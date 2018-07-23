歌海精嗨：（20）如果李白、杜甫、王维开嗓唱歌，一定是他们的样子！

如果李白、杜甫、王维开嗓唱歌，一定是他们的样子！
在风云际会的唐宋时代，
吟诗作赋属于全民文化，
得意时，落魄时，孤独时，畅快时…
都可以用诗来直抒胸臆。
今天，音乐是人们寄托思想感情、
反映现实生活最重要的一种方式，
在音乐中，心灵得到慰藉和释放，
自我得到表达。
其实，诗和音乐有很多共通之处，
诗人也和歌手一样，
有着鲜明的个性标签。
那么，假设诗人们纷纷开嗓唱起歌，
李白、杜甫、王维们
会是哪位歌手的样子呢？
1李白VS崔健
关键词：狂放
君不见黄河之水天上来，
奔流到海不复回。
君不见高堂明镜悲白发，
朝如青丝暮成雪。
人生得意须尽欢，
莫使金樽空对月。
李白，唐朝最伟大的诗人，一生蔑视权贵，追求自由。他的诗作，其洒脱，其豪放，其飘逸，其从容，令多少后来者可望而不可即。更因在诗歌上的开创性，被称为“百代词曲之祖”。
崔健，被誉为“中国摇滚之父”。1986年，穿着蓝色大褂、挽着一高一低的裤脚的他，首次公开演唱《一无所有》，喊出了个性解放的第一嗓。
我曾经问个不休
你何时跟我走
可你却总是笑我
一无所有
我要给你我的追求
还有我的自由
可你却总是笑我
一无所有
尽情发出自己的声音，追求个性价值，这和诗仙李白的率性狂放是不是很像？即使有人看不惯这种“狂”，但你无法否认他们真的牛！
2王维VS许巍
关键词：禅意
行至水穷处，坐看云起时。
到了溪水尽头，似乎再无路可走，但诗人却感到眼前一片开阔，于是，索性坐下，看天上的风起云涌。
王维，在中国文学史上素有“诗佛”之称。王维精通禅理，他的诗歌以及画作，都渗透着盎然禅意。
听许巍的歌，总是可以让人想起王维的诗。王维的禅意和许巍的超然，一样让人冥想，让人陶醉。
穿过幽暗的岁月
也曾感到彷徨
当你低头的瞬间
才发觉脚下的路
心中那自由的世界
如此的清澈高远
盛开着永不凋零
蓝莲花
也许你也曾有过幽暗的岁月，但只要心中有一份悠闲自在，依然能随时随处领略到生活的美好。
3苏轼VS李宗盛
关键词：沧桑
莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。
竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。
“一蓑烟雨任平生”，这是苏轼人生的写照。苏轼留存下来的词作有三百多首，在当年，说一句“每个人心中都有一首苏东坡”，应该不过分。
而放眼当今华语乐坛，能担得起这一句的，也许只有李宗盛。 一首《山丘》，充满了成熟男人历经世事的沧桑感。
说不定我一生涓滴意念
侥幸汇成河
然后我俩各自一端
望着大河弯弯
终于敢放胆
嘻皮笑脸 面对人生的难
“看着大河弯弯，终于敢放胆，嬉皮笑脸面对，人生的难”——
在黄州烹猪肉、岭南啖荔枝的苏大师是这样；
花甲之年却坚持说自己是“小李”，以做琴煮菜为乐的李宗盛，也是这样。
4白居易VS周云蓬
关键词：质朴
离离原上草，一岁一枯荣。
野火烧不尽，春风吹又生。
这首朗朗上口的诗，是白居易的成名作《草》。
据说白居易写完诗，必念给邻家的老婆婆听，直到她能听懂，这首诗才算做好。
一位歌手也说过：“我写的歌词如果能让一个刚识字的人听懂，就是好的。”
一副墨镜，一把吉他，用浅吟低唱的方式哼出生命最本真的感动。他，是周云蓬。
目击众神死亡的草原上野花一片
远在远方的风比远方更远
我的琴声呜咽 我的泪水全无
我把远方的远归还草原
一个叫木头 一个叫马尾
一个叫木头 一个叫马尾
一个叫木头 一个叫马尾
一个叫木头 一个叫马尾
真正的诗人和真正的歌者一样，没有过度煽情，但是却充满了令人动容的力量。
5王昌龄VS张雨生
关键词：苍凉
秦时明月汉时关，万里长征人未还。
但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。
汉关秦月，被王昌龄写得气势豪迈、铿锵有力，又带着一股苍凉和孤寂。作为盛唐著名的边塞诗人，他的边塞诗气势雄浑，格调高昂，充满了积极向上的精神。
音乐才子张雨生也是诠释苍凉感的一把好手。“忿而不戾，怨而不怒，哀而不伤，乐而不淫。”他的作品总是让人感受到这个世界的美好。
我是一棵秋天的树
时时仰望天等待春风吹拂
但是季节不曾为我赶路
我很有耐心不与命运追逐
我是一棵秋天的树
安安静静守着小小疆土
眼前的繁华我从不羡慕
因为最美的在心不在远处
苍凉，孤独，却不乏温暖、慰藉，充满诗意的歌词，像诗一样让人回味不已。
6刘禹锡VS汪峰
关键词：励志
自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。
晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。
在乐天派刘禹锡的眼里，秋天比那万物萌生、欣欣向荣的春天更胜过一筹。
一曲非同凡响的秋歌，和他的“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金”“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”一样，都能感受到诗人高扬开朗的精神境界。
这不禁让人联想到唱着“我要飞得更高”的汪峰。
这谜一样的生活锋利如刀
一次次将我重伤
我知道我要的那种幸福
就在那片更高的天空
我要飞得更高飞得更高
狂风一样舞蹈 挣脱怀抱
我要飞得更高 飞得更高
翅膀卷起风暴 心生呼啸
为了音乐梦想，当年的汪峰，“虽然只有一把破木吉他”，却依然“在街上 在桥下 在田野中唱着那无人问津的歌谣”，如今的汪峰终于飞得更高，进入更广大的舞台。
7杜甫VS罗大佑
关键词：批判
安得广厦千万间，
大庇天下寒士俱欢颜，
风雨不动安如山。
作为伟大的现实主义诗人，诗圣杜甫一生忧国忧民，一生劳碌。
批判现实，是他作品的主题：或揭露统治者的昏庸腐朽、穷兵黩武，或表现边塞征战的壮烈、山河沦丧的痛苦，或抒发对百姓离乱的忧愁、对民族命运的担忧。
充满人文情怀的歌手罗大佑，也常以批判做武器，书写社会问题、乡愁和时代的变化。台北的霓虹灯、都市的钥匙儿童、环境污染或者社会混乱，统统被他写进歌里。
台北不是我的家
我的家乡没有霓虹灯
鹿港的街道鹿港的渔村
妈祖庙里烧香的人们
台北不是我的家
我的家乡没有霓虹灯
鹿港的清晨鹿港的黄昏
徘徊在文明里的人们
辛辣批判的歌词，强烈呼喊的曲调，和杜甫的诗一样，一字一句，震撼着听者的心灵。
8纳兰性德VS朴树
关键词：忧郁
人生若只如初见，何事秋风悲画扇。
等闲变却故人心，却道故人心易变。
纳兰性德一生虽极尽荣华，偏偏性格落拓不羁，视功名利禄为尘土；他是清代第一才士，却一生为情所苦，成为千古伤心词人。
纳兰性德的忧郁和至情至性，像极了真性情的朴树。
《木兰花令》里，纳兰性德痴情地追问：你我本应当相亲相爱，却为何成了今日的相离相弃？面对人生的离别，朴树一首《送别》，唱到哽咽哭泣……
天之涯，地之角，
知交半零落。
人生难得是欢聚，
惟有别离多。
纳兰性德的爱情、人生，都凝结在他用泪水写就的词集里，凄美而又悲凉。
朴树的理想、失落、率性、孤独都融进了他的音乐里，质朴而又纯粹。
9辛弃疾VS窦唯
关键词：热血
想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。
辛弃疾，宋朝豪放派词人的代表，即使当官，也是铁腕作风，带有几分剑客的尚侠任气。临死时，仍然手指北方，大呼“杀贼，杀贼”，忧愤之中，吐血而亡。
窦唯，曾经是摇滚乐队黑豹的灵魂，却在最巅峰的时候退出。有人说他超脱世俗，有人说他不食人间烟火，其实，他只是个专注做音乐的人。一首《无地自容》，今天听来依旧让人热血沸腾。
人潮人海中 有你有我
相遇相识相互折磨
人潮人海中 是你是我
装作正派面带笑容
不必过分多说自己清楚
你我到底想要做些什么
不必在乎许多 更不必难过
终究有一天 你会明白我
读辛词，听窦唯，“沉郁顿挫中，自觉眉飞争舞。”其金石之音，风云之气，令人魄动魂惊。
10孟浩然VS李健
关键词：清新
春眠不觉晓，处处闻啼鸟。
夜来风雨声，花落知多少。
孟浩然一生未仕，身在江湖山林之间，怡然自得地吟诗作赋，细致地品味生活之美。
读孟浩然的诗，看不到近体格律的束缚，而是有行云流水般的自然。诗如其人，不事雕琢，自然通透。
音乐才子李健，不迎合大众、也不迎合潮流，他的歌，总是简单而朴素，但能让人听见自己内心的声音，因为这些歌是从他心里长出来的。
远处蔚蓝天空下
涌动着金色的麦浪
就在那里曾是你和我
爱过的地方
当微风带着收获的味道
吹向我脸庞
想起你轻柔的话语
曾打湿我眼眶
纷繁芜杂的世界，愿你也能像孟浩然和李健一样，学会享受生活之慢，做个幸福的生活家。
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