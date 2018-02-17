短信精编：（37）新春到，祝您旺！旺！旺！

新 年带来新气象/中国变得不一样/家家户户喜洋洋/祝您狗年旺旺旺













狗年最新祝福短信





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狗年到，狗年到，“画狗添足”将福添，锦上添花乐无边；“杯弓狗影”如坎坷，勇往直前不畏难；愿你狗年迎新福，踏着祥云享生活！





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狗年春节，你将会遇到极端天气：一阵幸运风，刮来金钱雨，飘来幸福云，洒下健康露，降下吉祥雪，响起开心雷，掠过快乐电，平安雾还会缠绕你一整年。祝你新年要风得风要雨得雨！春节快乐！









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快乐如花，芬芳狗年的日子；幸福如阳，温暖狗年的季节；好运如光，照耀狗年的风景；吉祥如歌，伴随狗年的脚步。狗年到了，愿你顺顺利利，红红火火。





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狗年到来如意绕，欢声笑语风中飘。快乐生活不会跑，万事顺利每一朝。家庭美满事业高，身体健康无烦恼。祝你狗年好运到，幸福歌声入云霄！









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狗年佳节到，向你问个好，身体倍健康，心情特别好；好运天天交，口味顿顿妙。最后祝您及您的家人：狗年好运挡不住，一生平安如意！





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狗年来福，好运跟你走！愿你财富有赚头，好运刚开头，烦恼没由头，事业走上头，快乐上心头，生活有奔头，幸福无尽头！祝你狗年快乐！









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新年到来菩萨忙，各路神仙送吉祥：财神送你金元宝，寿星保你身安康，文殊给你大智慧，观音佑你幸福长，弥勒让你乐不断，福星伴你走四方！狗年旺旺旺！





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狗年到，吉祥到，祝你乐逍遥：多一点欢笑，少一点烦恼；多一点钞票，少一点烦躁；多一点年少，少一点衰老；多一点幸福，少一点困扰。新春快乐！









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新年我把好运送到，祝您抱着平安，拥着健康，揣着幸福，搂着温馨，携着快乐，牵着财运，拽着吉祥，迈入狗年，快乐度过每一天！





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吉祥狗年到，先上一个菜，天天有人爱；盛上一杯酒，钞票天天有；添上一碗饭，真情永不变；饭后一杯水，生活永甜美；祝福很珍贵，新年为你备。愿你狗年生活像花儿一样！





狗年最新动态表情











































































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这么多狗年祝福语和拜年动图，收藏起来，过年就可以用到了！