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百科精集：（66）惊人的世界之最，别不好意思看

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2018-10-6 15:23:09


惊人的世界之最，别不好意思看


智商最高的地区：香港


据统计香港人平均智商 107 点，一直高居全球榜首。


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最不受欢迎的国家：伊朗


根据全球年度投票，伊朗只有15%的正面评价，59%的负面评价。


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最受欢迎的国家：德国


根据全球年度投票，德国是正面评价最好的国家，59%的正面评价。


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最热的地方：美国死亡谷公园


对正常人而言，22℃到23℃才是人体的最佳舒适温度，但是在这个地方的平均温度高达57℃！


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最冷的地方：南极高原


据调查南极高原在2010年8月温度到达零下93摄氏度。在我国最冷的地方是黑龙江漠河镇 ，最低温度是零下35度摄氏度，可想而知南极高原有多冷！


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最爱猫的国家：美国


美国每年宠物猫都高达7643万只。


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最贫穷的城市：金沙萨


刚果共和国的金沙萨，同时这个国家也是世界上最穷的国家，国内生产总值只有50个亿，许多居民的每天的生活费低于6元人民币。


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人口最稠密的城市:上海


上海有高达 2415 万个永久居民。


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人口最稀松的城市：梵蒂冈


梵蒂冈永久常住居民只有841人。


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最干燥的地方：南美洲


南美洲的阿塔卡马沙漠，每千年只有平均4厘米的降雨量。对比同样是干燥地区的撒哈拉沙漠，平均也有10厘米的降雨量。


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最多日照的地方：美国亚利桑那州


美国亚利桑那州的尤马，每天平均日照 11 小时，每年平均90%的时候都是晴天，也就是每年有4015个日照的小时。


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消费最贵的城市：新加坡


新加坡最近刚击败东京成为居住费用第一的城市，居民早餐最少在80-150，晚餐最少在200-500人民币。


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消费最低的城市：孟买


印度的孟买，根据2014年全球生活成本指数得知，比如新加坡一块面包是50-247人民币，而孟买是6块人民币。


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最老的城市：叙利亚


叙利亚的大马士革，已经存在了11000 年。


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最年轻的国家：南苏丹


南苏丹2011年才独立，成为最年轻的国家。


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最爱咖啡的国家：瑞典


瑞典人每人每天至少喝10杯咖啡。


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最爱酒的国家：白俄罗斯


白俄罗斯每个15岁以上的人每天平均喝15杯酒。


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最爱自行车的城市：荷兰


荷兰的格罗宁根，每天有一半的人口交通靠自行车。


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