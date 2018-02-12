读海精朗：（36）汉语之美，再次震撼！

中 文有多美，观之形式多变，可豪放、可含蓄，读之朗朗上口，意韵无穷。





中文之美，美在形体，亦美在风骨。





文化菌说：





朗朗上口的是你





只见其形，不知其音的也是你









中文之美，美在形体，亦美在风骨。





中文有多美，观之形式多变，可豪放、可含蓄，读之朗朗上口，意韵无穷。





没学习汉语，那就不会知道“红尘”是怎样的纷纷攘攘难舍断，“断肠”又是怎样的相思，“江南”又是怎样的烟雨朦胧，“明月”又是怎样一种乡愁，“天涯”究竟有多遥远。





有时候，我们似乎忘了中文有多美丽优雅，有多震撼人心！









01





汉语断句真心太重要了





学汉语，断句比你想的重要多了，不好好断句，就会……





在民间流传多年的“下雨天留客天留我不留”，不同的断句，不同的意思，来感受下。





一是：“下雨，天留客；天留，我不留。”





二是：“下雨天，留客？天留，我不留。”





三是：“下雨天，留客天，留我不留？”





四是：“下雨天，留客天，留？我不留！”





五是：“下雨天，留客天，留我不？留。”





有时候，学会断句还能救命。





有这么个故事，说的是慈禧太后让一位书法家给她题扇，写的是王之涣的《凉州词》：





黄河远上白云间，一片孤城万仞山。





羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。





但是，这书法家一紧张漏写了一个“间”字，慈禧看后，勃然大怒，来了句“你戏弄哀家，拉出去砍了！”





关键时刻，被吓着的书法家急中生智，赶紧说自己原本只是写了首小令，还高声朗诵出来。





黄河远上，白云一片。





孤城万仞山，羌笛何须怨。





杨柳春风，不度玉门关。





慈禧听了，明知他是诡辩，却也无理由砍人家头，只好作罢。









02





重音不同，意思也差的很多





不知你们有没有发现，一句话，读的重音不同，那意思可能会差了春夏秋冬一整年。





冬天冷的时候，





能穿 多少 就穿多少；





夏天热的时候，





能穿多 少 就穿多少。





现在这么冷，不知道你有没有穿秋裤呢？









03





看着是两个字，实际是一个字





汉字里，有一堆很有趣的字，它们看上去似乎是两个单独的字，但其实是一个字。





孬—— nao





很不好，那就是孬





嫑—— biao





一个字的拒绝，还是不要





烎—— yín





把火打开，那就是光明





槑—— mei





两个呆，真是很傻很天真呀





囧—— jiǒng





你以为这只是表情图，其实真的是字





兲—— tiān





王八一只……





氼—— nì





人掉水下了，估计会溺水吧





嘦—— jiao





真的是只要





圐圙—— kūluan





四面八方都围起来的草场，据说是地名





嘂—— jiao





四张口大叫，音量有点高





是不是有点懵了？要的就是这个效果！









04





一个字，可以说清大部分事情





汉语中，还有神奇的一字多用，简单的一个“弄”字，可以做所有的事情。





这个锅有点脏，你赶紧弄干净。





头发分叉了，下午去理发店弄下。





电脑蓝屏了，弄了好久也没弄好。





今天在家大扫除，弄一身灰。





心情有点不好，别惹我，不然弄你。





相信大家都懂这个意思，是不是？当然，与这个字一样万能的，还有个“刷”字。





没事浏览下知乎是“刷知乎”。





班里的学霸做题是“刷题”。





重复考六级是“刷分”。





遇到特好看的电影，看好几遍就是“几刷”。





运气爆棚就全靠“刷人品”。





淘宝商家最喜欢“刷信誉”。





那么，你最喜欢刷啥呢？









05





中国人也不认识的汉字





有的汉字呀，人家外国人不认识属正常，可是一个上了好多年学的中国人也表示：我真的不认识它。









不认识了吧，不认识就对了，赶紧来看看属于它们的正确读音。









是不是已经晕头转向了呢？





06





汉语中，一个“我”衍生出的称呼





在汉语中，身份不同，对‘我’的表达完全不一样。





皇上用 朕、孤 ，皇后用 本宫、臣妾 ，





皇太后用 哀家 ，百姓用 鄙人、草民 。





老人用 老夫 ，青年用 小生 ，





和尚用 贫僧 ，道士用 贫道 。





尼姑用 贫尼 ，





神仙用 本神，本仙君 。





豪放的说 洒家 ，





婉约的说 不才 。





男的还可用 爷 ，





女的也可用 老娘 。





男女都能用 本宝宝 ，





女的还能说 本仙女 。









07





一排永远写不工整的汉字





厂下广卞廿士十一卉半与本二上旦上





二本与半卉一十士廿卞广下厂下广卞





廿士十一卉半与本二上旦上二本与半





卉一十士廿卞广下厂下广卞廿士十一卉





半与本二上旦上二本与半卉一十士





廿卞广下厂下广卞廿士十一卉一十士





二上旦上二本与半卉一十士廿卞广





下厂下广卞廿士十





不信的自己写写？





08





整齐的同旁诗、同旁联





刚练完写不齐的字，再来看看强迫症牛人对整齐的极致追求。





宋代大诗人黄庭坚写了首同旁诗《戏题》，一句诗中的每个字都用相同的偏旁或者部首组成，整首诗整齐而美：





逍遥近边道，憩息慰惫懑。





晴晖时晦明，谑语谐谠论。





草莱荒蒙茏，室屋壅尘坌。





僮仆侍逼侧，泾渭清浊混。





除了同旁诗整齐划一，同旁对联不仅整齐，意思还对仗工整，内涵丰富，又点题。





远近通达道





进退返逍遥





湛江港清波滚滚





渤海湾浊浪滔滔









09





一诗两用的回文诗





牛人的同旁诗，遇上大神的回文诗，估计也只能甘拜下风了。





宋代的李禺写了首回文诗《两相思》，正读是思妻，倒读就变成了思夫，就问你服不服？





《思妻诗》





枯眼望遥山隔水，往来曾见几心知？





壶空怕酌一杯酒，笔下难成和韵诗。





途路阳人离别久，讯音无雁寄回迟。





孤灯夜守长寥寂，夫忆妻兮父忆儿。





《思夫诗》





儿忆父兮妻忆夫，寂寥长守夜灯孤。





迟回寄雁无音讯，久别离人阳路途。





诗韵和成难下笔，酒杯一酌怕空壶。





知心几见曾往来，水隔山遥望眼枯。





一首诗读出两个意思，已经让人膜拜了，可是，清朝时朱杏孙写的《虞美人》，可正读、倒读，调整句子后还能成为一首新的七律诗：





正着读：





冷风珠露扑钗虫，





络索玉环圆鬓凤玲珑。





肤凝薄粉残妆悄，影对疏栏小。





院空芜绿引香浓，





冉冉近黄昏月映帘红。





倒着读：





红帘映月昏黄近，冉冉浓香引。





绿芜空院小栏疏，





对影悄妆残粉薄凝肤。





珑玲凤鬓圆环玉，索络虫钗扑。





露珠风冷逼窗梧，





雨细隔灯寒梦倚楼孤。





调整句子后，成了七律：





孤楼倚梦寒灯隔，细雨梧窗逼冷风。





珠露扑钗虫络索，玉环圆鬓凤玲珑。





肤凝薄粉残妆悄，影对疏栏小院空。





芜绿引香浓冉冉，近黄昏月映帘红。





再倒着读：





红帘映月昏黄近，冉冉浓香引绿芜。





空院小栏疏对影，悄妆残粉薄凝肤。





珑玲凤鬓圆环玉，索络虫钗扑露珠。





风冷逼窗梧雨细，隔灯寒梦倚楼孤。









10





全文一个读音





没有最牛，只有更神，经常读的绕口令，在全篇文章只有一个读音的文言文面前，那纯属是班门弄斧了：





季姬寂，集鸡，鸡即棘鸡。棘鸡饥叽，季姬及箕稷济鸡。





鸡既济，跻姬笈，季姬忌，急咭鸡，鸡急，继圾几，季姬急，即籍箕击鸡，箕疾击几伎，伎即齑。





鸡叽集几基，季姬急极屐击鸡，鸡既殛，季姬激，即记《季姬击鸡记》。





白话译文：





季姬感到寂寞，罗集了一些鸡来养，是那种出自荆棘丛中的野鸡。野鸡饿了叫叽叽，季姬就拿竹箕中的小米喂它们。





鸡吃饱了，跳到季姬的书箱上，季姬怕脏，忙叱赶鸡，鸡吓急了，就接着跳到几桌上，季姬更着急了，就借竹箕为赶鸡的工具，投击野鸡，竹箕的投速很快，却打中了几桌上的陶伎俑，那陶伎俑掉到地下，竟粉碎了。





季姬争眼一瞧，鸡躲在几桌下乱叫，季姬一怒之下，脱下木屐鞋来打鸡，把鸡打死了。想着养鸡的经过，季姬激动起来，就写了这篇《季姬击鸡记》。





上面这篇还不算啥，《施氏食狮史》才更有挑战性，不信你读读？是不是舌头打打结了？





石室诗士施氏，嗜狮，誓食十狮。施氏时时适市视狮。十时，适十狮适市。





是时，适施氏适市。





氏视是十狮，恃矢势，使是十狮逝世。氏拾是十狮尸，适石室。石室湿，氏使侍拭石室。石室拭，氏始试食是十狮。





食时，始识是十狮，实十石狮尸。试释是事。









11





怎么说都有理的姑娘





以前，年轻男女没有自由恋爱的机会，所以电视剧中经常会上演这样的桥段：





当一个男子上一姑娘家提亲的时候，在父母问及意见时，姑娘如果满意，就会一脸娇羞的说：





“终身大事，全凭父母做主。”





如果不满意，就会娇嗔的的说：





“其实，女儿还想孝敬父母两年。”





类似的故事会发生在救命恩人和小女子之间。比如姑娘遇到了流氓，正手足无措之际，一位大侠从天而降。





长的好看的恩人，姑娘便说：





“小女子无以为报，唯有以身相许。”





不够潇洒帅气的恩人，姑娘又会说：





“小女子无以为报，唯有来世当牛做马以报答恩人。”









每一个中文字，都蕴藏着不寻常的美。





汉语之美，是夜空中那一片冰月，清淡而艳丽。





不知道这世界上是否还有第二种语言能像汉语这样，产生出如此极具美感的文字来。





中文之美，你被震撼了吗？



