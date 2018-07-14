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天海精地 今天，我非得给你点颜色看看

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2018-7-14 16:08:21

 

今天，我非得给你点颜色看看


看什么看，是不是想打架？

颜色，如同空气一样

是我们每个人日常生活中随处可见

却又离不开的元素

今天，我们一起来看一看关于颜色的冷知识。

看颜色

在我们被一些杠精激怒到忍无可忍的时候，我们常常会说：我今天就要给你点颜色看看。

这里为什么要拿颜色给对方看？难不成你是个开染坊的吗？

此颜色，非彼颜色。

《毛诗·郑风·有女同车》有云：“有女同车，颜如舜华”。中国话里，颜的第一个表意，是指额头。

有女同车，颜如舜华。

就是说坐我车上副驾驶的那个女孩呦，长得真好看，就好像木槿花一样粉嫩。

舜华，就是木槿花的意思。诗经的这句话应该是说这个女孩很好看。

但是我觉得如果你想委婉地表达一个女孩脸大，这句诗也是可以的，因为木槿花的花型，真的是特别圆，又特别大。

花中大圆脸木槿，实锤了

而色呢，则是指脸色。

《论语》里面说：“鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。君子所贵乎道者三：动容貌，斯远暴慢矣；正颜色，斯近信矣；出辞气，斯远鄙倍矣。笾豆之事，则有司存。”

太长了就不一句一句翻译了，大概意思就是说：君子平时做事，不能太轻浮，容易被人看不起，不信服。

颜和色加在一起，就是我们的面部表情了。

但一开始的时候，我们古人说的“给点颜色”并不是一个用来表示威胁情感的词语。相反，是一个表示赞赏的词语。

唐代著名边塞诗人高适，有一首代表作《燕歌行》：“汉家烟尘在东北，汉将辞家破残贼。男儿本自重横行，天子非常赐颜色。”

这里的赐颜色，就是表示大加赞赏的意思。

因为天子平时高居殿上，喜怒不形于色，通常不会有太大的情绪起伏。我们看到的陈道明老师的那种经典表演，虽然非常生动优秀，但是纯属艺术加工。

皇帝要是动不动就这样生气，皇帝会不会累死不好说，大臣们大概早就被吓死了。

而天子如果当朝就对某个大臣表现出好感或者喜爱的表情，那么这个大臣的地位已经非常高了。

所以赐颜色，本意是一种赞赏。

知颜色

作为一个直男中的直男，范师傅最害怕的一个东西，就是口红。

我不知道其他男同胞怎么样，但是当我第一次看到女人的口红储备的时候，我心里第一反应是：这他娘的是她傻了还是我瞎了。

这一排一排的，根本没卵差别好么？

而且女孩子最喜欢的事情好像就是拿口红抹在胳膊上，像下面这样：

但是范师傅看到这个图，想到的第一个画面却是这样。

被鄙视的久了，范师傅痛定思痛，开始研究这些所谓的色号到底是怎么回事。

为了造福男同胞们，范师傅今天将苦心研究多年的成果分享给大家，请大家记住了。

以后给女朋友买口红就不会踩雷区了。

以上只是色系的区分。

那么问题来了，该给女朋友买哪一种颜色的呢？又如何挑选呢？

当你开始思考这个问题的时候，你以为你进步了，但是你没有。

面对口红，女人的内心是：

这些颜色都怎么称呼呢？

女孩子们习惯用各种色号来指代颜色，就好像男生们习惯用各种型号来指代枪支。

这是两个世界里爱好的矛盾，男孩子不能理解口红的色号，就好像女孩子不能理解枪支的型号。

你说你男朋友叫不上你口红的色号是吧？请看题：

（答案：都是）

那怎么办呢？

这个时候就还得夸古人聪明了。给颜色起名字的技术，天下第一。

你看这三种“不同”的红色。分别叫做：大红、炎、朱红

图片来源于豆瓣网

你看，是不是更好记了？

不仅仅是红色，还有其他颜色。你比如黄色，分做：杏黄、赤金、秋香色。

图片来源于豆瓣网

再比如绿，分为：青葱、绿沈、松花绿。

图片来源于豆瓣网

不仅调配出了这么多颜色，还起了这么多的好名字。

我服，五体投地的服。

眼睛是个大骗子

去年的时候，有一条裙子火了。

喏，就是这条。

火了不是因为这裙子有多好看。而是因为网友们分不清这条裙子的颜色。

有的网友说是白金色，有的网友说是蓝黑色。双方各执己见，杠出了一片天。

那么为什么同一条裙子在不同人眼里是不一样的颜色呢？

因为你的眼睛骗了你。

你觉得黑白是两种完全相反的颜色吗？那么看下图。

A区域和B区域，哪个是黑色，哪个是白色？

你先别急着质疑范师傅的智商，正确答案是：A和B是一样的颜色。

有了这两条穿过辅助线，你就会发现，在A区域完美的融合的线条，在B区域也能完美融合。

之所以造成这样的效果，是因为绿色圆柱体造成的阴影，影响了我们的判断。

有时候，眼见未必为实。这才是这个世界最真实的颜色。

好了，今天的冷知识就到这里，下周同一时间，我们不见不散。

End .

标签： 今天(10) 天海(48) 精地(48) 我非得给你点(2) 颜色看看(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2208617/blog/8043050/
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