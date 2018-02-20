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宝海精聚：（91）中国人为什么喜欢红色？

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2018-2-20 11:36:19

 

国人为什么喜欢红色？中国人喜欢红色的原因？ 为什么中国人独爱红色？对红色这么执着和偏爱呢？


文化菌说：

红色代表热情、欢喜、吉祥、奔放……

我们偏爱红色，

不是没有道理的。

中国人喜欢红色。

特别是一到过年，大街小巷、鞭炮、春联、灯笼、衣服、红包……红红彤彤。

当然不止过年，平时红色也很常见：本命年要穿红内衣、出嫁穿红鞋、化妆涂口红……


别的地方的“红”就更多了：中国结是红色的、故宫城墙是红色的、中国国旗国徽是红色的……就连我们最爱的“毛爷爷”也是红色的。

中国人为什么这么喜欢红色？

中国人天然适合红色

从技术数据上讲，通过对中国人皮肤的测试，60%以上的人群属于暖色系列，即所谓的黄、橙、红等色范畴。在这个范畴里面，对于穿衣的搭配上而言，这种肤色的人穿红色最漂亮，而咱们的近邻日本，虽然同属于亚洲人种，但由于肤色的微妙差别，最适合穿淡紫等偏冷的颜色。


其实从古代起，中国人就会利用红色了。他们在皇族中推崇红色，红色象征着特权与富足，在公用印章上更可以见到红色，这时的红色代表了更多的自信与权威和不可侵犯。

与此相对，老百姓普遍穿灰、黑、蓝等色，但是在建筑上，窗框、门框等需要勾勒轮廓的部分总是用红色来装饰，象征一种富贵与吉祥。


中国人爱穿红色也是因为红色是最能照耀我们的色彩，它本身传递出来的热情等特质，在世世代代中国人心中拥有不可代替的主导位置。

红色是最容易被视觉收到的色彩

在所有的色彩中，冲击波最强的是红色，那么有力、强烈，所以许多标志的用色都首选红色，在世界各国的国旗中，80%的国旗都有红色；传说在古代的竞技场表演前，被关进红色屋子的角斗士要比其他选手发挥得更出色。是红色点燃了他们的斗志、激起了热情。

要是寻究红色深入人心的起源，还应该感谢染色技术。由于当时的颜料都是用自然的材料提炼而成，也叫做自然色。在古代，红色的自然色染色技术发达得最早，是那时生产力有限条件下最容易配出来的颜色。

在热带和亚热带的光照下，红色是最易被视觉收到的色彩，因为这种奇妙的现象，蜜蜂采红色花花粉的机会明显大于其他种类的花，在这个地理区域，红色的花分布最广，数量也最多，蜜蜂帮助了红色的早期流传。


红色最能代表中华民族

红色虽然是一个非常美的色彩，但如何使用好它也是非常有技巧的。我们可以利用色彩的互补作用来完成它。

首先在手术室中的应用：大面积、长时间看到红色的血，医生的眼睛容易出现疲劳，所以手术衣现在都被设计成为绿或蓝色，有效地中和了视觉对色彩的疲劳；在餐饮业，摆盘的技巧中，红色的肉类总与鲜艳的生态绿色结合，比如，羊肉片配生菜叶的摆放，会更突出红色和绿色，但如果使用同色系的粉红、棕色来配搭红色，则会显得暗淡、毫无食欲。

由于红色本身具有的刺目性，在穿衣等方面最好利用颜色的互补作用“点缀为美”，这正是“红花还要绿叶衬”的道理。


咱们中华民族喜欢红色，不仅在节日庆贺等场合用红色，在婚俗礼乐等场合用红色，红色还有驱邪逐疫的功能，同时，它也是中国人心目中最完美的色彩，中国美好的女子称为红颜，美好的事物都爱用红色来代称。

这些民族心理成了定势，发展到今天，我们的国旗也是红色的，在国际舞台上，红色更成为中华民族的代表。

中国人又是何时开始崇尚红色的呢？

大概和蒙古有关。

红色，蒙古语称“乌兰”，象征亲热、幸福和胜利。蒙古族人也常以“乌兰”命名。蒙古族人在现实生活中也常常喜欢用红色，如姑娘喜欢在头上系着红色的头巾，箱子在红底色上绘制各种彩色图案，毡制门帘、马鞍等大都是用红布贴制装饰图案。

在蒙古族建筑中的房梁、明柱、壁画上红色也常用红色。蒙古族崇尚红色由来已久，人们对红色的喜爱与其崇火的历史传统影响有着不可分割的关系。

蒙古人崇拜火，认为火以其红色的光芒照耀着人间，给人以温暖。久而久之，火的颜色——红色就成了亲热、幸福和胜利的象征。因此，元明清建筑多喜红。房子就是住的，幸福第一嘛。


汉朝时候，已经对红色展现出普遍好感，但黑色依然是最为大众所接受的。

汉初张苍认为汉承水德。“以高祖十月始至霸上，因故秦时本以十月为岁首，弗革。推五德之运，以为汉当水德之时，尚黑如故。”

大概就是丞相掐指一算，红色和大汉更配哦……

古代哪些女人能穿红裙？

明朝李渔在《闲情偶寄》中写道：“妇人之异于男子，全在下体。男子生而愿为之有室，其所以为室者，只有几希之间，掩藏秘器，爱护家珍，全在罗裙几幅。”


古人对于女子的下体有着强烈的神秘感和神圣感，并强调女子以裙子遮掩下体，否则，就会被认为是轻薄和无耻。

不论是年老的还是年轻的女子，只要结婚成家，就要经常规规矩矩地穿着整齐的裙子，即使在家里也要如此。如果客人来访，遇到主妇没有穿裙子，就会被认为是对客人的不敬和失礼，传扬出去会遭到耻笑和白眼。

其实女子在家里一般都穿黑颜色的裙子。到了清末，有一种约定俗成的规矩，女子不能随意穿红裙子。民国时期的作家包天笑在他的《衣食住行的百年变迁》一文中说：

“红裙子要夫妇双全才可以穿。若是一个孀妇，不许穿红裙，而且永远不许穿红裙的。如果应穿礼服的时候，青年少妇可以改穿别种颜色的裙子，浅碧淡青，各随所好，但总觉得不快于心；老年人已是儿孙绕膝了，可以改穿黄色的裙，而且直到死，终不能穿红裙；还有夫妇之间，惟正室可以穿红裙，姨太太不许穿红裙，即使是她的儿子已是科甲发达做了大官，不许穿就是不许穿。”

当时，为了女子能否穿红裙子，出现了无数嫡庶之争的家庭纠纷。

后来，一些思想进步的文化人提倡妇女解放，女子们不再裹脚，旗袍也迅速流行开来，女子们穿裙子也有了选择的自由。至于红裙子，如果高兴，花甲之年也能穿。


说到了这儿，如果你依然走的是性冷淡风，拒绝红色。相信我，你到了本命年，一定无法拒绝你妈给的大红袜子和内裤。


- END -



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