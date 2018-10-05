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读海精朗：（47）是谁的思念，唯美了整个秋

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2018-10-5 15:46:57

 

是谁的思念，唯美了整个秋





是谁的思念，唯美了整个秋

作者 | 淡墨轩 · 诵者 | 花晨

摄影 | 菲菲 · 编辑 | 绢子

人生如画卷，提笔将一缕芬芳入墨，无须太多念，只留一径浅香给自己。

一片秋叶随风翩翩起舞，仿佛蝴蝶与天空在缠绵，填一阕华美的秋之浓韵。

念一段情，筑一方城，以天涯做四壁，蓝天为轩窗，白云做幕帘，绿草为竹席。将这眼底山水，只看做姹紫嫣红开遍，仿似缀满珠彩的锦被，一心，一景，却也怡情。


秋天是希望的季节，夹杂着一分清幽，半点闲愁，雨丝就这样婆娑而至。

淅淅沥沥的雨滴，轻轻敲打着窗棂。宛如情思女子拨动素弦，低吟浅唱，似在用纤柔诉说着秋水长天，传唱着春华秋实的丰硕。

雨声，落在青石的台阶上，滴滴答答，就如平平仄仄的韵脚，婉约成一句句诗行，隽美一路的风景。

漫步在田间的小路上，饱吸雨水的稻谷簇拥成金色的海洋，弹奏着欢快的歌曲，也预示着一季硕果的丰收。


秋天是迷人的季节，少了春的萌动，夏的炽热，阳光不浓不烈，有着恰到好处的暖，更是一种别样的风韵。

坐在桂花树下，看洁白的云朵飘过，听秋风吹拂耳畔。秋天的美丽是由内而外的，承载着生命的起伏，却又不乱于心，以从容的姿态穿透岁月的优雅，在风尘里沉淀。

一场秋雨过后，寒凉慢慢弥漫。秋光越过门窗，倾泻一室温暖，让默默浅唱的文字，于多情的彩笺上一一呈现，零碎的记忆沿着时光旋转，恣意的缠绵。


所有季节轮回的缝隙里，都会有或多或少的残缺存在，跃过沟沟壑壑的牵绊，独自生长。

而生命的脆弱，在于某些沧桑无法穿越，只好慢慢的沉淀，慢慢的囚禁在角落里，等待流年的风尘掩埋，然后被逐渐的遗忘。

于是，我喜欢寻香而至，绕过道道弯弯，把季节里的色彩调和。用一支笔描摹生命的画卷，留一幅水墨丹青给自己。

凝眸，望远。片片落叶片片情，一抹轻灵的念悠然而出，漫成这一季最清凉的模样。秋是多彩的，心是素淡的，浓墨重彩我欣赏，静默清欢也安然。


凡景语皆情语，秋色无边不如有你在身边。你在身边，秋生动成诗行，你在天涯，思念是我望穿的秋水。

都道天凉好个秋，那又是谁的思念，唯美了整个秋?

作者简介：淡墨轩，微信（li913124）喜欢文字，摄影，爱好旅游，愿每一个途经我生命的人，都能幸福。微信公众号：树儿微刊   shuer667788。

标签： 思念(64) 是谁(2) 唯美了(4) 读海(92) 精朗(92) 整个秋(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2208617/blog/8061569/
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