上海精聊：城市史话（136）你知道么？香港广场里竟藏了一个上海“弄堂”？

你知道么？香港广场里竟藏了一个上海“弄堂”？





你知道么？香港广场里最近藏了一个上海“弄堂”，朋友圈都被刷屏了，小编赶紧去帮大家探探究竟。









漫步淮海 弄堂记忆





老上海风情展









原来啊，这是日前在上海香港广场3楼天桥开幕的画展—— 漫步淮海 弄堂记忆 老上海风情画展 ，此次海派风情画展览由淮海中路街道、香港广场、守白艺术、上海海派连环画中心共同策划，由李守白和范福生两位知名画家合作演绎，为大家带来一场视觉盛宴。





瞧！前方的小伙伴们玩得真开心呐~





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本次展览共展出了海派艺术家李守白老师的十余件代表作品，生动再现了上世纪20年代的老上海石库门风貌。





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红黑相间的砖墙，镶嵌着石库门各式各样的故事，大家仿佛身临其境一样，瞬间就被拉回了老上海当年的记忆。





前往的观摩者络绎不绝，大家忍不住纷纷打卡！













一位家长不禁说道：这就是我儿时的过街楼，亭子、大门、阳台；现在的小孩很难再见到张爱玲笔下“陈旧而迷离”的上海，这次活动算是来对了，能这么形象立体的将弄堂画面感呈现在孩子面前，真好！





黄浦有线电视台也专程对此次活动进行了报道。

















期间 “老上海风情画展”首场海派手工技艺传习所 的 公益体验课程 也拉开了帷幕，大朋友们小朋友们围坐在一起，在两位专业的指导老师带领下，认真学习3D石库门立体画的雕刻，20组亲子家庭乐此不疲。









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看看大家认真学习的样子





仿佛又回到儿时课堂一样



