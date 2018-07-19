读海精朗：（45）好心情，是一种素养

好心情，是一种素养

感悟





心情不是人的全部，





却能左右人的全部。





心情好，什么都好；





心情不好，一切都乱了。









我们常常不是输给了别人，





而是输给了心情。





而好心情，其实是种素养。





它告诫我们，





人生有好多事，





其实可以不必做。





不去抱怨，





笑看花开是一种好心情，





静看花落也是种好境界。





人生无尽的悲欢离合，





不过是不同的心路。





有遇见，就有分别；





有惊喜，就有遗憾。





与其抱怨，不如祝愿。









不去失望，





人一生的际遇，都不是偶然。





命运其实就在我们心中，





灿烂抑或愤懑，





都是你内心的图景。





你满怀希望，它就给你希望；





你总是失望，它就给你失望。





与其失望，不如期望。





不去追逐，





刻意的想要得到，





总是少了些恣意与洒脱。





多余的荣耀与勋章，





往往成为生命的负累。





多了，你这么过；





少了，你依旧这么活。





与其追逐，不如满足。









不去计较，





走过的一生，都是故事。





而故事只应用作欣赏，





不应成为纠缠。





得之，幸也；失之，命也。





与其计较，不如受教。





人生这场盛宴，





真正让人铭记的，





不是到口的美味，





而是萦绕在心的滋味；





人生真正需要准备的，





不是昂贵的茶，





而是喝茶的心情。









好心情其实是种素养，





不抱怨、不失望、





不追逐、不计较。





万事在心，





这份素养，





得自己常备于心。



