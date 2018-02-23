读海精朗：（37）水仙花开，迎春来

水 仙花开，迎春来









水仙花开，迎春来





作者 | 郭文姝 · 摄影 | 王佳汇 · 编辑 | 绢子





水仙，若仙子一般，凌波起舞，两三朵娉婷，清水素心，带着纯洁、吉祥、如意的心愿，春意盎然，祥瑞温馨，在大江南北，喜迎新春，作为“岁朝清供”的年花，增添家家户户新春的幸福馨香气氛。把春天邀约到人间，开启又一个春色满园。













自古以来，水仙是洛神的化身。曹植写过《洛神赋》，用浪漫主义歌颂了美丽的洛神。水仙的名字，是当时从西洋传来水仙的藩客，入乡随俗，用屈原行吟泽畔的楚国故里的乡土称呼。水仙独具天然丽质，素洁幽雅，超凡脱俗。





与兰花、菊花、菖蒲并为花中“四雅”；共梅花、茶花、迎春花同为雪中“四友”。她作为珍美的花卉，有“天下水仙数漳州”之美称。只要用古色古香的青花等瓷碟放清水于内、几粒卵石置于其中，在屋子里的案头、窗台一隅，就能展翠吐芳，在喧嚣世界营造出优雅宁静的氛围。













水仙的清秀文雅之气，与琴、棋、书、画、茶之雅相得益彰，具一段天然的风流，显得雅素清静无比。大自然造化之神奇，让水仙的韵与态成为文人不吝笔墨赞颂的尤物。她清幽而不落寞，并未远离嘈杂人世，而是让人们于闹而求真，懂得烟火气里的真情厚意，不贪不怨，清欢浅喜。若凌波仙子般静守红尘，让美与善与自己同行，感念情，相遇暖，牵手爱。





凡是志趣高雅之士，水仙的清芬和梅花的高洁一样，都会让人孜孜不倦去逐求。不求尘世间名利是非，只求以清心简静，豁朗达观的内心修为，让纯朴自然，洁身自好的外在气质浑然天成；只求用至善至美的香色之态，以滋养清水之品，暖馨之味的生活旨趣。有一种不论家国天下、做人做事，“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”，身在红尘，关怀本心的高雅标格。













不忘初心，去除生活的负累和执念，修养自己独具的格致远意，承继一种源远流长的文人的骨气和品格，也是这个古老民族的底蕴和魅力，历久而弥香，百代永存。





水仙作为我国十大名花之一，早已久负盛名，为我们带来春光一片。身处盛世太平的春天，人们洋溢着春天的希望，喜气洋洋，满怀梦想。数风流人物，还看今朝。我们将带上美好，写意繁华，身携阳光，走向新的天地，谱一曲春天的抒情篇章。



