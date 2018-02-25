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歌海精嗨：（19）那些年的老上海人都是怎么听歌的

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2018-2-25 10:52:45

 

20世纪上半叶的中国，但凡提及唱片，鲜有不知上海百代者。


20世纪上半叶的中国，但凡提及唱片，鲜有不知上海百代者。民国时代最大规模的唱片企业是百代公司；最负盛名的唱片乃是百代唱片。百代这个品牌所蕴涵的意义，远远超出唱片本身；它既民国时代斑斓多彩的城市生活中的一面，也是社会时尚、流行文化在声音上的具现。百代沉浮中，也曲折地反映出近代上海社会生活的起落。

在徐家汇绿地，一幢红砖红瓦，间以白色立柱的小楼在古树掩映之下显得分外耀眼。尖耸的假三层屋顶，缓缓向下舒展开来，出檐较深，檐下承以牛腿木托架，富有装饰感。走到近处，刷成白色的北入口弧线优美，门洞上沿曲线环绕，与弧形的大台阶遥相呼应。走上台阶，入口墙面上挂着一块泛黄的铜牌，一行细密的小字，在阳光的照射下蕴出淡淡的光晕——“百代公司旧址 衡山路811号”。


恍惚间，仿佛历史的乐章在此处叩响。从上世纪20年代末以来，正是在这幢小红楼中，黎明晖、周璇、龚秋霞、姚莉、白光……，一个个时代的音乐精灵们留下了点点印痕，也正是这幢小红楼，见证了中国流行乐坛八十多年的风雨浮沉

海派剪纸：《衡山路》李守白 2017年作

《衡山路》是艺术家李守白为“符号上海”艺术展创作的一幅海派剪纸作品。从构图上来说，自画面左侧三分之一处起始的道路一直延伸至画面右下角，给人意犹未尽之纵深感，与之平行的是建筑与植物的分界线即天际线，对悬铃木的描绘集中在画面的上半部分，建筑在下半部分，突出地表达了主题又不失平衡。主色调是秋天的代表色——红色、橙色和黄色，充分营造了落叶时节、夕阳西下时分的温暖感，辅以蓝色、绿色点缀其中，平衡了观感，亦揭示季节当属夏末秋初。另外，艺术家对不同对象的描绘手法也颇值得玩味，建筑、道路和车辆多采用线条加色块的方式呈现出简约利落的感觉，对树叶的描绘却大有不同，一种是采用较为模糊的笔触刻画出层叠的形状，另一种则更为具象，详略有致，和谐统一。


衡山路1922年由法公董局筑，道路两侧以六七层的近代公寓为主要特色，也有树木掩映的花园住宅。最具代表性的是位于衡山路534号的装饰艺术风的毕卡第公寓(今衡山宾馆)，花园住宅中较有代表性的有东平路9号，曾是蒋介石与宋美龄的居所，新式里弄以衡山路300弄的装饰艺术风格的丽波花园为代表。衡山路也见证了中国唱片生产的历史以及中国音乐的发展，衡山路811号曾为百代唱片公司，20世纪30年代，聂耳、冼星海、周漩等都曾在此工作。

参考文献：©dili360，©douban

图源：©dili360


标签： 怎么(3) 都是(18) 那些年(25) 歌海(44) 老上海人(4) 精嗨(22) 听歌的(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2208617/blog/8031758/
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