网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>原创你我他>>影海精采：袁泉：老娘根本不想红！

影海精采：袁泉：老娘根本不想红！

加入收藏

2018-5-25 6:01:23

 

在充满欲望的名利场中，她拒绝世上与自己无关的99%的事情，只为拥抱自己热爱的那1%。



最新一期的《朗读者》，董卿邀请了袁泉。

她朗读了一首《牡丹亭·惊梦》，语气抑扬顿挫，脸上每一丝肌肉的抽动都写满了情绪。


袁泉上次出现在公众面前，是去年大火的《我的前半生》。

她一边穿着利落的职业套裙，踩着铿锵清脆的高跟鞋声出场。把睥睨众生的天之骄子，演绎地淋漓尽致。

每次看到这段，都心潮澎湃。

一边和自己所爱之人深情对望，澄澈的眼神里装满了星空。


也有人说袁泉太瘦，颧骨高，皱纹多。她正面回答了这个问题：“契诃夫的一些话剧，必须是要四十岁以后的脸才能演的。”

我想，这个女人真帅气啊。并没有曲意迎合所谓的少女人设，也没有把大红大紫的执念放在眼里。而是默默坚守着自己的执着，从容不迫地走自己想要的人生。

01

不争并非退缩

而是一种骄傲

袁泉的起点可以说是非常高了。

初出茅庐便参演电影《春天的狂想》，尚未毕业的她一举夺得第19届金鸡奖最佳女配角奖。


随后，她和倪萍一起出演了电影《美丽的大脚》。凭着精湛细腻的演技，捧回了百花奖的最佳女配角。

电影《美丽的大脚》

不过，她姐对袁泉最初的印象，还是那个在《小鱼儿与花无缺》中敢爱敢恨、重情重义的苏樱。

她倒在小鱼儿怀中死去的样子

不知道让多少姑娘为之动容

再后来，她像捉迷藏一样，时不时地出现在我们面前，惊艳一下，然后再次隐匿。

这一藏，就是十余年的时光。

直到2014年，我们看到了韩寒的《后会无期》干脆果敢的女老板。

她倚在门边，幽幽地说：

“喜欢就是放肆，但爱就是克制”

三言两语便道明爱情的真理

在《罗曼蒂克消亡史》中，她的眼神就像时光机，能一下子把人带到上个世纪的浪漫爱情中。

她姐算是见识到了什么叫“一眼万年”

在这个为了流量争得头破血流的年代，她很少出现在那些流光溢彩星光熠熠的场合。

“销声匿迹”的那些年，她多半是在潜心钻研话剧，踏踏实实地做一个低产者。

和黄渤搭档《活着》

被誉为这个时代最好的女演员之一

在话剧舞台上，她享受反复精雕细琢的过程，享受角色带来的连贯情绪和一气呵成的畅快。

于是，她和老舍、曹禺等前辈一起入选中国话剧百年名人堂，坐拥金狮奖和中国戏剧最高荣誉梅花奖，成为话剧史上获此殊荣的最年轻的成员。

在话剧《简爱》中

没有人能比她更胜任这个角色

有人替她感到惋惜，明明有着令人羡慕的演技，明明可以大荧幕上获得更多，可她却选择了受众面更小的话剧舞台。

她并非没有争名逐利的欲望，不过是在欲望面前，更懂得守护初心。

不争，既是为了更好地坚持，也是内心的骄傲和圆满。

人的欲望前后矛盾、瞬息万变、混乱不堪，牵着你的鼻子让你疲于奔命。

但她却能无比笃定地说着“不要”，不去争一个舍我其谁，不去恋一个万众瞩目，只是淡淡的低下头，拥抱自己想要的那份美好。

02

拒绝并非傲慢

而是生活应有的姿态

为了拓宽戏路，很多演员愿意去尝试挑战更具反差的角色。

她却不，“如果不是我认同的价值观，我宁可不演。”

我对于角色的挑选上，通常都是找接近的。

我确实没什么欲望去扮演我不认同的那种价值观，或者是我不是很喜欢的那种生活样式。

因此外界传她桀骜孤僻。

在她姐看来，她是最懂得给人生做减法的人。


她拒绝了许多电影和电视剧的邀请，拒绝了外界浮夸的炒作和不切实际的包装。

有记者采访她，想聊聊童年经历，她说“我已经回答一千遍了”，拒绝。

想让她说说和夏雨的感情，她生硬回避，拒绝。

问她当下正在排练的话剧，她毫无兴趣，拒绝。

能把保暖内衣穿出高级感

她姐是佩服袁泉的

红遍大江南北的《爸爸去哪儿》节目，想要邀请夏雨和女儿参加。

她淡淡地说：“女儿和爸爸在一起的时间很多，关系很好，用不着上综艺节目”，果不其然，拒绝。

她知道，每个个体，就算人与人之间再亲密的关系，在一定程度上都是不可交流的。

记者追问，如果和自己也无法交流，该怎么办？

她干脆果断，“那就不交流。”


拒绝，对于她来说，真的太平常了。

因为只有拒绝了那些虚无缥缈，只有踏踏实实地生活，才会真正去理解、明白人们日常的生活状态。

在充满欲望的名利场中，她拒绝世上与自己无关的99%的事情，只为拥抱自己热爱的那1%。

她的人生像个筛子，筛掉了那些兜兜转转，最后留下的，想必都会不负此生。

她的感染力是惊人的。

那一刻，她光芒万丈。

（图片来源：视觉中国）

03

面对爱情

贵在坚持

她一生也就爱过夏雨这一个人。

两个人经历一路坎坷，一路收获，终于不忘初心，走到了一起。


外界盛传的这对模范夫妻，也曾有过爱情的挣扎和彷徨。

在一次访谈中，提及和夏雨的情感问题，她说道情不自已处，强忍着眼泪逃离了现场。


想起两个人一路走来的不易，她强忍悲伤佯装笑意的样子真令人心疼。

说到动情处，她终于忍不住

起身离开了舞台

收拾好情绪，她补充道：

“两个人走到一起，确实很不容易。”

毕竟是从大学时代开始的爱情，能走到今天，除了不容易之外，也确实非常坚固

这么多年她见证了他每一步的成长，就是他所有的一切经历，失意的时候，得意的时候，袁泉都守候在他身边，义无反顾。

后来，她和夏雨回到了母校，拍了人生中的最美好的“婚纱照”。


她穿着白裙子，他穿着白衬衣，没有精致的妆容和华丽场景，只需让时间留住芳华中最纯粹美好的样子。

她要让时光记住这个样子。


多年后，再次谈起和夏雨的感情，她并没有像之前那样惊慌失措，而是面带笑意，像在给大家讲一个故事：

我和夏雨的感情贵在坚持，我们在一起未必100%都是好，也许好的只有30%，每到这时我总会提醒自己，可能是我们到了一个瓶颈期。

生活会有瓶颈期，会有柳暗花明的时候，所以到瓶颈期的时候你就想想，你有那么多真贵的东西，何妨再往前走一步，可能就豁然开朗了。

夏雨也说：最好的办法不是要找个100%的人，而是两个人加起来争取达到100%。

她讲得是自己的婚姻，也是每个人婚姻应有的模样。


在纸醉金迷的名利场中，她的冷静自持更像是一种无声的力量，有人曾用“沉金冷玉”来形容她：

十年之后，她好像还像我初见她的时候一样，始终没有大红大紫，却是沉金冷玉那样的女演员，她每次出场，哪怕只有一个镜头，却如此隽永难忘。她的柔弱和强韧，就像一株风中的芦苇，随时都会折断，却永远不。

她的冷香和热毒，就像一味珍稀的丸药，你可以治好自己，但舍不得。


在这个流量为王的时代，大红大紫在她眼里，根本就不重要。

因为，红只是现象，而非生活的本质。

不争不抢，学会拒绝，坚守爱情，是她拥抱执着的底气。虽与外界格格不入，却最终活成自己喜欢的模样。

就像多年后的我们，不再附庸风雅，而是独自酝酿，只让嗅到的人陶醉。

愿你我都能在在远离声色犬马的历练中，拥抱了自己想要的人生。


标签： 袁泉(41) 精采(156) 影海(156) 老娘根本不想红(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2208617/blog/8039141/
--------------------
kangkang

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
原创你我他 14371

RSS订阅

原创你我他

656名成员1042个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:15分

 