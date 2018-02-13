网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>原创你我他>>育才精广：（87）如何成为一个内心强大的人？

育才精广：（87）如何成为一个内心强大的人？

加入收藏

2018-2-13 10:23:11

 

者普遍易怒如虎，而且容易暴怒。强者通常平静如水，并且相对平和。一个内心不强大的人，自然内心不够平静。内心不平静的人，处处是风浪。再小的事，都会被无限放大。一个内心不强大的人，心中永远缺乏安全感。




弱者普遍易怒如虎，而且容易暴怒。强者通常平静如水，并且相对平和。一个内心不强大的人，自然内心不够平静。内心不平静的人，处处是风浪。再小的事，都会被无限放大。一个内心不强大的人，心中永远缺乏安全感。

不够强大，意味着很容易受到外界的影响，通常表现为：要么特别在意别人的看法，要么活在他人的眼目口舌之中。从而失去独立的判断能力，变得摇摆不定和坐立不安。


要想成为一个内心强大的人，需要具备至少以下六大品质特征：1）高度自律和自黑；2）必须经历绝望；3）培养独处的能力；4）不设限的思考；5）需要一个信仰；6）BE YOURSELF。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

No.1 高度自律和自黑

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


为什么不说自信呢？不自信的人，普遍内心比较脆弱。一个自信的人，对自己充满信心，做事往往带着积极向上的力量，并时刻充满激情。所有的盲目自信，和空腹自信，都是自以为是。心中要有真才实学，哪怕在不断的试错，但终究能到达攀登高峰的那一天。

人的自信到底从何而来？以及如何培养自己的自信？高度的自信，从高度的自律而来。自律又是什么？自律就是自己管理自己，自己约束自己。这是一个很重要的能力。先学会克制自己，用严格的日程表来控制生活，才能在这种自律中不断磨练出自信。自信也代表着对事情的控制能力，连最基本的时间都控制不了，谈何自信？


除了自律以外，自黑的能力也相当重要。世界之大，什么鸟都有。等你哪一天稍微做出点成绩，很多认识或不认识的人便在背后，唧唧歪歪的议论是非。从最开始的吐槽，到断章取义的论断甚至无趣的黑你。

自黑就是自己嘲笑自己，自己黑色幽默自己。自黑是一种沟通方式，也是一种境界，更是一种另类的修养。自黑不是等到有人说你时才出现，而是从头到尾都需要有的能力。你必须看透那些无聊恶俗的人，要比他们还会擅长黑自己，待他们自知无趣后，便会羞愧的退场而去。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

NO.2 必须经历绝望

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


经历绝望的意思，就是已经走过这段岁月。也许你还未曾绝望过，并不意味着你不坚强，但一定没有经历过绝望的人坚强。未绝望过的人生是不完美的人生。绝望可能是情感、事业抑或无法面对的孤独等等。


「必须」 是一个前缀词，一个重要的状态。「必须」并非主动选择，而是做好充分的心理准备。当绝望来临时，坦然无惧的接受它，即使当下极其痛苦，甚至失去了自我。在绝望中寻找希望，才是值得体验的一种人生。


强大的人不是征服什么，而是能承受什么。一些事情，只有经历过了，才能明白其中的道理，和懂得人生的真谛。绝望并不可怕，可怕的是失去勇气和激情。经历绝望，但不要被绝望吞噬。相反你要胜过它，如同战胜黑暗，迎接光明一样。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

No.3 培养独处的能力

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


孤独和独处并不是一件事，是两码事，而且经常会被混淆。人们往往把交往看作一种能力，却忽略了独处也是一种能力，并且在一定意义上是比交往更为重要的一种能力。如果说不擅交际是一种性格的弱点，那么，不耐孤独就简直是一种灵魂的缺陷了。

要耐得住寂寞，不随波逐流。孤单是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤单。所谓的成熟，就是你越长大，越能学会一个人适应一切。在独处的时光中，找到自己真正热爱的，并培养自己独立的判断能力。

人只有先学会爱自己，才有能力爱他人。如果你不学着与自己对话，便更难和别人交流。越能独处的人，越能面对和理解困境，也越能与他人相处。因为能瞬间换位思考，更能设身处地为对方着想。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

No.4 不设限的思考

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


你的眼光要比别人远，你的心胸要比他人宽广。天天算计的人生，未来迟早也会被人生算计。除此以外，还活在各种小心眼和小格局之中。

人生如同开车一样，当你比别人快30码，你体会到的感受别人无法感知。人生又如同开飞机，当你比别人高30000英尺，你看到的视野自然不同于他人。意思就是，当你在追求更高更远的美景时，也就不必在意他人短视的眼目。一切自然云淡风轻，不再受影响。

宽阔之后，就不会受狭隘主义的捆绑。自由之后，就不会受形式主义的限制。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

No.5 需要一个信仰

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


有关这一点，之前在《世间的智慧很多，唯独真理只有一个》的专文中已写得比较透彻。人实在太有限，不论你信仰什么，总归要有一个信仰，否则和动物无任何区别。

在这个时代，几乎人人都有信仰，只是各自的信仰不同而已。有人信仰权力，有人信仰金钱，有人信仰自我，有人信仰爱情，有人信仰幸福，有人信仰美食，有人信仰党派，有人信仰制度，有人信仰无神，有人信仰有神，有人信仰多神，有人笃信基督...

 

不管什么样的信仰，都令人值得尊重，而且任何信仰都需要深入了解并相信，才能称之为信仰。任何一种信仰，如果是稀里糊涂的信，都称不上信仰，属于迷信，包括基督教在内的所有宗教信仰。

智慧和真理，有着天与地的距离。学会渴慕真理胜过追求智慧。真理能使人更有智慧的来看待世间万物，宽容的态度面对错综复杂的人际关系，无比坚定的信念奔走人生之路，从容淡定的直面人性的黑暗和世间的悲剧。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

No.6 BE YOURSELF

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


JUST BE YOURSELF.  不要试图取悦所有人，现在做不到，未来也做不到。

人不可能面面俱到。每个人应该会有自己最在乎的人，他们才是你生命中最宝贵的财富。倘若他们对你所做的事有误解或质疑，值得你花时间去回应和解释。

以下是个人最在乎的三类群体，仅供参考：1、家人（亲戚不算在内，一年到头只见一回，并不清楚你的人生定位）；2、人生知己（为数不多的真正挚友，一切都知根知底）；2、牧师或导师（属灵上的导师，和职场中的前辈引领者）。

他们的评价/意见/建议，则会认真的聆听。若存在不理解时，一定会充分的解释和回应。只有真正在乎的人相对全面了解你，其他人大部分是片面的认知。在生活中也没有特别的交集，有的只是道听途说或仅仅是几面之缘而已。

不必回应那些熟悉的陌生人，他们并不一定真正关心你，更多的只是好奇宝宝。时间如此宝贵，无暇顾及这些，也不在解释的义务范畴。你的人生并不需要活在他人的言语中，还有很多更重要的事等着去做。



内心强大的人，很少在意他人的看法，包括熟悉的陌生人。就像积极的人很少关注消极的信息，即便看到，也自动瞬间被屏蔽或消化。他们很清楚自己的定位和追求。

遇到了障碍，会想尽一切办法铲除。遇到了挫折，也不轻易放弃倒下。克服了困难，便拥有了力量。解决了问题，便拥有了智慧。走出了黑暗，便拥有了希望。对他们而言，这些仅仅是人生的必经之路。

真正内心强大的人，一定有一颗平静的内心，有一颗温柔的心肠，有一颗智慧的头脑。一定经历过狂风暴雨，体验过高山低谷，也见识过人生百态。惟愿我们在人生的道路上，不论何种境遇都能充满智慧的刚强壮胆，成为内心强大的人。



- END -



| 箴言 9: 10 |


标签： 人(58) 成为(8) 一个(13) 内心(6) 精髓(662) 如何(18) 育才(138) 人海(426) 精广(88) 强大的(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2208617/blog/8030699/
--------------------
kangkang

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
原创你我他 14371

RSS订阅

原创你我他

649名成员1016个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:15分

 