网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>原创你我他>>短信精编：（37）新春到，祝您旺！旺！旺！

短信精编：（37）新春到，祝您旺！旺！旺！

加入收藏

2018-2-17 7:47:57

 

年带来新气象/中国变得不一样/家家户户喜洋洋/祝您狗年旺旺旺




狗年最新祝福短信

01

狗年到，狗年到，“画狗添足”将福添，锦上添花乐无边；“杯弓狗影”如坎坷，勇往直前不畏难；愿你狗年迎新福，踏着祥云享生活！

02

狗年春节，你将会遇到极端天气：一阵幸运风，刮来金钱雨，飘来幸福云，洒下健康露，降下吉祥雪，响起开心雷，掠过快乐电，平安雾还会缠绕你一整年。祝你新年要风得风要雨得雨！春节快乐！


03

快乐如花，芬芳狗年的日子；幸福如阳，温暖狗年的季节；好运如光，照耀狗年的风景；吉祥如歌，伴随狗年的脚步。狗年到了，愿你顺顺利利，红红火火。

04

狗年到来如意绕，欢声笑语风中飘。快乐生活不会跑，万事顺利每一朝。家庭美满事业高，身体健康无烦恼。祝你狗年好运到，幸福歌声入云霄！ 


05

狗年佳节到，向你问个好，身体倍健康，心情特别好；好运天天交，口味顿顿妙。最后祝您及您的家人：狗年好运挡不住，一生平安如意！

06

狗年来福，好运跟你走！愿你财富有赚头，好运刚开头，烦恼没由头，事业走上头，快乐上心头，生活有奔头，幸福无尽头！祝你狗年快乐！


07

新年到来菩萨忙，各路神仙送吉祥：财神送你金元宝，寿星保你身安康，文殊给你大智慧，观音佑你幸福长，弥勒让你乐不断，福星伴你走四方！狗年旺旺旺！

08

狗年到，吉祥到，祝你乐逍遥：多一点欢笑，少一点烦恼；多一点钞票，少一点烦躁；多一点年少，少一点衰老；多一点幸福，少一点困扰。新春快乐！


09

新年我把好运送到，祝您抱着平安，拥着健康，揣着幸福，搂着温馨，携着快乐，牵着财运，拽着吉祥，迈入狗年，快乐度过每一天！

10

吉祥狗年到，先上一个菜，天天有人爱；盛上一杯酒，钞票天天有；添上一碗饭，真情永不变；饭后一杯水，生活永甜美；祝福很珍贵，新年为你备。愿你狗年生活像花儿一样！

狗年最新动态表情
































最美年画送给你

这么多狗年祝福语和拜年动图，收藏起来，过年就可以用到了！


标签： 短信(39) 节庆(40) 精编(17) 精喜(20) 新春到(2) 祝您(2) 旺旺旺(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2208617/blog/8030996/
--------------------
kangkang

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
原创你我他 14371

RSS订阅

原创你我他

649名成员1017个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:15分

 