎡顶级商场、2.5万㎡超五星级酒店，定位上海第一的城市综合体。

地址： 徐汇区宜山路广元西路





交通： 地铁11号线徐家汇站





预计开业： 2018年





11





love@大都会





沪西的地标性高尚消费圈









LOVE@大都会势将成为未来该地区乃至沪西的地标性高尚消费圈。整个商圈设计以“大都会”为蓝本，提供一个划时空、跨领域大都会概念的购物体验~

地址： 普陀区曹杨路1518号





交通： 地铁11号线真如站





预计开业： 2018年下半年





12





徐静安大融城





超大型商业综合体









本来预计9月28日就开业的静安大融城因为种种原因又延迟了，目前具体开业时间待定。静安大融城 商业面积19万㎡ ，其中 地上商业面积4层，地下一层 ，是集购物中心、特色主题性长廊街、生活必备配套、总部级办公园区为一体的超大型商业综合体。

地址： 彭浦镇高平路155号





交通： 地铁7号线行知路站





预计开业： 2018年5月





13





大宁久光百货





市北商业面积最大的购物中心









提起久光，上海人对之并不陌生。这是利福国际首次在上海尝试购物中心形态。久光大宁购物中心总商业面积高达 18万平方米 ，堪称大宁商圈乃至整个 市北地区商业面积最大 的购物中心。

地址： 静安区大宁路411号





交通： 地铁1号线延长路站





预计开业： 预计竣工时间为2018年9月，购物中心将在2019年第一季度开业。





14





宜家荟聚购物中心





全球最大荟聚中心









继无锡、北京、武汉、长沙之后，中国第五家、 上海第一家宜家荟聚购物中心 正式落户上海长宁临空地块。宜家拿下这块地，目的就是要量身打造一座荟聚购物中心。





地址： 上海虹桥临空经济园区





交通： 地铁2号线淞虹路站





预计开业： 2018年





15





上海梦中心





投资规模最大的文化项目之一









上海梦中心由国开金融、华人文化控股集团、香港兰桂坊集团和东方梦工厂动画携手打造。项目总体规划建筑面积 46万平方米 ，创意及甲级写字楼13万平方米，创意艺术区3.8万平方米，餐饮及零售区14万平方米，停车场及其他区域15.2万平方米。

地址： 徐汇区龙腾大道2555-9





交通： 地铁11号线龙耀路站





预计开业： 2018年下半年





·





16





哥伦比亚公园





邬达克老建筑变迁时髦生活圈









继大同坊和丰盛里之后，我们又惊喜地发现了一处新晋宝地—长宁区的哥伦比亚公园（Columbia Circle）。其实，它早已无人不晓，这片“外国弄堂”，曾是外国侨民居住的一片高级住宅区。这可能是今年最不可错过的新晋时髦生活圈。

地址： 长宁区延安西路1262号





交通： 地铁11号线交通大学站





预计开业： 2018年





17





东渡蛙城





真正的“时间性购物中心”









蛙城，一座公园剧场型主题乐园，即将在淀山湖大道绚丽绽放，17号线西上海黄金走廊，30分钟抵达大虹桥交通枢纽。 总建筑面积约45万方 旗下业态包括住宅、写字楼、Loft、酒店、购物中心、公寓及停车场七大产品业态。

地址： 青浦区淀山湖大道1088号





交通： 地铁17号线淀山湖大道站





预计开业： 2018年





18





中庚·漫游城





首座以动漫为特色购物中心









中庚·漫游城是 首座以海外动漫为特色业态的大型购物中心 ，以Pop Culture（流行文化）为主题，通过引进时下最流行的动漫元素及其周边产品，吸引更广泛人群的目光，特别是提升年轻人群的关注度和参与度~





地址： 闵行区闽虹路万源路





交通： 71路航新路站附近





预计开业： 2018年5月





19





徐青浦万达茂





万达集团落子上海的第7城









万达茂依靠新开地铁17号线的优势，未来与大虹桥、朱家角、淀山湖连成一线，带来千万消费客流，未来价值不言而喻。





地址： 青浦区淀山湖大道851号





交通： 地铁17号线淀山湖大道站





预计开业： 2018年





20





置汇旭辉广场





有着“陆家嘴后花园”的美誉









这是旭辉集团在上海乃至中国第一次持有的大体量商业项目，也是百年地产钜子香港置地落子上海的“壹号作品”，势必成为浦东商业新坐标~

地址： 上海市浦东新区张杨路2229号





交通： 地铁6号线北洋泾路





预计开业： 2018年上半年





21





徐前滩太古里





太古地产在大陆的第六作









在成都、广州、北京、上海共五个项目之后，太古地产在大陆的第六作，依然可以用惊艳来形容！这座全新的街区式商业中心占地面积约6万平方米，总建筑面积达到了21万平方米~

地址： 浦东新区东育路杨思西路





交通： 地铁8号线东方体育中心





预计开业： 2018年年底





22





国际品牌珠宝中心





中国单体最大珠宝品牌商业中心









据说 全世界只有两家，一家在上海，一家在迪拜。 这里将打造成为目前中国乃至世界，单体最大、设计最豪华的珠宝品牌商业中心。 也将是一场闪耀的全球珠宝展！

地址： 闵行区和炯路16号交通：地铁8号线芦恒路





预计开业： 2018年





23





复地·万科活力城





生活解决方案为主要目标









复地·万科活力城定位“（Life Solution）生活解决方案”，目标客群锁定5公里范围内追求生活品质的家庭类消费者，给消费者带来365天的活力好心情。

地址： 浦东新区沪南路2419弄





交通： 地铁11号线御桥站





预计开业： 2018年底





24





世纪汇广场





李嘉诚200亿抛售









“世纪汇广场”雄踞浦东陆家嘴黄金走廊世纪大道，设有国际级购物中心和两座超甲级写字楼，占地面积约51,000 平方米，总建筑面积约 36万平方米 ，其中包括商场约14万平方米，写字楼约13万平方。

地址： 浦东新区潍坊路179号





交通： 地铁9号线世纪大道站





预计开放： 2018年





25





海上映像 •西云楼





首条海派文化休闲商业水街









20米的弄堂长街，数十组错落有致的 石库门 、过街楼、街心花园，作为嘉定新城唯一的低密度水岸商业，西云楼将“花园商业街”带入嘉定新城，亮点之一就是 海派文化 和老上海风格！

地址： 嘉定区洪德路220号





交通： 嘉定64路、9路、14路





预计开业： 2018年5月





26





上海世茂广场





重装归来









据世茂商业介绍，改造后的上海世茂广场不仅拥有业内顶尖的硬件设施和服务配套，其内部各大品牌店都将配合商场主题进行升级。上海世茂广场即将重装归来， Hellokitty室内乐园就在这里开店运营 哦~

地址： 静安区南京东路829号





交通： 地铁1号线汉中路





预计开业： 2018.9.30





27





南京西路818广场





818老牌商场全新洗牌重来









上海818广场原址是静安区少年宫。现如今，818老牌商场也将全新洗牌重来，改造成适合高端白领阶层和时尚家庭的美食和生活体验中心~

地址： 南京西路818号





交通： 地铁2号线南京西路





预计开业： 2018.8.18





28





百联曲阳购物中心





上海家电零售行业的老大哥









百联是上海最知名也是项目最多分布最广的购物中心集团，作为专业市场类的代表，曲阳商务中心开业以来到上世纪末一直是 上海家电零售行业的老大哥 ，去年10月进入正式关店，上海人期待他的新面貌吗？

地址： 杨浦区曲阳路800号





交通： 公交100路、134路





预计开业： 2018年





29





周浦永乐广场





超越周浦万达广场的黑马









永乐广场总体量超过10万平米，其规模使其和周浦万达广场组成了周浦商业板块最大的两大商业航母，随着永乐高端商业项目的到来，周浦有望彻底改头换面哦~周浦的小伙伴们期待不？

地址： 浦东新区上南路6713号





交通： 796路、992路、1081路、581路、975路





预计开业： 2018年5月





30





白玉兰广场





多个“第一”为浦西第一高添彩









白玉兰广场已经与一月份竣工，首次亮相上海的喜达屋W酒店、 浦西唯一可俯瞰百年外滩和陆家嘴城市天际线的观光层、上海最大的IMAX影厅、中国最大的楼体LED屏…… 都在这里一一展现！

地址： 虹口区东大名路555号





交通： 地铁12号线国际客运中心





预计开业： 2018 年下半年





31





元祖梦世界





国内首座儿童主题的商场









元祖梦世界开建3年仍未见雏形 ？现在元祖梦世界终于要来啦~元祖梦世界， 世界级建筑大师安藤忠雄在中国的又一巅峰巨作， 也是他在中国体量最大一个项目哦~

地址： 青浦赵巷嘉松中路6088号





交通： 嘉松线嘉松中路方西村站





预计开业： 2018年





32





上海五象城Xcity





打造“第三空间”









Xcity五象城主“安逸”、“休闲”、“慢生活”的商业模式，从轻奢欧式的小资西式风，到古朴典雅的素净简约风，再到个性创意的文艺浪漫风，爱好文艺的旁友最适合这里了哦~

地址： 奉贤区环城东路运河北路





交通： 南华专线环城东路运河路





预计开业： 2018年5月





33





新田360广场康桥





康桥素有“小上海”之称









上海人都知道，康桥与邻近的周浦并称周康板块，是市区至芦潮港的必经之路，素有“小上海”之称~要说在这里新建新田360广场，全君和浦东人一样的期待哟！

地址： 浦东新区秀浦路668号





交通： 万周专线八一站





预计开业： 2018.12





34





上海星光耀广场





一站式购物中心









永辉Bravo、CMC影院、威尔士健身、外星人艺术游乐、超时空竞技馆、屋顶足球主题公园，以及独特的女性专属楼层的设置，都将呈现在上海真如星光耀广场。一起静待真如新进展吧！

地址： 普陀区潮州路199弄





交通： 地铁7号线行知路





预计开业： 2018.6





35





中信泰富万达广场





魔都第八座万达广场









从原本的空白到如今的鳞次栉比，近几年的嘉定商业体如雨后春笋，让人有些逛不过来，但这些都不如万达与中信泰富的合作令人来得兴奋，因为 嘉定新城可能因此将升级为“城市副中心”哦~

地址： 嘉定区胜辛路447号





交通： 地铁11号线嘉定新城





预计开业： 2018年10月1日





37





佳程广场





魔都又一儿童为主题的商场









魔都又一儿童为主题的商场！上海佳程广场对北京佳程广场并不是一味简单的复制，而是要尝试将餐饮、服务机构、休闲娱乐进行多重整合，打造一个充 满天真与欢乐的儿童新天地 。

地址： 静安区场中路1518号





交通： 地铁7号线场中路站





预计开放时间： 2018年





交通篇





2018年的轨道交通将再度延伸





便利的交通将辐射到全上海





未来上海人出行将会十分便捷





所以这些新线路你必须提前知道！





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徐8号线





三期江浦线





8号线三期，即轨交浦江线，全程共6站，站点设有沈杜公路站→三鲁公路站→闵瑞路站→浦航路站→东城一路站→汇臻路站，将与8号线二期沈杜公路站进行换乘接驳。2 018年一季度可以开通试运营。





39





徐12号线





二期、三期





13号线一期目前已通车运营，线路全长38千米，均为地下线，线路现已开通19站，主要是二期剩余段（世博大道站——华夏中路站区间），三期（华夏中路站——张江路站）。





40





10号线





二期





10号线二期共设6座车站，分别为国帆路、双江路、高桥西、高桥、港城路、基隆路。在港城路站，可换乘6号线。目前该线的 6座车站已全部开工建设 。预计2018年开通试运营！





40





5号线





南延伸段





5号线南延伸段，设东川路站、江川路站、西渡站、肖塘站、奉浦站、环东路站、望园路站、金海湖站、南桥新城站 9座车站 ，预计2018年通车试运营。





除了轨道交通以外





这条交通线路不得不提~





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上海到香港





高铁直达





上海人最喜欢的旅游城市香港终于要接入中国高铁网啦！坐高铁从上海出发到香港是种怎样的体验？









香港高铁将连通16座内地城市，北京、上海、重庆....都在列！也就是说， 上海到香港只要8小时， 从香港到深圳和广州只需14分钟和48分钟！该计划预计将于2018第三季度实现哦~









酒店篇





2018年开业的酒店真是不少，





各个特色十足而且高端大气上档次！





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天马山深坑酒店





史上第一个深坑超五星酒店





深坑酒店的选址位于有着悠久历史的解放前日本侵略者的采石场。它被美国国家地理称为世界建筑奇迹， 耗时 10 年 ，也是 人类历史上第一个造在深坑里的超五星酒店 ，将幻想变成现实。





地址： 佘山国家旅游度假区内





预计开业时间： 2018年5月





43





上海宝格丽酒店





奢侈品牌打造





奢侈品品牌BVLGARI 与万豪再次合作的跨界酒店强势登陆魔都，位于酒店内科一览外滩的迷人的风光~





地址： 上海市河南北路33号





预计开业时间： 2018年





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苏宁宝丽嘉酒店





全球第二家宝丽嘉酒店





继美国拉斯维加斯之后 全球开业的第二家宝丽嘉品牌酒店 。作为宝丽嘉在中国的首秀，由美国著名设计公司WATG打造，这家也是今年魔都最值得期待的一家酒店。





地址： 上海市虹口区北苏州路188号





开业时间： 2018年1月





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上海养云安缦





古树古宅，避世风格





全球最大的养云安缦，古树和古宅是它的标志，不仅承袭了 一贯的“避世”风格 ，将酒店选在了闵行区马桥镇旗忠村，它有着上海的“龙脊之地”之称。





地址： 上海市闵行区元江路6161弄





开业时间： 2018年1月





46





上海镛舍酒店





定位上海第一的城市综合体





继香港奕居，北京瑜舍，成都博舍之后，上海镛舍也要来了！落上海中央商业地段，毗邻繁华的南京西路，是兴业太古里的组成部分。





地址： 上海市石门一路366号





计划开业： 2018年年初





47





上海阿纳迪酒店





上海最大的专业健康唤活中心





全球养生度假酒店权威品牌和领导者非他莫属。酒店的另一个特色就是禾零悦集——上海最大的 专业健康唤活中心 ，世界各地的 健康疗愈专家 都聚集在这里！





地址： 上海市长宁区临虹路7号





预计开业时间： 2018年





48





上海艾迪逊酒店





舒适优雅，家的感觉





全球第4家艾迪逊Edition空降上海， 由电力大楼改造而成！ 展现了舒适优雅视觉效果，让整体更加有家的感觉~





地址： 上海市黄浦区南京东路199号





预计开业时间： 2018年年中





49





罗克福特奢华精选





除了昂贵，没有缺点





“源于欧洲，除了昂贵，没有缺点” ，没错这就是这家酒店的傲娇气质！势必将成为滨江地区的奢华地标之一。





地址： 上海徐汇滨江





预计开业时间： 2018年





50





上海中心J酒店





耗时8年传奇新地标





中国第一、世界第三、造价148亿、 耗时8年的上海中心J酒店终于要来了！1今年，阿拉上海宁就能体验在上海这个传奇新地标内俯瞰魔都夜景啦~





地址： 上海中心大厦84-110层





预计开业时间： 2018年









怎么样？





2018年即将到来的50个打卡新地标





是不是爽到爆！





2018年





让我们与上海共同进步！

# 今日互动 #





你最期待的新地标是哪一个？



