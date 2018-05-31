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下海精算 这人间，不值得拼命

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2018-5-31 21:38:32

 

 

如果一个岗位太苦太累，那么，我们是不是应该让这个岗位靓丽些、实惠些，待遇高一些、地位高一些，让更多人愿意成为儿科医生，让更多人的参与，来取代少数坚守者的拼命？

 


那些赢得点赞的拼命者，又能坚持多久？

每个肉骨凡胎，都只能硬扛一时，而不能逞强一世。


拼搏，不是拼命。

 01 

前天上午，是《凌晨三点不回家，成年人的世界是你想不到心酸》；前天傍晚，是《凌晨4点的上海》。他们说，这个社会，努力生活的人，谁不是在拼命。

巧合的是，一个曾试图拉拢我一同创业的中年人也曾这么说。后来我有写了一篇文章：《我为什么不赞美加班》。

这人间，值得拼搏，但别拼命。


 02 

我曾经做过早新闻的编辑。凌晨三点，是起床的时候。我一直以这段职业经历为傲。

这个岗位的下班时间是上午9点。但我一直觉得自己可以再多干一点。

我做了一些尝试。写更多的稿子、参加更多的演讲、做更多的节目，试图挣更多的钱。我回到家倒头就睡，然后起床就干。

在一个好不容易腾出的休息日里，我突发奇想，开始翻看我车载斗量的作品。

用四个字来形容：面目可憎。有些甚至离差错一线之隔。

但我在拼命时完全意识不到。

我就像是疲劳驾驶的卡车司机，使劲儿睁着眼，但车辆却往山沟里疾驰而去。

精力和效率一定是成正比关系的。所有血肉之躯都不能例外。


 03 

我曾经想展现自己的无可取代。我一边抱怨着工作量，一边又害怕领导在布置任务时忘记我。

地震时，我想在一线；世界杯时，我想在一线；建党70周年时，我想在一线。几乎所有的伙伴都认为，灰鸽是个台柱子，少了他许多事情就办不成。

直到我有一天起床，发现自己的左眼有一半视野一片漆黑。

我带着这个一半漆黑的左眼上完了早班，然后不以为然地去了医院。

医生马上就把我关了起来。我随后经历了一场五小时的手术，和长达半年的病假。

很快我就懂得一件事：你拼着命都想要的安全边界，树立的岗位门槛，其实不堪一击。在职场的链条上，没有谁无可取代。而且，这种取代比你想象得还要快。

许多拼命的本质，只是比别人花的时间多，但并没有比别人更厉害。


 04 

我曾经在上班路上看着买早点的人正在张罗自己的店铺，也曾经深夜看着商店门口打着哈欠的店员。

我曾经问一个油条炸得特别好的老板：白天干嘛。

老板两眼一瞪：睡觉。

别的油条摊主人换了又换，只有他家的油条始终门庭若市。

每天五点出摊，是拼搏；每天下午睡觉，是不拼命。只有拼搏而不拼命，才会让自己不厌倦，才会让自己更有效率，才会让自己走得更远。

我曾经在心理咨询室看到一个特别不听话的孩子，父母都是医生，每天早出晚归，亲子关系极其冷漠。心理咨询师一直试图让孩子理解父母的职业，父母的眼神里也都是歉疚和焦虑。

母亲说，我们那么辛苦，不都是为了你嘛。

孩子头一扬：那你就不能现在就为了我吗？

我以为这个故事会有个互相理解、感人至深的结局。但等我再遇到他们的时候，母亲已经辞了职，去了一家工作相对轻松的体检中心。

她说，那一天，他们三个人一起吃了晚饭。她突然发现，孩子已经长得好大好大。

她说，所有的努力，都是为了有朝一日更好地相伴。但也许等到那天到来的时候，孩子已经不需要她的相伴。

工作，永远只是生活的一部分，而不是全部。


 05 

我问过一个当医生的同学：苦不苦。

他说苦。好几次都是16个小时的连轴转。

我说，钱多呀。

他很认真地说，你知道吗？当我咬着牙站在手术台前时，我也会问自己：现在这个状态，到底行不行？我的眼睛会不会花？手会不会抖？

我们也是会疲惫的人。

我曾经抱着发烧的孩子守候在儿童医院的门口。挂号的队伍转了一个弯，又转了一个弯。一位年轻的医生从门诊里跑出来：对不起对不起，让我上个厕所。

那个晚上，我突然想到：如果一个岗位太苦太累，那么，我们是不是应该让这个岗位靓丽些、实惠些，待遇高一些、地位高一些，让更多人愿意成为儿科医生，让更多人的参与，来取代少数坚守者的拼命？

那些赢得点赞的拼命者，又能坚持多久？

每个肉骨凡胎，都只能硬扛一时，而不能逞强一世。


 06 

总有一些时刻，会让我们见到凌晨的都市。

那是我们为生活奔跑留下的痕迹。

我们总会在一些特殊的时候拼命，但真正主导我们前行的，是拼搏。

在赶路的时候去看路，让面前的道路变得更合理，也更远。那些凌晨孤单的灯光，终究成为回忆，而不是每天需要面对的经历。

让自己变得强大的前提，是绝不拖垮自己。

总要留出时间，去感受世间的温暖。

这人间，值得拼搏，但别拼命。

一个背景声：

 “Health is 1.” 

End .

标签： 不值得(4) 拼命(3) 下海(42) 精算(42) 这人间(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2208617/blog/8039556/
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