影海精采：袁泉：老娘根本不想红！

在充满欲望的名利场中，她拒绝世上与自己无关的99%的事情，只为拥抱自己热爱的那1%。









最新一期的《朗读者》，董卿邀请了袁泉。





她朗读了一首《牡丹亭·惊梦》，语气抑扬顿挫，脸上每一丝肌肉的抽动都写满了情绪。









袁泉上次出现在公众面前，是去年大火的《我的前半生》。





她一边穿着利落的职业套裙，踩着铿锵清脆的高跟鞋声出场。把睥睨众生的天之骄子，演绎地淋漓尽致。





每次看到这段，都心潮澎湃。





一边和自己所爱之人深情对望，澄澈的眼神里装满了星空。









也有人说袁泉太瘦，颧骨高，皱纹多。她正面回答了这个问题： “契诃夫的一些话剧，必须是要四十岁以后的脸才能演的。”





我想，这个女人真帅气啊。并没有曲意迎合所谓的少女人设，也没有把大红大紫的执念放在眼里。而是默默坚守着自己的执着，从容不迫地走自己想要的人生。





01





不争并非退缩





而是一种骄傲





袁泉的起点可以说是非常高了。





初出茅庐便参演电影《春天的狂想》，尚未毕业的她一举夺得第19届金鸡奖最佳女配角奖。









随后，她和倪萍一起出演了电影《美丽的大脚》。凭着精湛细腻的演技，捧回了百花奖的最佳女配角。





电影《美丽的大脚》





不过，她姐对袁泉最初的印象，还是那个在《小鱼儿与花无缺》中敢爱敢恨、重情重义的苏樱。





她倒在小鱼儿怀中死去的样子





不知道让多少姑娘为之动容





再后来，她像捉迷藏一样，时不时地出现在我们面前，惊艳一下，然后再次隐匿。





这一藏，就是十余年的时光。





直到2014年，我们看到了韩寒的《后会无期》干脆果敢的女老板。





她倚在门边，幽幽地说：





“喜欢就是放肆，但爱就是克制”





三言两语便道明爱情的真理





在《罗曼蒂克消亡史》中，她的眼神就像时光机，能一下子把人带到上个世纪的浪漫爱情中。





她姐算是见识到了什么叫“一眼万年”





在这个为了流量争得头破血流的年代，她很少出现在那些流光溢彩星光熠熠的场合。





“销声匿迹”的那些年，她多半是在潜心钻研话剧，踏踏实实地做一个低产者。





和黄渤搭档《活着》





被誉为这个时代最好的女演员之一





在话剧舞台上，她享受反复精雕细琢的过程，享受角色带来的连贯情绪和一气呵成的畅快。





于是，她和老舍、曹禺等前辈一起入选中国话剧百年名人堂，坐拥金狮奖和中国戏剧最高荣誉梅花奖，成为话剧史上获此殊荣的最年轻的成员。





在话剧《简爱》中





没有人能比她更胜任这个角色





有人替她感到惋惜，明明有着令人羡慕的演技，明明可以大荧幕上获得更多，可她却选择了受众面更小的话剧舞台。





她并非没有争名逐利的欲望，不过是在欲望面前，更懂得守护初心。





不争，既是为了更好地坚持，也是内心的骄傲和圆满。





人的欲望前后矛盾、瞬息万变、混乱不堪，牵着你的鼻子让你疲于奔命。





但她却能无比笃定地说着“不要”，不去争一个舍我其谁，不去恋一个万众瞩目，只是淡淡的低下头，拥抱自己想要的那份美好。





02





拒绝并非傲慢





而是生活应有的姿态





为了拓宽戏路，很多演员愿意去尝试挑战更具反差的角色。





她却不， “如果不是我认同的价值观，我宁可不演。”





我对于角色的挑选上，通常都是找接近的。





我确实没什么欲望去扮演我不认同的那种价值观，或者是我不是很喜欢的那种生活样式。





因此外界传她桀骜孤僻。





在她姐看来，她是最懂得给人生做减法的人。









她拒绝了许多电影和电视剧的邀请，拒绝了外界浮夸的炒作和不切实际的包装。





有记者采访她，想聊聊童年经历，她说“我已经回答一千遍了”，拒绝。





想让她说说和夏雨的感情，她生硬回避，拒绝。





问她当下正在排练的话剧，她毫无兴趣，拒绝。





能把保暖内衣穿出高级感





她姐是佩服袁泉的





红遍大江南北的《爸爸去哪儿》节目，想要邀请夏雨和女儿参加。





她淡淡地说： “女儿和爸爸在一起的时间很多，关系很好，用不着上综艺节目” ，果不其然，拒绝。





她知道，每个个体，就算人与人之间再亲密的关系，在一定程度上都是不可交流的。





记者追问，如果和自己也无法交流，该怎么办？





她干脆果断，“那就不交流。”









拒绝，对于她来说，真的太平常了。





因为只有拒绝了那些虚无缥缈，只有踏踏实实地生活，才会真正去理解、明白人们日常的生活状态。





在充满欲望的名利场中，她拒绝世上与自己无关的99%的事情，只为拥抱自己热爱的那1%。





她的人生像个筛子，筛掉了那些兜兜转转，最后留下的，想必都会不负此生。





她的感染力是惊人的。





那一刻，她光芒万丈。





（图片来源：视觉中国）





03





面对爱情





贵在坚持





她一生也就爱过夏雨这一个人。





两个人经历一路坎坷，一路收获，终于不忘初心，走到了一起。









外界盛传的这对模范夫妻，也曾有过爱情的挣扎和彷徨。





在一次访谈中，提及和夏雨的情感问题，她说道情不自已处，强忍着眼泪逃离了现场。









想起两个人一路走来的不易，她强忍悲伤佯装笑意的样子真令人心疼。





说到动情处，她终于忍不住





起身离开了舞台





收拾好情绪，她补充道：





“两个人走到一起，确实很不容易。”





毕竟是从大学时代开始的爱情，能走到今天，除了不容易之外，也确实非常 坚固 。





这么多年她见证了他每一步的成长，就是他所有的一切经历，失意的时候，得意的时候，袁泉都守候在他身边，义无反顾。





后来，她和夏雨回到了母校，拍了人生中的最美好的“婚纱照”。









她穿着白裙子，他穿着白衬衣，没有精致的妆容和华丽场景，只需让时间留住芳华中最纯粹美好的样子。





她要让时光记住这个样子。









多年后，再次谈起和夏雨的感情，她并没有像之前那样惊慌失措，而是面带笑意，像在给大家讲一个故事：





我和夏雨的感情贵在坚持，我们在一起未必100%都是好，也许好的只有30%，每到这时我总会提醒自己，可能是我们到了一个瓶颈期。





生活会有瓶颈期，会有柳暗花明的时候，所以到瓶颈期的时候你就想想，你有那么多真贵的东西，何妨再往前走一步，可能就豁然开朗了。





夏雨也说：最好的办法不是要找个100%的人，而是两个人加起来争取达到100%。





她讲得是自己的婚姻，也是每个人婚姻应有的模样。









在纸醉金迷的名利场中，她的冷静自持更像是一种无声的力量，有人曾用“沉金冷玉”来形容她：





十年之后，她好像还像我初见她的时候一样，始终没有大红大紫，却是沉金冷玉那样的女演员，她每次出场，哪怕只有一个镜头，却如此隽永难忘。她的柔弱和强韧，就像一株风中的芦苇，随时都会折断，却永远不。





她的冷香和热毒，就像一味珍稀的丸药，你可以治好自己，但舍不得。









在这个流量为王的时代，大红大紫 在她眼里，根本就不重要。





因为，红只是现象，而非生活的本质。





不争不抢，学会拒绝，坚守爱情，是她拥抱执着的底气。虽与外界格格不入，却最终活成自己喜欢的模样。





就像多年后的我们，不再附庸风雅，而是独自酝酿，只让嗅到的人陶醉。





愿你我都能在在远离声色犬马的历练中，拥抱了自己想要的人生。