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花海精鲜 花香满衣

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2018-5-28 16:53:05

 

花香满衣



    今夜， 月下漫步，花影婆娑，花香淡淡，静谧柔美，恬淡安然，凉风习习吹来，轻拂着脸颊，飘曳着裙衫。
    

    月光皎洁，夜色清凉，褪却了白日里的喧嚣与燥热，有清风吹过，心里一溪清凉缓缓流淌，漫过心田，涟漪微漾；
    

    独步月下，回想往事如昨，那些星光下的泪痕与笑靥，那些微风里的花香和歌声，那些岁月里的潮汐涨落，总似月圆月缺，花开花谢，叫人心绪零乱。
    

    有些纷扰总会在无意中打乱美好的心境，留一地斑斓，幸有花儿陪伴，使尘心淡然，总是那沁人心脾的花香，安抚心绪平静；
    

    人情世故，世态炎凉，一切都随风去吧，现下，岁月静好，时光安祥，自有花香满衣。


    今夜，独步月河，一池宁静，花影婆娑，花香漫漫，我心释然，亦如明月，亦如清泉。
    

    原本这人世，说冷就冷，说暖就暖，且收拾起这纷乱思绪，将其化茧成蝶；
    

    抬眼仰望星空，一片彩云追月，月下，且容我“掬杯风露水，饮下远尘埃”，如此这般，是为圆满。
    

    今夜，花草朴实繁盛，内心清明无碍，就这样守着一份简单和平实，于清风明中，欢喜愉悦。
    

    岁月静好，时光安祥，花香满衣，我心欣然。
    




标签： 花香(6) 花海(79) 精鲜(66) 满衣(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2208617/blog/8039372/
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