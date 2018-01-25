宝海精聚：（89）啥叫过年？这回答绝了！

时间过得真快，
马上就要过年了，
在你眼中过年是什么样的呢？
啥叫过年？
孩子说：
压岁钱拿到手软，
从头到脚一身新，
糖果零食随便吃，
成绩暂时放一边，
无忧无虑去玩耍！
一年就这几天，
家长对咱宽宏又大量，
开开心心过大年！
啥叫过年？
老人说：
一年就盼这一天，儿孙全都聚身边；
这个给买新衣裳，那个还要给红包；
其实啥都不需要，儿孙一堂最幸福！
辛苦操劳一辈子，不图子女多回报；
只求心里常惦记，勿忘回家多看看！
老婆问老公，啥叫过年？
老公答：
就是给钱除苗！
给胃造病！
给嘴找工作！
给天空造雾霾！
给消防队添麻烦！
给造阴票的清库房！
给卖炮的发工资！
给猪羊鱼鸡鸭寿终！
给汽车耗油！
给女人们寻活！
给卖烟酒的搞促销！
给卖蔬菜的发压岁钱！
给亲戚朋友填麻烦！
给所有人攒瞌睡！
这就是所谓的过年！
过
年其实
是这样的
一个字：累
二个字：消费
三个字：大聚会
四个字：胡吃海睡
五个字：短信满天飞
六个字：大家拜年贺岁
七个字：鞭炮声震天欲碎
八个字：探亲旅游纯粹受罪
九个字：酗酒深醉伤身又伤胃
十个字：长假放纵后还是回原位
十一个字：春节就是全民折腾运动会
十二个字：和你相聚只能是正月十五后
最麻烦的是还得长一岁！！
啥叫过年？
要我说呀，过年！
最开心的，是孩子；
最舒心的，是老人；
最累心的，是我们！
不管怎样，咱都要把年过！
该吃就吃，该喝就喝，
心里不要想太多！
该玩就玩，该乐就乐，
过年就要乐呵呵！
同感的顶下去！
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kangkang
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