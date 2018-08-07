路海精探：（32）从跑马场到人民广场

从跑马场到人民广场





如今位于上海市中心的人民广场被誉为“城市绿肺”，这里，是上海这座海纳百川的城市地标，一个集金融、行政、文化、交通、商业为一体的园林式广场。









现人民广场主体建筑为七个，处于北面中轴线位置上的是市政大厦，处于原体育宫看台位置的是上海大剧院。东侧为城市规划馆。人民广场东北侧，是地铁人民广场车站。人民大道南侧，依次是三个大型地下建筑，东南是带式地下商城，往南是亚洲最大城市型地下变电站，西南是上海最大的地下停车库。处于人民广场中轴线南面的是上海博物馆。





问起上了年纪的老上海，都知道人民广场的前身是跑马场，那它又是如何变成如今的人民广场呢？今天我们聊聊它的前世今生。

















“香槟票 到处销”远东最大赌窟





20世纪30年代跑马厅全景





上海开埠前，人民广场地域是县城西北一片农田，河港纵横，分布着奚家宅、邱家宅70余所农舍，还有零星坟地。清道光三十年(1850)，英国麟瑞洋行大班霍格等5人成立“上海跑马总会”，在英租界的界路（今河南中路）以西，花园弄（今南京东路）以北，购农田80余亩，开辟第一个跑马场，作为洋人文体活动场所。随着地价上涨，跑马总会将地块高价出卖，向西转移，在今浙江中路、北海路一带开辟第二跑马场。同治元年(1862)，上海道台出告示，由英国跑马总会圈占泥城浜（今西藏中路）以西农田460亩建造第三跑马场，后称“跑马厅”。





跑马厅是远东最大的赌窟，赛马赌博的名目种类很多，有香槟赛、金樽赛、大皮赛、新马赛、马夫赛、余兴赛、拍卖赛等。香槟赛影响最大，每张券售价10元，以中彩22.4万元为诱饵，致使无数梦想一夜暴富者倾家荡产。据统计，1920至1939年跑马厅赛马盈利达1.5亿元。当时上海流传着这样的话：





“香槟票，到处销；吸尽了中国人的血，装满了跑马厅老板的腰包。”





跑马厅赛马





跑马厅历史上多次成为外国人的兵营。公共租界“万国商团”曾在此驻扎。抗战时期，侵华日军也盘踞在此。抗日战争胜利后，跑马厅又成为美军军营和美国剩余物资的仓库。













成为人民的广场





1949年5月，跑马厅回到了人民手里。10月2日下午，上海各界人民在跑马厅举行“保卫和平，庆祝开国盛典大会”，会后一队队群众冒雨游行，庆祝新中国诞生。1950年1月和1951年6月，华东区第一次农业展览会和上海市土产展览交流会分别在跑马厅举办。





1949年10月2日，上海各界人民在跑马厅举行





“保卫和平，庆祝开国盛典大会





1951年8月27日，上海市军管会宣布接管跑马厅，将南部辟为人民广场，北部改建为人民公园，9月7日举行辟建典礼。人民广场北部邻人民公园处辟建人民大道，中间50米铺大石块路基，煤渣路面。1952年，拆除大道东端一排市房，使东向出口的喇叭形地段有所放宽。1953年，又拆除西端民房90户，拓宽了仅6～7米宽的通道。至此，总长560米，宽100米的人民大道全线畅通。原跑马总会大楼改为上海图书馆、美术馆及上海体育宫。1954年6月起，人民大道进行改建，中部23米宽路面铺砌方块花岗石，两侧各13.50米宽作沥青表面处治，外侧边道仍为煤渣面层；两旁置铁索栏杆，并竖立24座华表式灯柱，装96盏华灯。1955年元旦通车。





1951年上海军管会收回跑马厅等用地的命令





人民广场长期以来是上海市民集会和举行大型活动的场所，每逢国庆节（后来加上劳动节）举办隆重庆典。1953年3月，斯大林逝世，上海人民在这里召开追悼会。印尼总统苏加诺、苏联最高苏维埃主席伏罗希洛夫、柬埔寨西哈努克亲王等来访，上海数十万群众在这里举行盛大欢迎仪式。上海人民还经常在人民广场集会游行，声援埃及、黎巴嫩、约旦、古巴、巴拿马、多米尼加、越南等国人民的反帝斗争。





1954年，工人在人民大道铺设花岗石





人民大道于1955年建成通车，成为人民广场一部分





1959年国庆日人民广场





中共十一届三中全会以后，改革开放的春风吹拂神州大地，改造人民广场已成为历史的必然。上世纪80年代开始，人民广场不再举行大型游行、集会活动。人民广场综合改造工程，从1988年5月地铁站开工以来，经过六年多的建设，于国庆45周年前夕向上海人民展露新姿。改造后的人民广场已成为融文化、绿化、美化为一体跨世纪的上海政治文化中心。













旧貌换新颜





根据上海城市发展的需要，1992年9月启动了人民广场综合改造工程，把以硬地为主的政治集会场所改建为以绿化为主的现代化园林广场，全面提升了交通和景观功能。





1992年启动的人民广场综合改造工程





新人民广场南临武胜路，穿过上海博物馆、中心广场、人民大道、人民大厦，直至人民公园，各景点在中轴线两侧一一对称展开，构筑了一道整齐壮观的风景线。整个布局既体现庄严、大方，又能容纳较多的游人。





1994年人民广场综合改造竣工仪式





1995年建成的人民大厦，矗立在广场北侧。南面有古鼎式建筑上海博物馆与之遥相呼应。东西两侧分别是城市规划展示馆和大剧院。四幢标志性建筑，环抱着以草坪、花丛、灌木为主体的园林空间，充分突出了广场辽阔、开放的文化品味。人民广场中心设浦江之光中心广场，中央是1000余平方米的下沉式喷水池，底座为上海版图，是国内第一个大型旱喷泉。广场西南部绿地放养了约3000羽和平鸽，展示了一幅人与自然和谐相处的美好图景。





人民广场升国旗仪式





博物馆东侧建有国内第一座超高压、大容量、城市型220千伏地下变电站。人民广场还建有2.5万平方米地下商场和亚洲最大的双层地下停车场。地铁1号、2号、8号线的贯通，使人民广场成为上海地下交通枢纽。人民广场还是上海城市交通的中心，在广场中轴线上设置上海市公路里程起点0公里标志，312、318、320和204国道以这里为起点，通向新疆、西藏、云南和山东。





人民广场地下变电站





上海市公路零公里标志，位于上海博物馆和人民大厦中轴线上





人民广场是上海的中心区域，也是上海近代城市嬗变的缩影。历史曾使这里蒙受屈辱，也为这里提供了发展机遇。人民广场正以全新的行政、文化、生态、交通、商业等功能和庄严、开阔、明快的形态，成为上海亮丽的名片。





人民广场俯瞰









（部分内容来源：上海档案信息网）











