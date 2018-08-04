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上海精聊：城市史话（136）你知道么？香港广场里竟藏了一个上海“弄堂”？

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2018-8-4 10:05:41

 

你知道么？香港广场里竟藏了一个上海“弄堂”？


你知道么？香港广场里最近藏了一个上海“弄堂”，朋友圈都被刷屏了，小编赶紧去帮大家探探究竟。


漫步淮海 弄堂记忆

老上海风情展


原来啊，这是日前在上海香港广场3楼天桥开幕的画展——漫步淮海 弄堂记忆 老上海风情画展，此次海派风情画展览由淮海中路街道、香港广场、守白艺术、上海海派连环画中心共同策划，由李守白和范福生两位知名画家合作演绎，为大家带来一场视觉盛宴。

瞧！前方的小伙伴们玩得真开心呐~

///

本次展览共展出了海派艺术家李守白老师的十余件代表作品，生动再现了上世纪20年代的老上海石库门风貌。

///

红黑相间的砖墙，镶嵌着石库门各式各样的故事，大家仿佛身临其境一样，瞬间就被拉回了老上海当年的记忆。

前往的观摩者络绎不绝，大家忍不住纷纷打卡！



一位家长不禁说道：这就是我儿时的过街楼，亭子、大门、阳台；现在的小孩很难再见到张爱玲笔下“陈旧而迷离”的上海，这次活动算是来对了，能这么形象立体的将弄堂画面感呈现在孩子面前，真好！

黄浦有线电视台也专程对此次活动进行了报道。




期间“老上海风情画展”首场海派手工技艺传习所公益体验课程也拉开了帷幕，大朋友们小朋友们围坐在一起，在两位专业的指导老师带领下，认真学习3D石库门立体画的雕刻，20组亲子家庭乐此不疲。





看看大家认真学习的样子

仿佛又回到儿时课堂一样



标签： 城市(346) 史话(194) 精聊(171) 沪海(141) 香港广场里(2) 竟藏了一个(2) 上海“弄堂”(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2208617/blog/8044679/
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