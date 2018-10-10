网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>原创你我他>>景海精摄：（106）环游世界、猫狗双全

景海精摄：（106）环游世界、猫狗双全

加入收藏

2018-10-10 16:55:17

 

 

环游世界、猫狗双全，这对美国摄影师夫妇实力诠释生命叫“人不如宠”！

 

 


旅游的真谛，说到底还是看不同的风景，体会不同的风土人情

而发朋友圈的真谛，还是记录自己的人生经历，而不是单纯地跟风打卡。

就在重新回归工作之际，小In发现了一个独特的美国家庭。

除了摄影师的妈妈Jennifer、爸爸Trav，在这个家庭里都是萌死人不偿命的“毛孩子”。

大儿子Kiko、二儿子Watson、三儿子Harry和小儿子London。


两狗一猫一刺猬，这一家子可谓是人生赢家了！

更令人羡慕的是，Jennifer和Trav的日常，就是带着这些毛孩子出外旅游，换各种不同的姿势拍拍拍！

（嫉妒使我丑陋(ノ-_-)ノ~┻━┻）


没有人山人海的景点，没有网红打卡处的豪华奢侈，Jennifer和Trav带着这些孩子们，去的都是荒无人烟的大自然


每一张照片都显得恬静迷人，在大自然中和这些毛孩子们一起玩闹，仿佛世界都变得慢了下来。


虽然物种不同，但孩子们彼此都相处得格外融洽。

每每看到他们的照片，小In都忍不住露出嘴角那一丝慈祥的姨母笑。


特别是这两只小金毛，总能和大家打成一团，笑得宛若隔壁村李狗蛋家的二傻子。


但其实，这个过着令人心生向往生活的家庭，竟然是因为一场抑郁症，才过上了网红般的生活。


这对夫妇Jennifer和Trav，曾经也只是那种跑遍大街小巷、为拍出好照片“上刀山下油锅”的普通摄影师之一。


生活渐渐有了起色的他们养上了一只小金毛乖巧可爱的Watson就这样在这个家里快乐地生活了一年半。


习惯了有毛孩子陪伴的俩人，决定为家里再添成员

一猫一狗的Harry和Kiko就这样又来到了这个家里。


从医院收养回来的Kiko，已经是一只4岁的成狗了，本身甚至还患有抑郁症

来到新家庭，Jennifer和Trav更是害怕他不能融入这个新环境中。


但令他俩都难以置信的是，仿佛早已察觉到这一切的Watson，成为了Kiko的小暖男


十分有灵性的Watson，只要感觉到Kiko有不安的情绪，就会躺在他身边，用自己的小爪爪轻轻搭在Kiko身上，像是在安抚他的不安。


在家里，Watson总是会先为Kiko示范每样东西的使用，还带着他熟悉家里周围的环境。

虽然年纪小，但Watson却像个大哥哥一样照顾着Kiko。


养猫的人应该都知道，猫猫在不熟悉的新环境里会格外害怕，这对Harry来说也是一样。


但Watson不仅懂得照顾自己的同类，甚至连新到家的猫猫Harry也安排得妥妥当当。


所以只要在家，Jennifer和Trav基本见到的都是这样的画面……


看着这相亲相爱的兄弟情，真是萌化一众猫党狗党~


同样为了能够让Kiko尽早敞开心扉、摆脱抑郁症，Jennifer和Trav决定带上这些小家伙，来一场“说走就走的旅行”


不去什么网红打卡点，就到大自然中走走看看，也用自己的相机，记录下这生活的琐碎而不凡。


起初，Kiko和Harry是拒绝的，因为他们害怕遇到未知的事物，这样一个陌生的环境令他们都有些拘谨。


但作为“熟练老手”的Watson，竟然慢慢地带着他们在野外奔跑、趟水、打滚。

Kiko和Harry也逐渐丢掉了内心的约束，和Watson、铲屎的一起打闹起来。


在Jennifer和Trav的镜头下

他们对着阳光微笑

在雪地里像个智障地打雪仗

同咬一根木棍

海边追逐（你追我如果你追到我，我就让你……）

小树林里抱在一团

累了就直接躺下歇息

明明都是儿子，却莫名喂得我一嘴狗粮？？？

Jennifer和Trav把这些满满溺爱的生活照放到了网上，这可不得了，一下就萌倒了五十多万的粉丝！

“你这是在骗我养狗还养猫！” 

“这小家庭也太有爱了吧！” 

“我实实在在地被塞了一把狗粮…” 

“有猫有狗的旅游博主，怕是人生赢家了！！”


越来越多的人关注他们这两狗一猫的生活记录，为自己平淡的生活治愈了不少。


在旅途中，他们甚至偶遇了新朋友刺猬小子London

London的初来乍到也和其它小伙伴一样，都受到了Watson的热情招待~


带着他一起玩一起睡，让London尽早融入这个有爱的大家庭中来。


更令人意外的是，曾经孤僻又害羞的Kiko，也开始主动和这个新朋友玩在一起，完全没有了之前的羞涩。


他们这四兄弟就这样天天粘腻地呆在一起，在自然中玩耍，沉溺在铲屎官的疼爱中。


这家庭里一猫两狗一刺猬没羞没臊的生活，简直是羡煞旁人~

Jennifer和Trav甚至为他们专门开了几个“CP党”的话题，每个都收到上千甚至上万粉丝的关注。


也正因为这样的人气，让俩人开始在网上走红，但他们并没有想着就这样走上网红的道路。

相反，Jennifer和Trav更是大肆开始宣传宠物给人们带来的正能量，呼吁更多的人应该关爱身边的小动物。


他们一直在路上记录着自己和毛孩子们的生活轨迹，也靠接摄影单养活自己，再把钱投入到宣传里。


这样正能量的宠物博主，让越来越多的人感受到宠物的治愈力，也从他们的生活记录中感悟对生活、周边小动物、大自然的热爱。


Jennifer和Trav的社交平台、网站成为了自己和孩子们的生活记录本，也成为了全球各路粉丝的生活治愈点。


发现美好生活并记录下来，不仅能带给自己快乐，分享给身边的人，更能让他们感受到这份快乐。


标签： 世界(754) 景海(194) 精摄(196) 环游(4) 猫狗双全(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2208617/blog/8061920/
--------------------
kangkang

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
原创你我他 14371

RSS订阅

原创你我他

660名成员1061个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:15分

 